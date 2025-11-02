Nam ca sĩ rao bán tòa nhà sau bê bối cờ bạc

TPO - Ca sĩ Shin Hye Sung, thành viên nhóm Shinhwa, đang xúc tiến bán tòa nhà trị giá hàng triệu USD tại khu quận Gangnam, Seoul. Động thái diễn ra trong lúc anh vẫn tạm ngưng hoạt động sau loạt bê bối lái xe khi say rượu và cờ bạc ở nước ngoài.

Theo Korea Ilbo, công ty do ca sĩ Shin Hye Sung và mẹ ruột cùng đứng tên đã mua tòa nhà tại khu Nonhyeon-dong (quận Gangnam, Seoul) vào tháng 5/2022 và hiện được rao bán trên thị trường.

Tòa nhà có diện tích 180,9 m2. Khi mua, công trình là có nhiều căn hộ, nhưng sau đó đã được cải tạo và mở rộng quy mô. Giá mua ban đầu là khoảng 4,9 tỷ won (3,4 triệu USD), còn mức giá rao bán hiện nay dao động từ 3,9 triệu USD - 4,4 triệu USD.

Hình ảnh từng gắn liền với phong thái chỉn chu, trưởng thành của Shin Hye Sung đã tổn hại nghiêm trọng sau loạt lùm xùm pháp lý những năm gần đây.

Trên lý thuyết, Shin Hye Sung có thể thu về chênh lệch 559.00-979.000 USD. Song, khi tính đến thuế, chi phí xây dựng và chi phí tài chính, lợi nhuận thực tế không đáng kể.

Giới quan sát nhận định việc rao bán này có thể chỉ nhằm sắp xếp lại danh mục tài sản thông qua công ty, chứ không phải để thu lợi nhuận lớn.

Hiện Shin Hye Sung vẫn trong thời gian tự kiểm điểm và ngừng hoạt động sau vụ say rượu lái xe.

Theo cảnh sát Seoul, tháng 10/2022, Đồn cảnh sát Songpa điều tra Shin Hye Sung với các cáo buộc từ chối kiểm tra nồng độ cồn, lái xe khi say xỉn, vi phạm Luật Giao thông đường bộ Hàn Quốc.

Cảnh sát cho biết họ nhận được tin báo và phát hiện nam ca sĩ trong tình trạng say rượu tại cầu Tancheon số 2, quận Songpa, Seoul. Hye Sung được xác định đã lái xe từ cửa hàng tiện lợi ở Seongnam, di chuyển quãng đường 10-15 km trước khi bị bắt giữ.

Tòa án phúc thẩm năm ngoái tuyên phạt 6 tháng tù treo trong một năm. Đây là lần thứ hai anh bị bắt vì lái xe khi say, sau vụ việc tương tự vào năm 2007.

Năm 2007, anh từng bị bắt vì lái xe sau khi uống rượu với nồng độ cồn 0,097%, mức đủ để bị tước bằng lái. Cùng năm đó, từ tháng 7/2007 đến tháng 4/2008, nam ca sĩ còn bị phạt 10 triệu won (khoảng 7.000 USD) vì đánh bạc trái phép tổng cộng 140 triệu won (khoảng 97.000 USD) trong 5 lần.

Shin Hye Sung sinh năm 1979, ra mắt cùng nhóm Shinhwa vào năm 1998 - một trong những nhóm nhạc hoạt động lâu đời nhất của Kpop. Hành vi tái phạm nhiều lần của Shin Hye Sung khiến dư luận Hàn Quốc phản ứng gay gắt vì làm tổn hại hình ảnh và hoạt động tập thể của Shinhwa.