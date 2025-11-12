Harry - Meghan bị châm chọc

TPO - Kris Jenner và Kim Kardashian lần lượt xóa ảnh của vợ chồng Sussex trên mạng xã hội khiến cư dân mạng tranh luận sôi nổi. Họ nghi ngờ chính Harry và Meghan yêu cầu cặp mẹ con nổi tiếng làm vậy.

Dù không nổi bật về mặt sự nghiệp, Hoàng tử Harry và Meghan Markle ngày càng chứng minh họ phù hợp với Hollywood, đặc biệt là khía cạnh thị phi, khi liên tục trở thành trung tâm của các thảo luận. Gần nhất là liên quan đến việc họ tham gia tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Kris Jenner, người đứng đầu gia tộc được ví von là “hoàng gia Hollywood” Kardashian - Jenner, vào ngày 8/11.

Ngày 11/11, cư dân mạng phát hiện những bức ảnh về Công tước và Nữ công tước xứ Sussex trên Instagram của bà Kris và Kim đều biến mất.

Ảnh chụp có mặt Harry và Meghan trên trang cá nhân của mẹ con Kim Kardashian đều biến mất không rõ lý do. Ảnh: IG.

Theo Page Six, ban đầu Kris chia sẻ loạt ảnh chụp cùng dàn sách mời toàn sao trong bữa tiệc sinh nhật xa hoa, bao gồm ảnh có mặt vợ chồng Sussex. Tuy nhiên, bức ảnh sau đó bị xóa đi một cách bí ẩn.

Tương tự, Kim cũng đăng ảnh tạo dáng cùng Meghan trước ống kính, nhưng nó hiện không còn trên trang cá nhân của “siêu vòng ba nước Mỹ”.

Kim và mẹ ruột không giải thích lý do xóa ảnh. Đại diện của Harry và Meghan cũng không bình luận gì.

Tuy nhiên, chính sự im lặng của những người trong cuộc khiến cư dân mạng tò mò và hoài nghi.

Nhiều giả thuyết được đưa ra. Một bộ phận cho rằng mẹ con Kim muốn vạch rõ quan hệ với Harry và Meghan. Số khác suy đoán chính vợ chồng Sussex đề nghị mẹ con Kim làm vậy để bảo vệ cái mà họ gọi là “quyền riêng tư”. Họ cũng được cho là muốn tránh bị chỉ trích vì tiệc tùng giữa gia đình hoàng gia và nước Anh tri ân những người lính hy sinh trong chiến tranh nhân dịp Ngày tưởng niệm (Remembrance Day).

Cư dân mạng bình luận: “Không hiểu sao phải làm vậy? Đi dự sự kiện như thế thì phải biết trước sẽ có người chụp ảnh chứ”, “Meghan dụ chồng mình rời xa hoàng gia vì muốn có ‘cuộc sống riêng tư’, nhưng lại tìm cách giao du với những người nổi tiếng ở Hollywood”, “Thật đáng xấu hổ khi ngay cả Kim Kardashian cũng xóa ảnh vì không muốn họ liên quan đến cô ấy”, “Thật buồn cười, một gia đình độc hại lại không muốn dính dáng đến gia đình độc hại khác”, “Có thể Harry và Meghan tự yêu cầu gỡ ảnh họ xuống vì Ngày tưởng niệm và phản ứng dữ dội từ công chúng”, “Nếu muốn tiệc tùng và đi chơi với người nổi tiếng, họ hoàn toàn có thể nói thẳng ra. Không ai có vấn đề gì về việc đó cả. Điều khiến họ bị ghét là cứ luôn đòi hỏi sự riêng tư. Họ quá tự mãn”, “Tôi chưa bao giờ thấy cặp đôi nào lại thích gây sự chú ý đến vậy, nhưng vẫn cứ hét vào mặt cả thế giới rằng chỉ muốn sự riêng tư”, “Tôi nghĩ người khởi xướng ồn ào này là Meghan”...

Harry bị chỉ trích vì cái hoa anh túc đỏ. Ảnh: BackGrid.

Ngoài bị mỉa mai vì làm màu, Harry và Meghan cũng gây tranh cãi vì cài áo hình bông hoa anh túc màu đỏ - biểu tượng của Ngày tưởng niệm ở Anh, mang ý nghĩa tôn vinh cho sự phục vụ và hy sinh của những người lính ngã xuống do chiến tranh.

Tại bữa tiệc, Harry cài hoa anh túc đỏ trên áo vest nhung đen, còn Meghan không cài. Hoàng tử tóc đỏ bị cáo buộc xúc phạm và hạ thấp ý nghĩa của hoa anh túc đỏ, khi mang nó đến bữa tiệc giải trí hỗn loạn, lố lăng.

Giữa làn sóng chỉ trích, chủ đề tước bỏ tước hiệu hoàng gia được khơi lại. Nhiều người đánh giá với những thành viên hoàng gia không làm việc, còn thường xuyên gây thị phi như Harry và Meghan, việc giữ tước hiệu là không hợp lý. Công chúng cho rằng Vua Charles nên áp dụng cách làm với Andrew với vợ chồng con trai út, tránh mang thêm tiếng xấu cho gia tộc Windsor.

Bên cạnh đó, một số ý kiến khuyên Harry và Meghan hạn chế gây chú ý trong bối cảnh nhạy cảm hiện tại.

Trước đó, nguồn tin hoàng gia gọi việc Harry và Meghan đi dự tiệc sinh nhật Kris Jenner là “phô trương”.

“Điều đó thật sự cho thấy Harry cách xa hoàn toàn so với phần còn lại của gia đình hoàng gia. Những người này có thể là ngôi sao ở nước Mỹ, nhưng sự phô trương lộ liễu ấy hoàn toàn trái ngược với những gì Hoàng tử William đang cố gắng thực hiện cho cuộc sống của anh ấy và cho chế độ quân chủ”, nguồn tin nhận xét với Page Six.