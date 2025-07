Tổng thống Trump nói gì với ông Obama trong video gây sốt?

TPO - Cuốn sách mới hé lộ nội dung cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Donald Trump và ông Barack Obama trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc thân thiết hiếm hoi giữa hai chính trị gia nổi tiếng vào đầu năm nay.

Vào tháng 1, ông Donald Trump và ông Barack Obama hội ngộ trong tang lễ cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tại Thánh đường Quốc gia Washington ở Washington, DC (Mỹ).

Trong dịp này, ông chủ Nhà Trắng và người tiền nhiệm bị ghi lại khoảnh khắc chụm đầu vào nhau trò chuyện vui vẻ như bạn cũ lâu ngày không gặp. Hình ảnh này gây sốt mạng xã hội vì hai người đàn ông có quan điểm chính trị khác biệt, từng nhiều lần công kích nhau.

Chính ông Trump cũng phải thừa nhận không ngờ giữa mình và ông Obama lại tạo ra bầu không khí thân thiện như vậy.

“Tôi thốt lên, ‘Trời ạ, trông họ giống như hai người thích nhau vậy’. Có lẽ chúng tôi thích nhau. Chúng tôi có triết lý hơi khác nhau, đúng không? Nhưng có lẽ là vậy. Tôi không biết. Chúng tôi chỉ hòa hợp với nhau. Nhưng tôi hòa hợp với hầu hết mọi người", lãnh đạo nước Mỹ chia sẻ với NBC News vào cùng ngày.

Ông Trump không tiết lộ chủ đề trò chuyện với ông Obama. Tuy nhiên, chuyên gia đọc khẩu hình Jeremy Freeman cho biết trên The New York Post cả hai có thể cảnh giác với việc máy quay chĩa về phía họ và muốn tỏ ra thân thiện.

Sau hơn 6 tháng, cuốn sách mới 2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America (tạm dịch là 2024: Trump giành lại Nhà Trắng và đảng Dân chủ đánh mất nước Mỹ) hé lộ những gì thực sự diễn ra giữa hai chính trị gia trong khoảnh khắc gây bão đó.

“Ông ấy (Donald Trump - PV) ngồi cạnh Barack Obama và mời ông ấy chơi golf, thuyết phục bằng cách mô tả các sân golf của gia đình Trump trên khắp thế giới”, trích một đoạn trong cuốn sách.

Ông Obama được cho là không chấp nhận lời đề nghị. Trên thực tế, mọi người đều hiểu bất kỳ sự lịch sự nào mà hai chính trị gia thể hiện trong tang lễ của ông Carter chỉ mang tính xã giao.

Sau sự kiện đó, mối quan hệ giữa đôi bên không được cải thiện, thậm chí có xu hướng căng thẳng hơn.

Ông Obama liên tục chỉ trích những hành vi được cho là quá mức của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2, lên án người kế nhiệm hành động như “kẻ muốn làm vua, muốn biến nước Mỹ thành chế độ độc tài”.

Tổng thống Mỹ thứ 44 còn chế giễu ông Trump biến Ngày Độc lập nước Mỹ (4/7) thành dịp kỷ niệm riêng của mình.

Ông Trump cũng có những động thái như tháo bức tranh chân dung ông Obama khỏi vị trí nổi bật trong Nhà Trắng, chỉ trích thư viện của người tiền nhiệm và chia sẻ các meme ám chỉ ông Obama liên quan đến thuyết âm mưu QAnon - trong đó tin rằng có một “nhà nước ngầm” bị cáo buộc là tổ chức ấu dâm satan do giới tinh hoa toàn cầu (bao gồm chính trị gia đảng Dân chủ, sao Hollywood, tỷ phú…) điều hành, còn ông Trump là vị cứu tinh.

Đại diện của ông Trump và ông Obama chưa bình luận gì về thông tin do cuốn sách mới cung cấp.

Cuốn sách mới phát hành ngày 8/7, được viết bởi các phóng viên chính trị Josh Dawsey, Tyler Pager và Isaac Arnsdorfn. Họ làm việc tại Washington Post trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Nội dung sách nêu bật sự trở lại Nhà Trắng của ông Trump vào năm 2024, cũng như các chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Joe Biden và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris.