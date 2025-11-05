Vụ hot girl Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm: Nam ca sĩ lộ diện sau truy nã

TPO - Nam ca sĩ kiêm rapper Namewee đã trình diện cảnh sát vào rạng sáng sau khi bị cảnh sát xác định bỏ trốn và phát lệnh truy nã.

Nghi phạm trình diện cảnh sát

Liên quan đến vụ hot girl mạng Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm, ngày 4/11, cảnh sát Kuala Lumpur (Malaysia) thông báo chuyển hướng điều tra sang tội giết người và sẽ bắt giữ Namewee vào cùng ngày.

Tuy nhiên, sau hơn 6 tiếng truy bắt không có kết quả, nam ca sĩ sinh năm 1983 bị đưa vào danh sách truy nã của cảnh sát. Lực lượng thực thi pháp luật mở cuộc truy lùng toàn quốc.

Namewee bị truy nã sau khi cảnh sát chuyển hướng điều tra sang giết người.

Vào thời điểm đó, tờ The Sun Daily dẫn lời Tổng chỉ huy cảnh sát Kuala Lumpur Datuk Fadil cho biết các nhà điều tra phán đoán Namewee nắm được tiến độ điều tra qua báo chí và mạng xã hội nhưng không xuất hiện, cũng không thể liên lạc được. Vị quan chức tuyên bố: “Chúng tôi tin anh ta đã bỏ trốn”.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của cơ quan di trú địa phương, không có hồ sơ cho thấy Namewee xuất cảnh khỏi Malaysia.

Vào tối cùng ngày, quản lý của Namewee cho biết không liên lạc được với nam ca sĩ và thấy bị rối loạn bởi quá nhiều nguồn tin, khó xác minh thật giả.

“Nhưng tôi tin vào phán đoán của anh Namewee. Anh ấy sẽ tự đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra”, người quản lý nói, không quên nhấn mạnh lập trường của ông là chờ kết quả điều tra, với hy vọng làm rõ tình hình của các bên liên quan.

Đến rạng sáng 5/11, Namewee bất ngờ đăng bài lên mạng xã hội cho biết vừa từ thành phố Johor Bahru (Malaysia) lên thủ đô và đã đến đồn cảnh sát theo lịch hẹn từ trước.

Anh cam kết phối hợp toàn lực với cảnh sát điều tra để có lời giải thích với công chúng và gia đình người đã khuất.

“Tôi không bỏ trốn. Trước đây, 7 lệnh truy nã đều là tôi chủ động tới trình diện, không hề chạy trốn”, anh viết.

Namewee được cho là quay video bên ngoài trụ sở cảnh sát.

Nam rapper còn đăng kèm video selfie cho thấy đang đứng ven đường. Anh đội mũ len xám, đeo khẩu trang đen, trông không khác bình thường, chỉ là thần sắc lộ vẻ mệt mỏi.

Theo tờ Sin Chew, khoảng 1h sáng cùng ngày, Namewee được 3 chiếc xe nghi là của bạn bè hộ tống đến trụ sở cảnh sát quận Jinma. Sau khi xuống xe, anh tự quay clip trước cổng rồi bước vào đồn. Ảnh chụp cho thấy anh mặc đồ giản dị, đội mũ len và có nhiều bạn bè đi cùng.

Sau đó, tờ Guang Ming Daily đưa tin khoảng 2h19, luật sư Trịnh Thanh Phong và 3 người bạn bước ra khỏi đồn cảnh sát, nhưng không thấy Namewee.

3 người bạn từ chối trả lời câu hỏi của báo chí. Trong khi đó, luật sư xác nhận là đại diện pháp lý cho nghi phạm. Ông cho biết Namewee đang ở trong đồn và “an toàn”.

Điểm bất thường trong vụ án

Như đưa tin trước đó, vụ Tạ Hữu Tâm tử vong được phát hiện lúc 13h40 ngày 22/10 tại phòng khách sạn 5 sao ở Kuala Lumpur. Lúc xảy ra sự việc, Namewee có mặt tại hiện trường. Cảnh sát thu giữ được 9 viên thuốc màu xanh nghi là “thuốc lắc”, tổng trọng lượng là 5,12 gam.

