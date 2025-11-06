Nhan sắc gây sốt của vợ tân thị trưởng New York

TPO - Cùng với việc chồng đắc cử chức thị trưởng thành phố New York của Mỹ, nữ họa sĩ Rama Duwaji nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Theo đánh giá, vẻ ngoài của Rama đúng chuẩn nghệ sĩ hơn là vợ chính trị gia.
Cũng trong năm 2021, Rama và Zohran gặp nhau qua ứng dụng hẹn hò Hinge. Khi đó, ông Mamdani 29 tuổi, mới bắt đầu nuôi tham vọng chính trị. Hai người đính hôn vào tháng 10/2024 và chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 2 năm nay. Họ đăng ký kết hôn tại Tòa thị chính New York, sau đó tổ chức lễ cưới kiểu Hồi giáo ở Dubai vào tháng 12/2024.
Gu ăn mặc của Rama đậm chất vintage kết hợp với punk (cá tính mạnh mẽ, nổi loạn). Trang phục có màu sắc trung tính, phần nhiều là đen. Sự cá tính còn thể hiện qua loạt phụ kiện như khuyên tai tròn to bản, cùng nhẫn và vòng tay đồng bộ hay túi da có đinh tán... Boot cao cổ cũng là món đồ không thể thiếu đối với người đẹp 9X. Ảnh: IG.