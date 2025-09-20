Nhạc sĩ cùng vợ con tử vong trong vụ tai nạn máy bay

TPO - Nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy Brett James cùng vợ và con gái riêng được xác nhận tử vọng trong vụ rơi máy bay.

Ngày 19/9, Đại sảnh danh vọng các nhạc sĩ Nashville (Nashville Songwriters Hall of Fame) báo tin buồn nhạc sĩ nhạc đồng quê từng đoạt giải Grammy Brett James qua đời ở tuổi 57 trong vụ tai nạn máy bay vào một ngày trước đó.

Theo FlightAware (trang web theo dõi chuyến bay) và tuyên bố từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay Cirrus SR22T được đăng ký dưới tên James, Brett Cornelius, rơi xuống cánh đồng trống ở Franklin, Bắc Carolina, vào chiều 18/9 (giờ địa phương). Trước đó, nó cất cánh từ sân bay John C. Tune ở Nashville (tiểu bang tiểu bang Tennessee).

Hiện trường vụ tai nạn máy bay. Ảnh: WLOS.

FAA cho biết 3 người trên máy bay, bao gồm 1 phi công và 2 hành khách, đều thiệt mạng. Daily Mail sau đó xác nhận danh tính nạn nhân là James, vợ Melody Wilson (59 tuổi) và con gái riêng của bà, Meryl Maxwell Wilson (28 tuổi).

Theo CNN, chiếc máy bay lao xuống cánh đồng gần trường tiểu học Iotla Valley vào khoảng 15h, lúc học sinh chuẩn bị tan trường. Người phát ngôn của trường cho biết không có học sinh hay giáo viên nào bị thương.

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Brett James sinh năm 1968, là ca/nhạc sĩ đồng quê kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ, sống tại Nashville.

Ông hoạt động trong ngành âm nhạc với tư cách nghệ sĩ solo vào năm 1995. Từ đầu những năm 2000, James được biết đến chủ yếu với vai trò nhạc sĩ sáng tác cho các nghệ sĩ nhạc đồng quê và nhạc pop khác. Ông là người sáng tác bản hit Jesus, Take the Wheel (2006) của Carrie Underwood. Ca khúc này giành giải Grammy cho Ca khúc đồng quê hay nhất và Trình diễn giọng đồng quê nữ xuất sắc nhất.

James từng hợp tác với nhiều siêu sao như Taylor Swift, Bon Jovi và Keith Urban. Anh cũng đồng sáng tác ca khúc Out Last Night của Kenny Chesney và được xem là một trong những cộng sự được săn đón nhất trong ngành.

Brett James hoạt động nghệ thuật được 30 năm.

Theo Hiệp hội Nhạc sĩ Nashville, hơn 500 ca khúc của ông xuất hiện trong nhiều album khác nhau, với tổng doanh số hơn 110 triệu bản.

James được vinh danh tại Đại sảnh danh vọng các nhạc sĩ Nashville năm 2020. Ông cũng sở hữu công ty xuất bản Cornman Music, đồng thời từng là thành viên hội đồng của Hiệp hội Nhạc đồng quê (Country Music Association) và là ủy viên quốc gia của Học viện Thu âm (The Recording Academy).

James sống chung với Wilson trong căn nhà sang trọng trị giá 2 triệu USD ở Nashville từ ít nhất năm 2020. Ngày 1/1/2022, Wilson đăng ảnh cưới, kèm chú thích: "Thật là một năm tuyệt vời! Ngày 21/8/2021, Brett và tôi đã kết hôn. Tôi thật may mắn".

Trên trang cá nhân, Wilson thường đăng ảnh cùng chồng trong các chuyến du lịch vòng quanh thế giới, chơi golf hoặc thư giãn bên hồ bơi.

Một ngày trước vụ tai nạn thảm khốc, bà chúc mừng sinh nhật con gái riêng trên Instagram: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của mẹ! Mẹ thật may mắn khi được làm mẹ của con! Con là người tuyệt vời và xinh đẹp cả trong lẫn ngoài. Ngày nào mẹ cũng thấy biết ơn trước sự hiện diện tỏa sáng của con trong đời mẹ. Không lời nào có thể diễn tả được con là món quà như thế nào đối với mẹ và tất cả những ai biết con".

Trong khi đó, Meryl Wilson tự ăn mừng tuổi mới bằng thông điệp khác trên trang cá nhân: “28 tuổi. 142 ngày tỉnh táo. Thật sự hạnh phúc khi còn ở đây".

James và Wilson kết hôn được 4 năm. Ảnh: IG.

Ngoài con gái riêng của Wilson, James còn có 4 người con trưởng thành với vợ cũ Sandra Cornelius-Little. Một trong những bài đăng cuối cùng trên Instagram của James là tấm hình cười rạng rỡ cùng các con vào ngày 16/6.

Sự ra đi của James là cú sốc lớn cho ngành âm nhạc Mỹ. Đồng nghiệp Jessi Alexander, người viết ca khúc The Climb cho Miley Cyrus, bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội vào ngày 19/9: "Music Row (khu phố tập trung nhiều phòng thu âm nhạc của Nashville) sẽ không bao giờ còn như xưa".

"Tôi vô cùng đau buồn khi mất đi một trong những nhạc sĩ tài năng nhất mà tôi từng cộng tác và thu âm cùng, Brett James", Sara Evans viết.

Bài hát Cheatin của cô do James sáng tác đã lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot County năm 2006.