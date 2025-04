'Vụ nổ' lớn tại phòng vé

TPO - “A Minecraft Movie” khi không chỉ là bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất phòng vé Bắc Mỹ năm 2025, mà còn viết lên lịch sử mới cho dòng phim chuyển thể từ trò chơi điện tử.

Tín hiệu mừng cho phòng vé Bắc Mỹ

Phát hành vào ngày 4/4, A Minecraft Movie giúp phòng vé Bắc Mỹ vốn ảm đạm từ đầu năm đến nay được “rã đông”.

Trong ba ngày cuối tuần (4-6/3), tác phẩm hài giả tưởng của Warner Bros. và Legendary thu về 157 triệu USD từ 4.263 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ. Tính riêng ngày ra mắt và các buổi chiếu thử là hơn 58 triệu USD.

Ban đầu, phim được dự đoán thu về trong khoảng 70-80 triệu USD. Một số nhà phân tích lạc quan cho rằng con số cao nhất là gần 90 triệu USD.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy chuyên gia đánh giá thấp sức hút của Minecraft, một trong những trò chơi điện tử bán chạy nhất trên toàn thế giới, được ra mắt vào năm 2011.

Với con số ấn tượng trên, A Minecraft Movie chính thức vượt qua Captain America: Brave New World để trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất năm ở Bắc Mỹ. Trước đó, tác phẩm siêu anh hùng Marvel kiếm được 88 triệu USD.

Chưa dừng lại ở đó, A Minecraft Movie còn đi vào lịch sử khi đạt doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại đối với phim chuyển thể từ trò chơi điện tử. Kỷ lục này từng thuộc về The Super Mario Bros. Movie (2023) với 146 triệu USD.

Tại phòng vé quốc tế, phim mang về thêm 144 triệu USD, nâng doanh thu toàn cầu lên 301 triệu USD. Tác phẩm của đạo diễn Jared Hess có chi phí sản xuất là 150 triệu USD, chưa tính chi phí quảng bá.

A Minecraft Movie có sự tham gia của các ngôi sao đình đám như tài tử Aquaman Jason Momoa, diễn viên hài thắng giải Quả cầu Vàng Jack Black, nữ diễn viên đoạt giải Oscar Danielle Brooks, ngôi sao Wednesday Emma Myers và diễn viên nhí Sebastian Hansen…

Phim kể về 4 kẻ lạc lõng bị kéo qua cánh cửa bí ẩn dẫn đến Overworld - thế giới kỳ lạ được tạo bởi những khối lập phương và phát triển nhờ vào trí tưởng tượng. Để trở về nhà, họ cần phải làm chủ được dị giới và bảo vệ nó khỏi những thực thể tà ác. Họ dấn thân vào cuộc phiêu lưu đầy thách thức với sự hướng dẫn của thợ thủ công chuyên nghiệp.

Trên trang Rotten Tomatoes, đa số chuyên gia không đánh giá cao về chất lượng phim, với điểm “cà chua thối” 49%. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến khán giả. Bằng chứng là 87% tỏ ra yêu thích phim.

“Phim hấp dẫn với tất cả mọi người, từ người trẻ đến lớn tuổi, cũng như thanh thiếu niên và trẻ em. Đánh giá không tốt nhưng những bộ phim kiểu này được làm ra cho khán giả, không phải cho nhà phê bình. Khi một tác phẩm gây sốt như thế này, nó tạo ra động lực riêng và bạn có thể gạt bỏ mọi phân tích”, David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim FranchiseRe, cho biết.

Theo Comscore, Hollywood, đặc biệt là Warner Bros., đang thèm khát một cú hit. Tổng doanh thu phòng vé tiếp tục tụt dốc, với doanh số bán vé hiện tại chậm hơn 5,3% so với năm 2024 và chậm hơn 35% so với năm 2019. A Minecraft Movie đang giúp thu hẹp khoảng cách đó, đồng thời cứu Warner Bros. thoát khỏi hai thất bại liên tiếp là The Alto Knights của Robert De Niro và Mickey 17 của Bong Joon Ho.

"Phòng vé trong nước ngủ quên vào năm 2025 và đây là sự thức tỉnh có phần chậm trễ. Đây là tin tốt cho ngành công nghiệp, mặc dù sự biến động này có vẻ không lâu bền. Điều mà phòng vé cần là sự nhất quán", ông Gross nói với Variety.

Bạch Tuyết hết cứu

Trong khi A Minecraft Movie thống trị phòng vé, A Working Man của Jason Statham mất vị trí số một với cách biệt đáng kể. Trong cuối tuần thứ 2 ra rạp, phim chỉ kiếm được 7,2 triệu USD từ 3.262 rạp chiếu phim nội địa. Đến nay, bộ phim của Amazon MGM mang về 27,7 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ.

The Chosen: Last Supper - Part 2 của Fathom Entertainment, loạt phim về Chúa Jesus và các tông đồ, vẫn giữ vị trí thứ ba với 6,7 triệu USD từ 2.235 rạp chiếu phim trong suốt cuối tuần. Part 1 ra mắt một tuần trước đó thu về 17,3 triệu USD cho đến nay.

Bộ phim live-action Snow White (Bạch Tuyết) của Disney lao dốc từ hạng 2 xuống vị trí thứ 4, với 6 triệu USD từ 3.750 địa điểm trong cuối tuần thứ 3 chiếu rạp. Cho đến nay, phim mang về cho Nhà Chuột 77 triệu USD ở Bắc Mỹ và 168 triệu USD trên toàn thế giới. Nó đang dần chứng minh là một trong những thất bại phòng vé lớn nhất trong năm.

Chốt top 5 là The Woman in the Yard của Universal và Blumhouse, với 4,5 triệu USD từ 2.845 rạp chiếu phim. Hiện, phim thu về 17 triệu USD. Tin vui là tác phẩm khó hiểu này chỉ tốn 12 triệu USD để sản xuất.

Ra rạp cùng thời điểm với A Minecraft Movie, bộ phim hài kinh dị Hell of a Summer của Neon mở màn với doanh thu 1,75 triệu USD từ 1.255 rạp chiếu. Đây không phải là một khởi đầu tệ khi xét đến việc bộ phim kinh phí thấp này được tài trợ 3 triệu USD. Phim kể về những cố vấn trại hè bị một kẻ giết người đeo mặt nạ theo dõi. Theo Neon, người mua vé ban đầu chủ yếu là phụ nữ dưới 25 tuổi.