Angelina Jolie gây sốt

Tú Oanh

TPO - Angelina Jolie trở thành tâm điểm chú ý tại Liên hoan phim San Sebastian 2025, không chỉ vì ngoại hình mà còn cả phát ngôn về nước Mỹ.

11.jpg
Ngày 21/9 (giờ địa phương), Angelina Jolie cùng đồng nghiệp ra mắt phim Couture tại Liên hoan phim San Sebastian ở Tây Ban Nha. Ảnh: Donostitik.
10.jpg
Couture do nữ đạo diễn Pháp Alice Winocour (đứng cạnh Angelina Jolie) cầm trịch, lấy bối cảnh ngành công nghiệp thời trang. Nội dung xoay quanh ba phụ nữ có nguồn gốc khác nhau tại Tuần lễ thời trang Paris. Trong đó, Angelina vào vai Maxime Walker, đạo diễn phim người Mỹ, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Đây là vai diễn để lại cho Angelina nhiều cảm xúc đặc biệt vì mẹ cô qua đời vì ung thư vú, bản thân nữ diễn viên cũng quyết định cắt bỏ cả hai vú sau khi phát hiện có gene mang bệnh. Ảnh: Donostitik.
4.jpg
3.jpg
Trên thảm đỏ, đả nữ Hollywood mặc váy hai dây dáng dài làm từ vải nhung màu đen. Trước đó, cô khoác thêm áo blazer dáng ngắn cùng chất liệu và màu sắc. Phụ kiện đi kèm là bông tai và nhẫn kim cương lấp lánh. Cô cũng kết hợp với giày cao gót đồng bộ. Ảnh: FPA/Reuters.
2.jpg
1.jpg
Chiếc váy dài tôn lên vóc dáng mảnh mai, trong khi phần cổ và vai cắt xẻ sâu làm tăng độ quyến rũ. Ảnh: Getty Images/Reuters.
5.jpg
21.jpg
Gương mặt ở tuổi 50 đã lộ dấu vết tuổi tác nhưng không ảnh hưởng nhiều đến vẻ kiêu sa, sang trọng của biểu tượng nhan sắc một thời. Nụ cười rạng rỡ là điểm cộng lớn giúp bà mẹ 6 con trở thành tâm điểm chú ý. Ảnh: Reuter/WireImages.
71.jpg
7.jpg
Giới truyền thông dành cho ngôi sao Mafeficent nhiều lời khen "có cánh". Daily Mail nhận xét nữ diễn viên "quyến rũ" và "thanh lịch". Just Jared đánh giá cao gu thời trang tinh tế, sang trọng của Angelina... Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên cũng được chia sẻ rộng khắp mạng xã hội. Số đông khán giả công nhận vẻ đẹp vượt thời gian của cô. Bên cạnh đó, một bộ phận cho rằng vợ cũ Brad Pitt hơi gầy gò. Ảnh: IG.
6.jpg
a12.jpg
Cô được đám đông vây quanh xin chữ ký và chụp hình. Angelina nhiệt tình đáp lại bất chấp trời mưa khá lớn. Ảnh: Getty Images/Just Jared.
91.jpg
9.jpg
Ngoài diện mạo, Angelina Jolie còn gây chú ý với phát ngôn về nước Mỹ trong bối cảnh chia rẽ hiện tại. "Tôi phải nói rằng tôi yêu đất nước mình, nhưng lúc này, tôi không còn nhận ra đất nước của mình nữa. Tôi luôn sống trong môi trường quốc tế. Gia đình tôi là quốc tế. Cuộc sống, thế giới quan của tôi là bình đẳng và thống nhất. Bất cứ điều gì, ở bất cứ nơi nào, chia rẽ hay hạn chế sự tự do và cách thể hiện cá nhân của con người, tôi cho là vô cùng nguy hiểm. Tôi nghĩ đây là giai đoạn vô cùng nghiêm trọng, chúng ta phải cẩn thận, không được nói năng một cách tùy tiện. Vì thế, tôi sẽ cẩn trọng trong cuộc họp báo… Nhưng đúng là thời điểm này thực sự rất nặng nề", người đẹp chia sẻ.
Tú Oanh
