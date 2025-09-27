Thai phụ mang song thai chờ nối lại tay nhận được 1 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm

TPO - Sau hai tuần phẫu thuật cấy bàn tay vào chân, chờ ngày nối lại tay, sức khỏe của cô gái trẻ mang song thai đã ổn định, có thể đi lại. Thương hoàn cảnh khó khăn của thai phụ, nhiều mạnh thường quân đã hỗ trợ cô với số tiền tổng cộng hơn 1 tỷ đồng tính đến chiều 27/9.

Ngày 27/9, TS.BS Lê Ngọc Long – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, sau hai tuần phẫu thuật, hiện tại sức khỏe chị Lê Ngọc Phương (chưa tròn 20 tuổi) hồi phục tốt. Người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng, vết mổ vùng cẳng chân phải khô, bàn tay nuôi ghép hồng.

Trước đó, ngày 13/9, chị Phương vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn lao động tại nhà máy. Vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát, bàn tay đứt lìa hoàn toàn do máy cắt, gãy nát xương trụ và xương quay, tổn thương nặng động mạch. Chị Phương đang mang song thai 23 tuần tuổi

Chị Phương chia sẻ về tình trạng sức khỏe và số tiền các nhà hảo tâm đã hỗ trợ

Trước mong muốn của sản phụ giữ lại bàn tay để chăm sóc hai con sau này, các bác sĩ đưa ra quyết định ghép tạm thời bàn tay vào cẳng chân phải bằng kỹ thuật nối vi phẫu động mạch - tĩnh mạch, nhằm bảo tồn mô da, gân cơ và duy trì tuần hoàn máu cho đến khi có điều kiện nối lại tay.

Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 5 giờ với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, vừa thực hiện nối mạch vừa theo dõi sát thai nhi. Sau mổ, mạch máu lưu thông tốt, các đầu ngón tay hồng trở lại, bàn tay được cố định bằng kim Kirschner và che phủ bằng vạt da bụng.

Bác sĩ Võ Thái Trung – Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh chia sẻ, ca phẫu thuật thành công nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều khoa. Dự kiến khi thai trên 32 tuần sẽ xem xét phẫu thuật nối lại bàn tay cho người bệnh.

Chị Phương kể, quê ở miền Tây lên TPHCM làm công nhân, khi chia tay bạn trai mới biết có thai. Dù thai kỳ gần ở tháng thứ 6, song chị vẫn đi làm để kiếm tiền trang trải sau khi sinh. Trong lúc đang làm việc, do mệt mỏi, ngủ gục, chị vô tình để cánh tay bị máy dập nát.

Bác sĩ Võ Thái Trung, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân

Bác sĩ Võ Thái Trung cho biết, ê kíp của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã thực hiện một ca phẫu thuật chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam với mục đích bảo quản bàn tay của chị Phương nhưng phải giữ an toàn tính mạng cho cô gái cùng hai thai nhi. Do cánh tay đã hỏng quá nặng, các mạch máu, dây thần kinh, gân cơ tổn thương nên nếu nối ngay vị trí cũ sẽ không thành công. Bác sĩ đã quyết định đưa bàn tay xuống ghép vào chân và dùng mạch máu ở chân để nuôi sống tạm thời bàn tay. Trong khi cẳng tay bị đứt thì nối với bụng.

Thông qua báo chí, mạng xã hội, nhiều mạnh thường quân biết hoàn cảnh của chị Lê Ngọc Phương khó khăn, nên hỗ trợ thai phụ tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Chị Phương xúc động bày tỏ lòng cảm ơn đến các nhà hảo tâm, đồng thời cho biết sẽ không nhận thêm tiền hỗ trợ nữa để nhường lại cho những hoàn cảnh khó khăn khác.