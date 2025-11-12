Gần 20 năm sống trong khổ sở của ác nữ ‘Giày thủy tinh’

TPO - Kim Gyu Ri chia sẻ việc bị liệt vào “danh sách đen” dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung Bak khiến cô sống trong ám ảnh gần 20 năm qua. Dù vẫn còn bức xúc, nữ diễn viên hoan nghênh động thái chuộc lỗi từ cơ quan tình báo Hàn Quốc.

Gần 20 năm sống trong ám ảnh

Trong bối cảnh Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) quyết định không kháng cáo phán quyết phúc thẩm công nhận trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong vụ “danh sách đen” nghệ sĩ dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung Bak (nhiệm kỳ 2008-2013), Kim Gyu Ri là cái tên đầu tiên và hiếm hoi đưa ra bình luận công khai.

Kim Gyu Ri chia sẻ cảm xúc lẫn lộn khi vụ "danh sách đen" khép lại. Ảnh: Star News.

Trong “tâm thư” trên mạng xã hội vào ngày 9/11, ác nữ Giày thủy tinh thể hiện sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cuộc chiến pháp lý kéo dài gần một thập kỷ cũng đi đến hồi kết.

“Tôi tự hỏi bản thân đã khổ sở bao nhiêu năm rồi. Giờ tôi không muốn phải đau đớn nữa. Tôi thực sự bị sang chấn nghiêm trọng, đến mức chỉ cần nghe đến những chữ đầu trong từ ‘danh sách đen’ thôi là cơ thể đã phản ứng rồi”, cô cảm thán.

Người đẹp 46 tuổi tuyên bố không sống yên ổn trong gần 20 năm qua, bao gồm quãng thời gian khốn đốn vì “danh sách đen” cộng với gần thập kỷ kể từ thời điểm đệ đơn kiện vào năm 2017.

Theo Kim Gyu Ri, có nhiều chuyện xảy ra trong những năm tháng đó, mà cô không nói ra, chỉ âm thầm chịu đựng.

Nữ diễn viên tiết lộ vào giai đoạn đỉnh điểm của chiến dịch danh sách đen, cô được cảnh báo phải cẩn thận vì NIS mở văn phòng mới ngay trong khu phố cô sống. Kể từ đó, cô luôn sống trong nỗi lo nhà bị đột nhập mỗi khi đi vắng.

“Mỗi lần vứt tài liệu gì, tôi đều băm nhỏ và hủy hết, nên không có việc gì. Nhưng sau này tôi mới biết, những nhà khác trong khu tôi sống từng bị phạt vì ‘túi rác có vấn đề’. Chắc họ lục cả túi rác. Nhiều ngày liền luôn có người lạ lảng vảng trước nhà tôi.

Thời điểm tham dự lễ trao giải với đoàn phim Mỹ nhân đồ (phát hành 2008), ai đó đã gọi điện ngay sau khi máy quay lia đến tôi. Có lần, ngay ngày ký hợp đồng tham gia phim, tôi đột ngột nhận được cuộc gọi báo hủy. Khi ‘danh sách đen’ được đưa lên bản tin, tôi chỉ đăng dòng ngắn thể hiện tâm trạng trên trang cá nhân, mà ngay ngày hôm sau tôi nhận được lời đe dọa, ‘Nếu mày không im, tao giết’. Tôi còn khổ sở vì bị nghe lén điện thoại và nhiều chuyện khác nữa”, Kim Gyu Ri lần đầu kể.

Gyu Ri tỏ ra không hài lòng với lời xin lỗi từ NIS. Cô cáo buộc họ chỉ xin lỗi cho có và chung chung để dư luận nhìn vào, chứ không quan tâm đến những nạn nhân thật sự.

Cô nhấn mạnh vết thương vẫn còn trong cô, không thể cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn hoan nghênh việc NIS từ bỏ kháng cáo.

Ác ý vẫn chưa kết thúc

Lời giãi bày của Kim Gyu Ri nhận được nhiều sự động viên từ những người thân thiết và khán giả. Họ chúc mừng cô dũng cảm đứng lên đấu tranh và vượt qua tất cả khó khăn.

Kim Gyu Ri có thái độ quyết liệt với những bình luận thù ghét.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thái độ thiện chí. Ngày 10/11, Kim Gyu Ri chia sẻ ảnh chụp màn hình loạt bình luận ác ý đến từ chủ tài khoản @jj___o_al. Ngoài những ngôn từ miệt thị, kẻ này còn đe dọa không để cho Gyu Ri “có hòa bình”, cũng như sẽ làm tổn thương cơ thể cô.

Theo Kim Gyu Ri, ngoài kẻ tấn công cô, nhiều bài báo đưa tin về “danh sách đen” cũng ngập trong bình luận ác ý.

“Tòa đã đưa ra phán quyết, có nghĩa là những bài đăng đi ngược lại với phán quyết đó có thể bị xử lý theo pháp luật… Tôi sẽ nói ngắn gọn. Mọi người tự biết mà xóa đi. Sau một tuần kể từ bây giờ, tôi sẽ gom toàn bộ tài liệu và tiến hành khởi kiện quy mô lớn. Tôi nói trước: tôi đã chụp màn hình lại rồi, sau một tuần nữa sẽ không có nhân nhượng”, người đẹp 7X đưa ra cảnh báo pháp lý.

Kim Gyu Ri (sinh năm 1979), tên khai sinh là Kim Min Sun, là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc.

Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 1998 đến nay, quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim như Giày thủy tinh (2002), Mỹ nhân đồ (2008), Chó Poongsan (2011), Green Mothers’ Club (2022)…

Theo Newsis, Kim Gyu Ri nằm trong số 82 nghệ sĩ bị đưa vào “danh sách đen” trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Lee Myung Bak. Vào thời điểm đó, NIS dưới sự lãnh đạo của Won Sei Hoon thành lập cái gọi là “Tổ công tác đặc nhiệm đối phó với nghệ sĩ cánh tả”. Mục đích của đơn vị này là loại bỏ những nghệ sĩ phản đối chính sách của ông Lee khỏi nền tảng công cộng, gây sức ép khiến dự án phim mất vốn đầu tư hoặc từ chối hỗ trợ…

Đến tháng 11/2017, 36 nhân vật văn hóa, trong đó có Kim Gyu Ri, đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại đối với cựu Tổng thống Lee Myung Bak, cựu Giám đốc NIS Won Sei Hoon và nhà nước. Trong đơn, họ cáo buộc những người được nhân dân trao quyền lực như ông Lee lại dùng chính quyền lực đó để cắt đường sống của giới văn hóa - nghệ thuật chỉ vì khác biệt quan điểm chính trị.

Tòa sơ thẩm tuyên rằng cựu Tổng thống Lee và cựu Giám đốc Won phải liên đới bồi thường cho nguyên đơn, nhưng phủ nhận trách nhiệm nhà nước với lý do thời hiệu khởi kiện đã hết.

Tuy nhiên, phán quyết ngày 17/10 của tòa cấp cao đã đảo ngược phán quyết cũ, yêu cầu nhà nước bồi thường 5 triệu won (3.430 USD) cho mỗi nguyên đơn.

NIS tuyên bố không kháng cáo và gửi lời xin lỗi công khai đến nguyên đơn vào ngày 7/11.