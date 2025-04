Tranh chân dung của ông Obama tại Nhà Trắng bị thay thế

TPO - Nhà Trắng di dời bức chân dung của ông Barack Obama để treo tranh về vụ ám sát hụt Tổng thống Donald Trump.

Bức chân dung khắc họa Tổng thống Donald Trump sau khi bị đạn sượt qua tai đã thay thế tranh vẽ cựu Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng vào ngày 11/4.

Bài đăng trên tài khoản X của Nhà Trắng cho thấy bức tranh mới được treo ở vị trí nổi bật tại Grand Foyer (lối vào chính) của Cánh Đông Nhà Trắng.

Tác phẩm nghệ thuật này do họa sĩ Marc Lipp vẽ, lấy cảm hứng từ bức ảnh mang tính biểu tượng do nhiếp ảnh gia Doug Mills của tờ New York Times chụp ở thành phố Butler, tiểu bang Pennsylvania (Mỹ), vào tháng 7/2024.

Bức tranh mô tả ông Trump, lúc đó đang là ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ, với khuôn mặt bê bết máu, đang giơ nắm tay lên không trung đầy thách thức khi được các mật vụ che chở sau vụ ám sát hụt. Trên đầu chính trị gia sinh năm 1946 là quốc kỳ Mỹ đang tung bay.

Một quan chức cho biết Andrew Pollack đã tặng tác phẩm ấn tượng này cho Nhà Trắng.

Theo The New York Post, Pollack (SN 1966) là tác giả, doanh nhân kiêm nhà hoạt động vì an toàn trường học ở Mỹ. Con gái ông, Meadow, là một trong 17 nạn nhân bị sát hại trong vụ xả súng ở trường trung học Stoneman Douglas (Parkland, Florida) vào năm 2018.

Trong khi đó, người tạo ra bức chân dung của ông Obama là họa sĩ Robert McCurdy. Sau khi bị di dời, tác phẩm siêu thực này tìm được chỗ mới ở bên kia hành lang.

“Obama vẫn ở Entrance Hall (không gian nằm ngay bên trong cửa ra vào chính) của Nhà Trắng”, người phát ngôn Nhà Trắng Harrison Fields viết trên X.

Bức ảnh đăng kèm cho thấy vị trí mới của bức chân dung Obama không hề tệ, hướng ra cây đại dương cầm Steinway của cựu Tổng thống Franklin D. Roosevelt.

Ông Trump thêm nhiều dấu ấn cá nhân của mình vào khắp Cánh Tây kể từ khi nhậm chức vào tháng 1. Tổng thống thêm những chi tiết trang trí bằng vàng vào đồ nội thất, lò sưởi và tường của Phòng Bầu dục. Cách làm này gợi nhớ đến phong cách tại khu điền trang Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, Florida.

Ông Trump cũng phủ kín Cánh Tây Nhà Trắng bằng các tờ báo trang nhất của The New York Post, với nội dung về hành trình trở lại chính trường đầy ngoạn mục của ông.

Ông Obama không phải người duy nhất bị ông Trump di dời tranh chân dung. Vào năm 2020, Nhà Trắng gỡ bỏ tranh chân dung chính thức của cựu Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush khỏi Grand Foyer.

Nếu tranh về Obama vẫn được đặt ở vị trí nổi bật, hai tác phẩm trên bị chuyển đến phòng ăn cũ, hiếm khi có người ghé qua.

Theo CNN, chỗ trống trên tường Grand Foyer được thay thế bằng tranh chân dung các cựu tổng thống xuất thân đảng Cộng hòa mà ông Trump kính trọng là William McKinley, Tổng thống Mỹ thứ 25 bị ám sát năm 1901, và người kế nhiệm ông, Theodore Roosevelt.