Người phụ nữ đứng sau Harry - Meghan

TPO - Sau khi rời Anh đến Mỹ, Hoàng tử Harry và Meghan Markle được giới thiệu làm quen với một phụ nữ siêu giàu, làm trong ngành mỹ phẩm. Bà được cho là người tài trợ cho lối sống xa hoa không kém hoàng gia của vợ chồng Sussex.

Người phụ nữ tài trợ cho Harry - Meghan

Ngày 20/11, Meghan Markle một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi khi lộ chuyện thích được hô to tước vị mỗi lần xuất hiện, dù đã rời xa cuộc sống hoàng gia từ lâu.

Ồn ào bắt đầu từ lời kể của phóng viên Harpers Bazaar về cuộc gặp với Meghan tại nơi được miêu tả là “căn nhà bằng đá nâu của bạn” trong khu dân cư Upper East Side ở thành phố New York, Mỹ. Dù trong phòng chỉ có hai người, phóng viên nghe thấy quản gia hô vang: “Meghan, Nữ công tước xứ Sussex”.

Chi tiết này khiến Meghan bị nhiều người chê cười là tự phụ, lố bịch. Bên cạnh đó, một số thắc mắc người bạn cho Meghan mượn nhà là ai, mà cựu diễn viên sinh năm 1981 lại cư xử như thể bản thân là chủ nhân thực sự.

Rời xa hoàng gia, Harry và Meghan vẫn sống xa hoa, nhờ có người tài trợ. Ảnh: Getty Images.

Daily Mail dẫn nguồn tin am hiểu cho biết Meghan và Hoàng tử Harry thường xuyên ở căn biệt thự này mỗi khi có công việc tại Big Apple. Vào năm 2023, khi xảy ra vụ rượt đuổi bằng xe hơi với paparazzi, vợ chồng Sussex cũng ở đó.

Chủ sở hữu căn nhà là “bà trùm mỹ phẩm” Victoria Jackson và đây không phải bất sản duy nhất bà cho vợ chồng Sussex mượn.

Hai tuần trước khi tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Kris Jenner, mẹ Kim Kardashian, vào ngày 8/11, Harry và Meghan tá túc tại dinh thự 14 phòng ngủ của Jackson ở Beverly Hills, Los Angeles. Nó vốn được xây cho ngôi sao phim câm Buster Keaton năm 1926, có phòng khách dài hơn 15 m, hồ bơi dài hơn 18 m, khu nhà dành cho nhân viên và lối vào dài hơn 152 m - khách được chở bằng xe golf vào tận cửa trước. Cố tài tử Cary Grant (1904-1986) từng sống ở đó.

Meghan cũng sử dụng căn dinh thự khác của Jackson ở Montecito (California, Mỹ). Cô tổ chức tiệc sinh nhật 41 tuổi tại đó vào năm 2021 thay vì ở nhà mình. Vào năm sau, cô gặp phóng viên của The Cut tại đây. Đây cũng là địa điểm yêu thích của hai bé Archie và Lilibet, vì mê vuốt ve đàn lợn tí hon mà Jackson nuôi ở đó.

“Bất động sản của Victoria khiến nhà họ (Harry và Meghan) ở Montecito trông chẳng khác gì nhà tù hoặc chòi ven biển. Nơi này phù hợp với yêu cầu an ninh của họ. Những căn nhà đẹp miễn chê, mà họ chẳng phải trả xu nào. Điều đó càng hấp dẫn”, nguồn tin nói.

Victoria Jackson cho Harry và Meghan mượn nhiều bất động sản, cả chuyên cơ riêng. Ảnh: BackGird.

Không những thế, Jackson còn được cho là cho vợ chồng Sussex mượn chuyên cơ Dassault Falcon cho các chuyến đi. Điều này giúp họ tiết kiệm hàng trăm nghìn USD mà vẫn đảm bảo độ an toàn.

Và đầu tháng 11, Meghan mở cửa hàng pop-up (cửa hàng bán lẻ tạm thời, chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian giới hạn) đầu tiên của mình, giới thiệu sản phẩm thuộc thương hiệu riêng As Ever, tại Godmothers - hiệu sách ở Montecito do Jackson và Jennifer Rudolph Walsh (thành viên hội đồng quản trị của công ty môi giới tài năng WME) đồng sở hữu.

Nhờ sự bảo trợ của nữ doanh nhân siêu giàu này, Harry và Meghan đang duy trì được lối sống gần như hoàng gia mà không tốn một xu.

Theo Daily Mail, họ quen biết nhau qua Gloria Steinem - biểu tượng nữ quyền, cũng là hàng xóm của Jackson ở New York - ngay sau khi thực hiện chuyến Megxit gây chấn động vào năm 2020.

Họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Harry - Meghan vui vẻ hòa vào vòng tròn xã hội toàn triệu phú của Jackson, trong đó Kris Jenner. Đổi lại, vợ chồng Sussex ủng hộ các dự án của Jackson.

Trước khi ra mắt cửa hàng As Ever trong tháng này, họ tham dự nhiều sự kiện tại hiệu sách Godmothers ở Summerland, gần Montecito.

Năm 2024, Meghan dùng kem nền và má hồng từ dòng sản phẩm mới No Makeup Makeup của Jackson khi dự giải ESPY - nơi Harry được vinh danh. Chuyên gia trang điểm của nữ công tước, Daniel Martin, ghi rõ thương hiệu này trên Instagram. Theo nguồn tin, giữa họ không có trao đổi tiền bạc, cũng không phải là hợp đồng đại sứ thương hiệu, chỉ đơn giản là cử chỉ dễ thương giữa bạn bè.

Jackson viết trên Instagram: “Trông bạn rực rỡ quá, Meghan! Cảm ơn Daniel Martin nhiều vì ủng hộ màn ra mắt thảm đỏ của No Makeup Makeup! Thân, Victoria”.

Jackson cũng nằm trong nhóm bạn của Meghan xuất hiện ở mùa đầu tiên của series With Love, Meghan. Họ cùng chơi mạt chược với nhau.

Victoria Jackson là ai?

Victoria Jackson (70 tuổi) là nữ doanh nhân tự thân đáng nể trong giới thượng lưu Mỹ. Bà xuất thân nghèo khó và có quá khứ nhiều tổn thương.

Trong cuộc phỏng vấn với People vào tháng 1, Jackson kể sinh ra trong gia đình có mẹ quá trẻ để nuôi con và cha dượng nghiện rượu.

Năm 17 tuổi, bà bị một kẻ hiếp dâm hàng loạt (về sau bị kết án nhiều tội danh) tấn công tình dục và đâm ngay trong phòng ngủ của mình.

Kể từ đó, bà không bao giờ trở lại căn phòng đó nữa, cũng bắt đầu quãng thời gian giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ là buông xuôi tất cả hay tìm cách bước qua nỗi đau.

Victoria Jackson vượt qua quá khứ đầy tổn thương để tạo ra đế chế mỹ phẩm riêng. Ảnh: No Makeup Makeup.

Cuối cùng, bà chuyển đến Hollywood để bắt đầu lại. Sau khi giành học bổng vào trường dạy trang điểm năm 1976, bà đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp chuyên gia trang điểm thành công rực rỡ.

Năm 1986, bà tạo ra loại kem nền của riêng mình và thành lập Victoria Jackson Cosmetics. Bà chọn con đường đi ngược lại với lối trang điểm dày cộm thống trị thập niên 1980. Jackson cam kết: “Khi bạn trông đẹp hơn, bạn cảm thấy tốt hơn. Và khi bạn cảm thấy tốt hơn, bạn có thể thay đổi thế giới”.

Nữ doanh nhân bán được một triệu USD mỹ phẩm chỉ trong tuần đầu tiên phát sóng quảng cáo. Jackson thuyết phục được phụ nữ tin vào triết lý “trang điểm như không trang điểm” của bà. Bà tiết lộ doanh số giai đoạn này lên tới 1 tỷ USD.

Năm 1991, bà kết hôn lần thứ hai với Bill Guthy - doanh nhân giàu có, đồng sáng lập công ty quảng cáo. Họ có hai con, Ali và Jackson.

Năm 2008, Ali được chẩn đoán mắc bệnh tự miễn hiếm gặp neuromyelitis optica (NMO) và được chẩn đoán chỉ sống thêm bốn năm. Jackson lập ra quỹ từ thiện để giúp nâng cao hiểu biết và điều trị bệnh.

Tính đến năm 2020, Jackson đóng góp hơn 80 triệu USD cho quỹ này. Nhờ đó, ba phương pháp điều trị được phê duyệt, giúp cứu mạng sống của con gái bà. Ali giờ đã 31 tuổi.

Năm 2024, Jackson trở lại lĩnh vực mỹ phẩm bằng cách ra mắt thương hiệu mới - nay mang tên No Makeup Makeup - trên QVC, kênh truyền hình mua sắm của Mỹ.

Bà chia sẻ vẻ đẹp tự nhiên của Meghan trong đám cưới năm 2018 đã khơi dậy sự quan tâm trở lại với phong cách làm đẹp tối giản.

“Tôi nghĩ ngày nay, hơn bao giờ hết, người ta cảm thấy rằng không cần phải núp sau đống phấn son nữa. Hãy nhìn những phụ nữ như Pamela Anderson và Sharon Stone. Họ tự tin hơn vào bản thân và làn da của mình. Đó luôn là triết lý của No Makeup Makeup”, bà nói.

Bên cạnh đó, Jackson còn hứng thú với viết sách. Bà đã viết năm cuốn sách và đồng sáng lập hiệu sách Godmothers. Bà cũng quan tâm đến thiết kế và trang trí nội thất.

Gloria Steinem từng nói với People: “Nếu đưa bà ấy vào một cuốn tiểu thuyết, hẳn sẽ khó tin nổi”.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn năm 2021, Meghan gọi Jackson là “bến đỗ an toàn” của mình.