Thảm họa bị đổ bỏng ngô lên đầu khi xem phim

TPO - Cảnh sát buộc phải can thiệp sau khi nhóm thanh niên phá hỏng rạp chiếu phim suốt thời gian chiếu “A Minecraft Movie”. Tình trạng tồi tệ đến mức lãnh đạo rạp chiếu phim cấm trẻ vị thành niên đến xem nếu không có cha mẹ hoặc người lớn đi cùng.

Ngay từ khi ra rạp vào ngày 4/4, A Minecraft Movie gây sốt các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ. Tính đến ngày 11/4, phim kiếm được hơn 193 triệu USD ở thị trường nội địa và 343,9 triệu USD toàn thế giới.

Bộ phim thu hút nhiều đối tượng người xem, từ người trẻ đến lớn tuổi. Tuy nhiên, việc không giới hạn độ tuổi gây tình huống không đáng có.

Mạng xã hội chia sẻ video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên có hành vi ẩu đả trong lúc xem A Minecraft Movie. Họ ném xô bỏng ngô, làm đổ soda, nhảy lên ghế, nôn mửa và đánh nhau.

Tình huống diễn ra khi phim chiếu đến cảnh em bé zombie cưỡi con gà xuất hiện trên đấu trường và có người hét lớn “chicken jockey!” (tạm dịch: kỵ sĩ gà). Vào lúc đó, thanh thiếu niên có mặt trong rạp chiếu phim hét lên cùng nhân vật rồi nhảy lên ghế và làm rối tung mọi thứ.

Cảnh sát gọi đến ngay sau đó, những kẻ quá khích bị mời ra khỏi rạp. Đội ngũ nhân viên tốn nhiều công sức mới dọn dẹp đống hỗn loạn để lại.

“Những thiếu niên phá hoại tất cả các rạp chiếu bộ phim này. Vì có nhiều suất chiếu, chúng tôi phải dọn dẹp chúng trong vòng chưa đầy 30 phút, trong khi người xếp hàng chật kín bên ngoài”, một nhân viên bức xúc.

Sau sự việc, rạp chiếu phim Township Theatre ở Washington Township, New Jersey, Mỹ, thông báo cấm trẻ vị thành niên xem A Minecraft Movie nếu không có cha mẹ hoặc người lớn đi cùng.

Thông báo của rạp chiếu phim Township Theatre lên án hành vi của nhóm nam sinh là không thể chấp nhận được.

“Chúng tôi nhận được khiếu nại từ những người đi xem phim khác. Họ cố gắng thưởng thức bộ phim cùng gia đình nhưng lại có trải nghiệm khó chịu. Chúng tôi thu thập đoạn video ghi lại sự việc. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh nói chuyện với các con về hành vi tại Township Theatre tối qua”, trích bài đăng trên Facebook.

Các rạp chiếu phim khác cũng yêu cầu trẻ em không cư xử quá khích khi xem phim. Nhân viên rạp chiếu phim AMC tại New Port Mall ở Jersey City, New Jersey, nói với The New York Post rằng, để tránh tình huống không hay, trước khi bắt đầu chiếu phim, khán giả được cảnh báo bất kỳ hành vi ồn ào nào cũng sẽ bị đuổi.

Sau khi câu chuyện tại Township Theatre được chia sẻ, không ít cư dân mạng trên khắp nước Mỹ xác nhận gặp phải tình trạng tương tự khi đi xem bom tấn chuyển thể từ trò chơi điện tử.

Khán giả bình luận: “Trong rạp chiếu phim của tôi, có người hét lên ‘xả xô nước’ rồi ném chai nước”, “Tôi bị đổ cả xô bỏng ngô lên đầu”, “Tại rạp chiếu phim ngay cạnh nhà tôi vào ngày 5/4, những nam sinh từ trường con trai tôi ghi lại trò phá hoại và đăng lên mạng xã hội. Nó thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Nó trở thành trào lưu và nhiều đứa trẻ khác làm theo. Trẻ em ném bỏng ngô khắp mọi nơi. Một nhóm thiếu niên không có vé còn làm loạn bên ngoài rạp chiếu phim. Người quản lý đã phải gọi cảnh sát. Thị trấn vốn yên tĩnh, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy”...

Nhiều ý kiến cho rằng phụ huynh nên đi xem cùng con, thay vì dẫn con đến rạp chiếu rồi rời đi. Trẻ vị thành niên nhiều khi chưa thể kiểm soát được hành vi, cần có người lớn ở cạnh để kiềm chế.