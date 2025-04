Tuổi 60 của người đẹp được khao khát nhất

TPO - Minh tinh gạo cội Brooke Shields gây chú ý với những bức ảnh khoe dáng trên Instagram. Ở tuổi 60, bà khiến nhiều khán giả phải trầm trồ trước ngoại hình thách thức thời gian.

Ngày 9/4, Brooke Shields đăng lên tài khoản Instagram hơn 2,4 triệu người đăng ký loạt ảnh tạo dáng với bikini trên bãi biển.

Trong ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1965 mặc áo tắm hai mảnh màu trắng viền đen, khoe hình thể săn chắc, cân đối cùng làn da rám nắng khỏe mạnh. Bà không trang điểm, để lộ mặt mộc trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 60.

Bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích. Cư dân mạng hết lời khen ngợi siêu mẫu 6X: “Cô gái tuổi teen thân mến, hãy tiết lộ bí quyết của bạn”, “Ôi Brooke, trông chị tuyệt quá”, “Vẻ đẹp vượt thời gian, mang tính biểu tượng và thân hình tuyệt vời”, “Biểu tượng và nữ hoàng sắc đẹp”, “Cô ấy thật tuyệt đẹp! Đúng là hình mẫu truyền cảm hứng”...

Hình ảnh mới về biểu tượng gợi cảm nước Mỹ cũng trở thành chủ đề nóng trên các tờ báo, trang tin giải trí Âu - Mỹ. Daily Mail, Page Six, People... khen Brooke Shields sở hữu vóc dáng nuột nà, không tuổi.

Brooke Shields từng nhiều lần cởi mở về quá trình lão hóa trên cương vị là biểu tượng sắc đẹp nước Mỹ.

Tháng 1, bà phát hành cuốn hồi ký có tiêu đề Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old (tạm dịch: Brooke Shields không được phép già đi). Trong đó, bà kể về lần đầu tiên phát hiện có nếp nhăn trong buổi chụp ảnh thời trang.

Theo Shields, sau khi tạo dáng chụp vài bức ảnh, bà liếc nhìn màn hình và thấy đường kẻ lạ trên má mình. Bà nói với nhiếp ảnh gia: “Tôi nghĩ là có một ít bụi trên ống kính máy ảnh”.

“Phản ứng của anh ấy giống như thương hại, ‘Ồ, em dễ thương quá’. Không có bụi. Đường kẻ lạ đó là một nếp nhăn”, nữ diễn viên viết.

Sau đó, bà tiếp tục chia sẻ: “Đôi khi tôi nhìn lại và cảm thấy như mình làm điều gì đó sai trái, vì tôi không còn cơ thể hoặc khuôn mặt như trước nữa. Tuy nhiên, nếu tôi làm bất cứ điều gì quyết liệt để giữ lại vẻ ngoài như thời trẻ hoặc ngăn chặn quá trình lão hóa, tôi cũng sẽ bị phán xét hoặc trừng phạt vì điều đó. Có khi nào tôi ước tất cả số đo của mình đẹp và săn chắc hơn không? Hay làn da của tôi trở lại như thời xuất hiện trên trang bìa tạp chí Life năm 1983 không? Tất nhiên là tôi muốn!”.

Trong cuộc phỏng vấn với Real Simple vào cùng tháng, Shields thừa nhận không thích bị gọi là già. Bà chấp nhận quá trình lão hóa, nhưng đồng thời cũng bất mãn vì xã hội quá đề cao tuổi trẻ. Theo Shields, bà không muốn con người mất đi giá trị mà tuổi tác, kinh nghiệm và thời gian mang lại.

Lời khuyên của ngôi sao màn bạc là không sợ hãi tuổi già, cũng đừng tự hạ thấp bản thân khi tuổi tác ngày một cao.

“Tôi cảm thấy mình như con người mới. Tôi sống với chính mình. Tôi ngồi với chính mình nhiều hơn. Tôi không thấy chán nữa. Tôi nghĩ trải nghiệm sống là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể được ban tặng”, Shields nhấn mạnh.

Brooke Shields sinh ngày 31/5/1665 tại New York. Bà là con gái của cựu người mẫu Teri Shields và giám đốc điều hành Revlon Frank Shields. Bà hoạt động giải trí từ 11 tháng tuổi với công việc đóng quảng cáo sản phẩm xà phòng tắm. Kể từ đó đến hết thời thơ ấu, bà làm người mẫu và đóng quảng cáo.

Năm 1978, Shields có vai diễn đột phá đầu tiên trong sự nghiệp, Pretty Baby. Trong phim, bà thủ vai gái “bán hoa” vị thành niên. Thời điểm đó, bà mới 11 tuổi. Cùng năm, Shields tham dự Liên hoan phim Cannes và Pretty Baby được đề cử cho giải thưởng danh giá nhất của liên hoan, Cành cọ vàng. Tuy nhiên, phim cũng gây tranh cãi dữ dội vì để diễn viên nhí đóng những phân cảnh nóng bỏng, khỏa thân.

Những vai diễn tiếp theo của bà trong The Blue Lagoon (Eo biển xanh, 1980), Endless Love... cũng gây tranh cãi với cảnh khỏa thân và quan hệ tình dục.

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí The Sunday Times vào năm 2023, Brooke Shields có ý trách mẹ ruột vì không can thiệp khi bà phải tham gia các dự án chứa nội dung khiêu dâm quá sớm. Nữ diễn viên mô tả bản thân bị “tình dục hóa”.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Brooke Shields được nhớ đến với các danh xưng như “vẻ đẹp mang tính biểu tượng của Mỹ”, “Người đẹp được khao khát”, “Người phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất thế giới”... Bà còn được tạp chí Time bình chọn là gương mặt của thập niên 1980.

Tuy nhiên, trong phim tài liệu Pretty Baby (2023), Shields cho biết không thích được truyền thông tung hô nhan sắc. Điều đó khiến bà cảm thấy bản thân không có tài năng gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp trong một thời gian dài.