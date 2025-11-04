Tình tiết mới vụ hot girl tử vong trong bồn tắm

TPO - Vụ nữ blogger, hot girl Đài Loan (Trung Quốc) Tạ Hữu Tâm tử vong tại khách sạn ở Kuala Lumpur vừa được cảnh sát Malaysia chuyển hướng điều tra sang án mạng sau khi phát hiện tình tiết mới. Bộ Y tế Malaysia cũng lên tiếng bác bỏ với những cáo buộc từ nghi phạm - đạo diễn, rapper Namewee.

Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, Datuk Fadil, cho biết vụ hot girl người Đài Loan Tạ Hữu Tâm tử vong đột ngột trong bồn tắm khách sạn đã xuất hiện tình tiết mới, khiến cơ quan chức năng quyết định chuyển hướng điều tra từ đột tử sang án mạng.

Trong thông cáo phát sáng 4/11, ông Fadil cho biết cảnh sát đã mở cuộc điều tra theo Điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia, quy định về tội giết người, liên quan đến vụ việc xảy ra hôm 22/10 tại khách sạn Banyan Tree, Kuala Lumpur.

“Cảnh sát sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ tình tiết của vụ án”, ông Fadil khẳng định.

Hot girl người Đài Loan Tạ Hữu Tâm.

Thông cáo không nêu rõ vai trò của ca sĩ kiêm đạo diễn người Malaysia Namewee trong vụ việc, cũng như chưa đề cập việc người này có bị bắt giữ thêm để phục vụ điều tra hay không.

Trước đó, cảnh sát trưởng xác nhận Namewee có mặt cùng nạn nhân trong khách sạn khi xảy ra vụ việc và bị bắt tại hiện trường. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 9 viên thuốc lắc. Hôm 24/10, Namewee bị truy tố tại tòa Kuala Lumpur với hai tội danh sử dụng và tàng trữ ma túy, song anh phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Sau khi vụ việc xảy ra, Namewee từng đăng tải bài viết phẫn nộ, cho rằng xe cấp cứu đến trễ gần một tiếng và nhân viên tổng đài số khẩn cấp 999 còn có thái độ quát mắng.

Tuy nhiên, theo báo China Press, Bộ Y tế Malaysia đã lên tiếng bác bỏ thông tin này, khẳng định xe cứu thương được điều động chỉ 2 phút sau khi nhận tin báo. Cụ thể, xuất phát lúc 12h30 ngày 22/10 và đến hiện trường lúc 12h56, tức chưa đầy 30 phút sau, hoàn toàn không có chuyện chậm gần một giờ như lời Namewee nói.

Namewee ở cùng phòng với nạn nhân khi vụ việc xảy ra.

Trong lời khai, Namewee thừa nhận cả hai ở cùng khách sạn để bàn công việc quay phim, nói rằng họ trò chuyện suốt đêm trong phòng. Tuy nhiên, khi Tạ Hữu Tâm vào phòng tắm khá lâu không có động tĩnh, anh phá cửa vào thì phát hiện cô đã bất tỉnh trong bồn tắm. Anh lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng không thể cứu sống nạn nhân.

Namewee, tên thật là Wee Meng Chee (sinh năm 1983), là nghệ sĩ đa năng người Malaysia gốc Hoa, hoạt động với vai trò ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà làm phim. Anh nổi tiếng đi cùng nhiều ồn ào. Suốt những năm qua, Namewee gây tranh cãi bởi các sáng tác có yếu tố chỉ trích chính quyền và từng bị bắt giữ vì nội dung nhạy cảm. Năm 2021, anh tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ khi ra mắt ca khúc bị cáo buộc sử dụng ngôn từ mang tính quấy rối nhóm BlackPink.