Hot girl tử vong trong bồn tắm khách sạn

TPO - Nam ca sĩ kiêm rapper Malaysia Namewee bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của hot girl mạng Đài Loan Tạ Hữu Tâm. Anh bị cảnh sát bắt giữ ngay tại khách sạn.

Ngày 2/11, HK01 đưa tin Tạ Hữu Tâm, hot girl mạng được biết đến với biệt danh "nữ thần ngành điều dưỡng Đài Loan”, được phát hiện đột tử trong phòng khách sạn ở Kuala Lumpur, Malaysia, hưởng dương 31 tuổi. Nam ca sĩ Malaysia Namewee có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó và bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ.

Theo tờ China Press, ngày 22/10, cảnh sát Kuala Lumpur nhận được tin báo có một phụ nữ đến từ Đài Loan (Trung Quốc) bất tỉnh trong phòng khách sạn. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện nạn nhân nằm ngã trong bồn tắm, trên người phủ khăn lông trắng, không còn dấu hiệu sự sống. Nạn nhân được xác định là Tạ Hữu Tâm.

Hot girl Tạ Hữu Tâm tử vong trong phòng khách sạn.

Theo điều tra sơ bộ, thi thể nạn nhân không có vết thương ngoài da, cũng không tìm thấy bất cứ vật gì trên người. Nạn nhân sau đó được đưa tới Bệnh viện Trung ương Kuala Lumpur khám nghiệm tử thi. Vụ việc được điều tra theo hướng đột tử.

Sin Chew Daily cho biết Namewee có mặt ở hiện trường vào thời điểm đó. Cảnh sát khám người nam ca sĩ 42 tuổi và phát hiện 9 viên thuốc màu xanh nghi là ma túy. Căn cứ Đạo luật Ma túy nguy hiểm 1952, cảnh sát bắt giữ Namewee với nghi vấn tàng trữ và lạm dụng ma túy.

Tại trụ sở cảnh sát, Namewee khai cùng Tạ Hữu Tâm hợp tác quay video, cần thảo luận về một số vấn đề trong phòng khách sạn. Sau đó, hot girl mạng vào phòng tắm rửa, nhưng 30 phút trôi qua không thấy ra ngoài, cũng không có tiếng nước chảy. Khi vào kiểm tra, Namewee thấy Tạ Hữu Tâm ngất trong bồn tắm. Anh cố gắng thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) nhưng vô ích. Namewee gọi đến đường dây nóng khẩn cấp lúc 12h30 cùng ngày.

Namewee phủ nhận cáo buộc liên quan đến ma tuý. Kết thúc quá trình thẩm vấn, anh được tại ngoại.

Quản lý của Tạ Hữu Tâm sau đó cũng cho biết ngôi sao mạng sang Malaysia để quay MV cho Namewee, nhưng trong lúc quay phim bất ngờ phát bệnh tim và đột tử.

Trong khi đó, tờ Kwong Wah Daily (Malaysia) đưa tin cảnh sát thu được tại hiện trường ma túy và thuốc kích dục. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Namewee dương tính đối với 4 thành phần ma túy gồm amphetamine, methamphetamine, ketamine và tetrahydrocannabinol. Anh bị truy tố tại tòa sơ thẩm hình sự số 1 Kuala Lumpur với tội dùng ma túy và tàng trữ ma túy vào ngày 24/10. Phiên tòa xét xử vụ án được định vào ngày 8/12.

Cảnh sát còn nghi Tạ Hữu Tâm có sử dụng ma túy và quan hệ tình dục với Namewee trước khi qua đời. Họ phán đoán thi thể cô bị di chuyển vào phòng tắm. Nguyên nhân tử vong chi tiết vẫn chờ giám định làm rõ.

Namewee phủ nhận liên quan đến cái chết của Tạ Hữu Tâm, cũng như khẳng định không dính líu đến ma túy.

Sau thời gian giữ im lặng, ngày 2/11, Namewee đăng bài lên mạng xã hội để giải đáp thắc mắc liên quan đến vụ bắt giữ.

Anh khẳng định không ma túy và mang theo ma túy, những gì truyền thông đưa tin là sai sự thật. Anh nói thêm trước đó không phản hồi vì vụ việc đang trong quá trình điều tra, nhưng vì vụ việc liên tục bị đưa tin và nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, nên mới lên tiếng giải thích.

“Tôi không dùng ma túy, cũng không mang theo ma túy, cùng lắm dạo này uống rượu hơi nhiều. Tin thì tin, không tin thì không tin. Nói chung chờ báo cáo của cảnh sát công bố, mọi chuyện sẽ rõ ràng, chắc còn cần hai ba tháng. Trước đó không phản hồi là vì vụ án còn đang điều tra, chúng tôi không thể tiết lộ tình tiết vụ án. Vài ngày nay tôi còn bị viết thư tống tiền. Nếu các vị muốn tiếp tục, tôi lúc nào cũng sẵn sàng chơi tới cùng. Đối với sự ra đi đột ngột của Hữu Tâm, tôi vô cùng tiếc nuối. Hãy an nghỉ! Xe cứu thương đến trễ gần một giờ, tôi thật sự không biết số 999 (đường dây nóng) này dùng để làm gì, gọi hỏi còn bị mắng", trích phát ngôn của nam rapper.

Namewee, tên thật là Wee Meng Chee (SN 1983), là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ kiêm nhà làm phim người Malaysia gốc Trung Quốc. Anh là cái tên khá tai tiếng. Trong vài năm qua, Namewee gây nhiều tranh cãi vì viết lời bài hát chống chính phủ và bị giam giữ nhiều lần. Năm 2021, anh trở thành tâm điểm chỉ trích vì phát hành ca khúc có sử dụng từ ngữ quấy rối tình dục BlackPink.