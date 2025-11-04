Nỗi sợ của vợ ông Obama

TPO - Trong cuốn sách mới, bà Michelle Obama nhấn mạnh về áp lực thời trang mà bà phải chịu trong 8 năm đảm nhận vai trò Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Ngày 4/11 (giờ địa phương), bà Michelle Obama phát hành cuốn sách mới, mang tên The Look. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ mất đến 2 năm để hoàn thành cuốn sách cùng với stylist lâu năm là Meredith Koop

Theo mô tả, cuốn sách kể về hành trình phát triển phong cách của bà Obama, kể từ khoảnh khắc bà bước vào tầm mắt công chúng trong chiến dịch tranh cử vào Thượng viện Mỹ của chồng, cho đến thời gian làm đệ nhất phu nhân (2009-2017) và ngày nay là nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu.

Michelle Obama được nhớ đến là một trong những Đệ nhất phu nhân Mỹ có phong cách thời trang ấn tượng nhất, vừa thanh lịch vừa hiện đại và luôn ẩn chứa thông điệp ý nghĩa. Ảnh: Reuters.

Trong sách, bà Obama kể chi tiết về lựa chọn thời trang của mình trong những lần xuất hiện công khai, kèm theo hơn 200 bức ảnh minh họa, bao gồm cả những hình ảnh chưa từng công bố trước đây.

Thông qua tác phẩm văn học mới, nữ tác giả sinh năm 1964 cũng nhấn mạnh vào áp lực phải chịu khi trở thành đệ nhất phu nhân da đen đầu tiên của nước Mỹ. Bà cho rằng vợ chồng bà không nhận được sự ưu ái và thiện chí mà nhiều gia đình tổng thống khác nhận được.

“Chúng tôi đều ý thức rõ rằng là cặp đôi da đen đầu tiên, chúng tôi không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Là phụ nữ da đen, tôi phải chịu sự soi mói đặc biệt gay gắt”, bà Obama viết trong sách.

Bà nói thêm trong cuộc phỏng vấn với Robin Roberts trên chương trình 20/20 của ABC News: “Nếu mắc sai lầm trong môi trường chính trị, nơi bạn là người lãnh đạo và đối thủ sử dụng chủng tộc của bạn như chiến lược để khiến bạn trông như kẻ khác biệt, mọi thứ đều trở thành vấn đề”.

Theo bà Obama, trong 8 năm ở Nhà Trắng, bà bị chú ý nhiều về thời trang và ngoại hình. Tuy nhiên, bà không muốn bàn về chủ đề đó vì lo ngại nó khiến mọi người phân tâm. Bà muốn công chúng biết về bà qua công việc, chứ không phải nhờ vẻ ngoài.

Giờ đây, khi cái tên Obama thành thương hiệu, bà cảm thấy đã đến lúc nói về “quyền lực mềm” của thời trang.

“Phong cách và thời trang, cũng như cách chúng ta thể hiện bản thân với thế giới là cách quan trọng để gửi thông điệp. Những gì bạn mặc nói điều gì đó về vấn đề bạn quan tâm. Nó thể hiện nền tảng, văn hóa của bạn. Vì vậy, tôi thực sự suy nghĩ về những gì mình muốn truyền tải”, bà nói.

Cựu đệ nhất phu nhân cho biết nỗi lo bao trùm lên những lựa chọn trang phục của bà là “những người mẹ và người bà ngoài kia sẽ lắc đầu nếu tôi xuất hiện không đúng cách”.

“Thật đáng buồn, chúng ta sống trong nền văn hóa mà nếu ai đó muốn tấn công phụ nữ, điều đầu tiên họ làm là tấn công vào vẻ ngoài, kích cỡ, hình thể của chúng ta, như một cách để khiến chúng ta cảm thấy nhỏ bé đi, để giữ chúng ta ở đúng vị trí của mình”, bà Obama chỉ ra.

Nỗi sợ của bà Obama trong thời gian làm đệ nhất phu nhân là ánh nhìn săm soi của công chúng. Ảnh: ABC News.

Bà Obama chia sẻ thêm sau khi rời Nhà Trắng, bà được tự do hơn trong việc lựa chọn trang phục. Một ví dụ được nêu ra là việc đi boot cao đến đùi hiệu Balenciaga trong quá trình quảng bá cuốn sách Becoming vào năm 2018. Bà khẳng định không bao giờ làm thế nếu còn là đệ nhất phu nhân. Trong lần trở lại Nhà Trắng vào tháng 9/2022, bà cố tình tết tóc thành những lọn nhỏ sành điệu để thể hiện sự giải phóng bản thân khỏi khuôn phép.

Theo vợ ông Obama, bà đang ở giai đoạn tuyệt vời và tự do nhất cuộc đời, khi hai con gái đều trưởng thành và có cuộc sống riêng, còn chồng bà cũng ổn định cuộc sống. Vì lẽ đó, bà tập trung hết năng lượng vào bản thân và những điều bà muốn làm.

Trên tạp chí People, bà Michelle Obama cũng tuyên bố: “Về cơ bản, tôi vẫn là tôi thôi. Nhưng qua mỗi thập kỷ, tôi trở nên khôn ngoan hơn. Tôi nghĩ đã tự tin hơn về con người mình. Phiên bản Michelle này có lẽ ít quan tâm đến người khác nghĩ gì”.