Kết quả test nước tiểu cho thấy Namewee dương tính với amphetamine, ketamine, cần sa và methamphetamine.

Namewee bị tạm giữ 2 ngày. Đến 24/10, anh bị truy tố về tội tàng trữ và lạm dụng ma túy. Nam ca sĩ phủ nhận cáo buộc. Sau đó, anh nộp 8.000 ringgit (khoảng 1.900 USD) tiền bảo lãnh và được tại ngoại. Vụ án dự kiến ra tòa vào ngày 18/12.

Namwee bị bắt giữ sau cái chết của Tạ Hữu Tâm. Ảnh: China Press.

Trưởng đồn cảnh sát Jima cho biết Tạ Hữu Tâm và Namewee qua đêm cùng nhau trong khách sạn. Tại hiện trường không có dấu hiệu hiếp dâm. Vì vậy, cảnh sát không điều tra theo tội danh xâm hại tình dục.

Hiện chưa có báo cáo khám nghiệm tử thi, chưa xác định được trong cơ thể nữ hot girl xấu số có thành phần ma túy hay không.

ETtoday dẫn lời quản lý Tạ Hữu Tâm cho biết sau khi xảy ra vụ việc, họ liên lạc với cảnh sát Malaysia để làm rõ chân tướng và nhận được thông báo là nữ người mẫu bị ngừng tim đột ngột.

Về vấn đề này, pháp y nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) Cao Đại Thành phân tích trên truyền hình rằng với tuổi tác của Tạ Hữu Tâm, nếu không có tiền sử bệnh đặc biệt, việc đột nhiên tử vong là kỳ lạ.

Ông Cao Đại Thành chỉ ra rối loạn nhịp tim do ma túy gây ra là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất khi phụ nữ trẻ đột ngột tử vong. Ma túy vào cơ thể có thể khiến tim đập nhanh dữ dội, dẫn đến rung thất (tình trạng rối loạn nhịp tim cấp cứu), cuối cùng gây ngừng tim. Ngoài ra, người sử dụng ma túy lâu ngày, mạch máu dễ viêm, giòn, thậm chí có thể vỡ, nếu là ma túy dạng tiêm, còn có thể dẫn đến tắc mạch và đột quỵ.

Chuyên gia xác nhận điều này thường gặp trong pháp y học, đặc biệt trong tình huống dùng nhiều loại chất kích thích cùng lúc, càng dễ xuất hiện biến chứng tử vong.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: China Press.

Chuyên gia pháp y nói thêm thứ tự điều tra của cảnh sát Malaysia kỳ quặc, báo cáo kiểm tra ma túy của Namewee lại được đưa ra trước. Theo thông thường ở Đài Loan (Trung Quốc), nhà điều tra phải biết người chết dùng gì trước, rồi mới kiểm tra những người liên quan.

Về việc cảnh sát nghi ngờ thi thể Tạ Hữu Tâm bị di chuyển, ông Cao cho biết thông qua vị trí vết hoen tử thi, có thể suy đoán thi thể có bị di chuyển sau khi chết hay không.

Ông giải thích nếu một người nằm ngửa khi chết, vết hoen tử thi dần tụ ở phần lưng. Nếu sau đó bị di chuyển thành nằm sấp mà vết hoen vẫn ở lưng, có thể suy đoán thi thể bị di chuyển sau khi chết. Nhưng nếu khi người vừa ngừng dấu hiệu sinh tồn bị chuyển đi nơi khác và bằng cách bế, chưa chắc nhìn ra. Tuy nhiên, đa phần trong hiện trường án mạng, hung thủ thường dùng cách kéo để di chuyển thi thể. Lúc đó, cảnh sát có thể từ vết kéo lê trên mặt đất và trầy xước da để phát hiện manh mối.