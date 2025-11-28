Không có kỳ tích nào cho nam diễn viên khóc cầu cứu

TPO - Dù nhận được sự hỗ trợ tài chính, vợ nam diễn viên Tuấn Kiệt không thể vượt qua được bệnh tật. Cô qua đời chỉ sau chưa đến 20 ngày kể từ thời điểm chồng khóc cầu cứu cộng đồng mạng.

Ngày 28/11, China Press đưa tin vợ nam diễn viên Hải Tuấn Kiệt, Mạc Gia Từ, qua đời vào tối 27/11 sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo.

Tin tức này nhận được sự chú ý vì chưa đầy 20 ngày trước, Hải Tuấn Kiệt mở livestream cầu xin cộng đồng mạng cứu vợ anh.

Vợ Hải Tuấn Kiệt qua đời sau khi quyên đủ tiền phẫu thuật ghép gan.

Vào tối 8/11, Hải Tuấn Kiệt xuất hiện với gương mặt phờ phạc, cảm xúc tan vỡ và nhiều lần bật khóc trên sóng livestream.

Anh cho biết vợ được chẩn đoán mắc xơ gan cấp tính, cần phải phẫu thuật ngay. Tuy nhiên, chi phí y tế đắt đỏ khiến anh không thể xoay xở kịp trong thời gian ngắn. Theo nam diễn viên, gia đình anh cần gấp 700.000 đô la Hong Kong (gần 90.000 USD).

“Hy vọng mọi người có thể giúp một phần, bao nhiêu cũng được. Rất cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ”, anh nói trong nước mắt.

Sau đó, anh nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nghệ sĩ như Cổ Thiên Lạc, Quách Phú Thành, Tăng Chí Vỹ… và cư dân mạng. Trong thời gian ngắn, số tiền gây quỹ lên đến hơn một triệu đô la Hong Kong (hơn 128.000 USD).

Dù đủ tiền phẫu thuật, bệnh tình của Mạc Gia Từ quá nghiêm trọng, không thể vượt qua được.

Trước khi Hải Tuấn Kiệt cầu cứu, người vợ xấu số trải qua khoảng 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Mary ở Hong Kong (Trung Quốc). Sau đó, cô được chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Trung Sơn ở Quảng Châu (Trung Quốc) để được hỗ trợ y tế chuyên sâu hơn.

Hải Tuấn Kiệt sinh năm 1972, tên thật là Gabriel Harrison, mang hai dòng máu Anh - Trung Quốc.

Năm 1994, anh giành giải quán quân trong cuộc thi âm nhạc, từ đó chính thức bước chân vào làng giải trí. Anh ký hợp đồng trở thành ca sĩ của Huaxing, ngay lập tức thu âm ca khúc đầu tay Vĩnh viễn là thần tượng. Ca khúc này sau đó được đưa vào album Biển trong gió nhẹ. Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát sớm nở chóng tàn. Anh trở thành “ca sĩ một album”.

Về sau, anh chuyển hướng sang đóng phim, được biết đến qua những tác phẩm như Hồ sơ trinh sát III, Đặc cảnh đảo xa, Hồ sơ pháp chứng II, Bằng chứng thép 4…

Năm 2008, sau khi rời Hong Kong, sang Trung Quốc đại lục tìm kiếm cơ hội. Tại đây, anh đi hát ở các phòng trà, bar đêm. Với tần suất làm việc dày đặc, mỗi tuần hát 4-5 tối, có thời gian anh bị mất tiếng.

Khi đó, anh hoang mang đến mức lặng lẽ khóc ở nhà, sợ không bao giờ hát được nữa. Phải mất vài tháng dưỡng giọng, dây thanh quản của anh mới dần hồi phục.

Trong những ngày khó khăn nhất ấy, anh gặp Mạc Gia Từ. Tình cảm đôi bên phát triển nhanh chóng. Năm 2017, họ kết hôn.

Vợ Hải Tuấn Kiệt là chuyên viên trang điểm cho nghệ sĩ, vóc dáng đầy đặn. Trước công chúng hay sau hậu trường, anh luôn gọi vợ là “cô nàng mũm mĩm đáng yêu”.