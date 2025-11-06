Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhan sắc gây sốt của vợ tân thị trưởng New York

Tú Oanh

TPO - Cùng với việc chồng đắc cử chức thị trưởng thành phố New York của Mỹ, nữ họa sĩ Rama Duwaji nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Theo đánh giá, vẻ ngoài của Rama đúng chuẩn nghệ sĩ hơn là vợ chính trị gia.

r1.jpg
Ngày 4/11 (giờ địa phương), chính trị gia đảng Dân chủ Zohran Mamdani đánh bại cựu Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và đảng ứng viên Cộng hòa Curtis Sliwa để trở thành thị trưởng thứ 111 của thành phố New York. Ở tuổi 34, ông là thị trưởng trẻ nhất, đồng thời là người Hồi giáo đầu tiên lãnh đạo Big Apple. Tại nhà hát Paramount ở Brooklyn (New York) vào tối cùng ngày, ông sánh đôi cùng vợ, Rama Duwaji, bước lên sân khấu để ra mắt trong vai trò mới, dự kiến nhậm chức vào ngày 1/1/2026. Ảnh: Getty Images.
r2.jpg
Rama Duwaji xuất hiện trong bộ váy đen không tay thanh lịch và mái tóc ngắn kiểu choppy, gợi nhớ minh tinh Audrey Hepburn trong phim Breakfast at Tiffany’s. Theo Daily Mail, sau khi ông Mamdani nhậm chức, Duwaji trở thành đệ nhất phu nhân đầu tiên của New York thuộc Gen Z ở tuổi 28. Ảnh: Reuters.
r7.jpg
Giới truyền thông đánh giá Rama Duwaji không giống vợ của chính trị gia kiểu truyền thống, thay vào đó mang đến cảm giác hipster (chỉ người có phong cách tự do, phóng khoáng, phá cách và có gu thẩm mỹ độc đáo). Có thể sự đặc biệt này là lý do số người theo dõi Rama trên Instagram tăng đột biến sau chiến thắng của chồng cô, vượt hơn 400.000 người theo dõi. Ảnh: Getty Images.
r.jpg
The New York Times dẫn lời phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử cho biết Rama là người gốc Syria nhưng sinh ra ở Texas (Mỹ). Từ năm 9 tuổi, cô cùng gia đình chuyển đến sống ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Hiện tại, phần lớn người trong gia đình cô vẫn định cư tại thành phố giàu có đó. Ảnh: IG.
r8.jpg
Rama tốt nghiệp Trường Nghệ thuật của Đại học Virginia Commonwealth (Mỹ), chuyên ngành thiết kế truyền thông. Công việc hiện tại của cô là họa sĩ minh họa kiêm làm phim hoạt hình. Năm 2021, Rama chọn New York là nơi phát triển sự nghiệp và sống ở đó đến tận bây giờ. Ảnh: The New York Times.
r41.jpg
r4.jpg
Cũng trong năm 2021, Rama và Zohran gặp nhau qua ứng dụng hẹn hò Hinge. Khi đó, ông Mamdani 29 tuổi, mới bắt đầu nuôi tham vọng chính trị. Hai người đính hôn vào tháng 10/2024 và chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 2 năm nay. Họ đăng ký kết hôn tại Tòa thị chính New York, sau đó tổ chức lễ cưới kiểu Hồi giáo ở Dubai vào tháng 12/2024.
r3.jpg
Dù khá kín tiếng về đời tư, trong những lần xuất hiện cùng nhau, ông Mamdani luôn thể hiện rõ tình cảm dành cho vợ. Khi đắc cử chức Thị trưởng thành phố New York, ông hết hôn má, hôn tay rồi chuyển sang cụng trán Rama. Ông cũng nhắc đến vợ trong bài phát biểu chiến thắng: "Gửi tới người vợ tuyệt vời của tôi, Rama, hayati (tiếng Ả Rập là "cuộc đời của tôi"). Không có ai mà tôi muốn đứng cạnh trong khoảnh khắc này - và trong mọi khoảnh khắc khác - hơn em".
r51.jpg
r5.jpg
Gu ăn mặc của Rama đậm chất vintage kết hợp với punk (cá tính mạnh mẽ, nổi loạn). Trang phục có màu sắc trung tính, phần nhiều là đen. Sự cá tính còn thể hiện qua loạt phụ kiện như khuyên tai tròn to bản, cùng nhẫn và vòng tay đồng bộ hay túi da có đinh tán... Boot cao cổ cũng là món đồ không thể thiếu đối với người đẹp 9X. Ảnh: IG.
r6.jpg
Tác phẩm của Rama cũng giống như con người cô, tinh giản mà có chất riêng. Cô chủ yếu vẽ tranh minh họa đen - trắng, phần nhiều khai thác văn hóa Ả Rập. Ảnh: IG.
Tú Oanh
#Thị trưởng New York đắc cử #Zohran Mamdani #Rama Duwaji #họa sĩ #New York

