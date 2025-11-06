Nhan sắc gây sốt của vợ tân thị trưởng New York

TPO - Cùng với việc chồng đắc cử chức thị trưởng thành phố New York của Mỹ, nữ họa sĩ Rama Duwaji nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Theo đánh giá, vẻ ngoài của Rama đúng chuẩn nghệ sĩ hơn là vợ chính trị gia.