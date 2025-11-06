Angelina Jolie gặp rắc rối

TPO - Theo truyền thông, một thành viên trong đoàn của Angelina Jolie bị bắt đi nghĩa vụ quân sự khi đang hộ tống minh tinh Hollywood đến thăm Ukraine. Tuyên bố sau đó của quân đội nước sở tại lại không rõ ràng khiến dư luận xôn xao.

Hãng tin Politico (Mỹ) đưa tin Angelina Jolie thực hiện chuyến thăm không báo trước đến thành phố Kherson, Ukraine, vào ngày 4/11 (giờ địa phương). Cô đi với tư cách đại sứ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), với mục đích hỗ trợ các tổ chức y tế ở những khu vực bị chiến tranh tàn phá. Đây là lần thứ hai nữ diễn viên sinh năm 1975 đến quốc gia này kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022. Trước đó là thăm thành phố Lviv.

Angelina Jolie trong chuyến thăm mới nhất đến Ukraine.

Tuy nhiên, theo RT (Nga), khi đang trên đường đến Kherson, đoàn xe của Angelina gặp tình huống bất ngờ tại chốt chặn quân sự gần thành phố Yuzhnoukrainsk thuộc tỉnh Mykolaiv.

Họ được cho là bị quan chức trung tâm tuyển quân địa phương chặn ở lối vào thành phố. Dù trình bày rằng đang chở “nhân vật quan trọng”, tài xế của Angelina (một số tờ báo nói là vệ sĩ) bị các sĩ quan tuyển quân đưa đi.

Theo đoạn phim lan truyền trên Telegram, Angelina có vẻ như đích thân đến trung tâm tuyển quân để thuyết phục thả tự do cho thành viên đó. Các nguồn tin của hãng thông tấn Nga TASS cho biết đả nữ Hollywood thậm chí còn cố gắng liên hệ với văn phòng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky để giải quyết vấn đề.

Ban đầu, nguồn tin quân sự của Ukraine nói với TSN (kênh truyền hình Ukraine) Angelina có mặt tại trung tâm tuyển quân không liên quan đến vụ bắt giữ, mà chỉ đơn giản là xin đi vệ sinh.

Tuy nhiên, các quan chức sau đó cho biết người đàn ông bị bắt được xác định là công dân Ukraine, sinh năm 1992, là sĩ quan dự bị. Anh không có lý do gì để được hoãn nghĩa vụ, nên bị giữ lại để xử lý thủ tục huy động thêm.

Cuối cùng, nữ diễn viên Mỹ phải bỏ lại thành viên đó và tiếp tục chuyến đi nhân đạo của mình.

Đoạn video được cho là Angelina Jolie đến trung tâm tuyển quân ở Ukraine để giải cứu tài xế.

Một quan chức cấp cao Ukraine thông tin với Politico thành viên trong đoàn của Angelina Jolie gặp sự cố với lực lượng tuyển quân địa phương, nhưng chưa rõ tình huống chính xác.

Theo quan chức này, ngôi sao Maleficent không thông báo cho chính phủ Ukraine về ý định đến thăm đất nước họ, mà nhập cảnh thông qua đường bộ.

Ở một diễn biến khác, Lục quân Ukraine đăng tuyên bố dài 4 đoạn, đưa ra nhiều chi tiết về vụ việc, trong đó xác nhận người bị gọi nhập ngũ là tài xế của Angelina Jolie.

Tuy nhiên, tuyên bố sau đó bị xóa. Đại diện quân đội trả lời câu hỏi của Politico rằng không thể xác nhận hoặc phủ nhận chi tiết về những gì đã xảy ra.

“Thông tin lan truyền trên truyền thông là bị bóp méo. Cuộc điều tra đang được tiến hành và mọi tình tiết đang được làm rõ”, họ nhấn mạnh.

Trong khi đó, văn phòng tuyển quân khu vực tại Mykolaiv xác nhận với hãng tin Mỹ có xảy ra sự việc giữ người. Người phát ngôn cho hay tài xế của Jolie là quân nhân dự bị, được lệnh phải tham gia huấn luyện quân sự lại.

Không rõ liệu tài xế có bị đưa đi huấn luyện ngay lập tức hay phải tự đến trình diện vào thời điểm khác.

Đại diện của Angelina từ chối bình luận về tình huống trên.