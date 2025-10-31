Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Triển Chiêu' đột ngột qua đời

Hà Trang

TPO - Nam diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Chân Chí Cường qua đời ngày 21/10 tại Thượng Hải, hưởng dương 59 tuổi. Người thân xác nhận tin buồn và tiết lộ thêm thông tin tang lễ.

Ngày 31/10, giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) bàng hoàng trước tin nam diễn viên Chân Chí Cường qua đời tại Thượng Hải, hưởng dương 59 tuổi. Vợ ông, bà Phương Tâm Viện, thông báo tin buồn trên mạng xã hội, bày tỏ nỗi đau thấu tận tim gan.

“Chồng tôi, ông Chân Chí Cường, đã thanh thản rời cõi đời vào ngày 21/10 tại Thượng Hải. Duyên trần đã dứt, ông trở về với cõi bình an của đất trời. Cả đời ông ôn hòa như ngọc, tài năng rạng danh Hương Cảng. Sự ra đi đột ngột này như vì sao vụt tắt giữa dải ngân hà, khiến lòng người đau thắt”, bà viết.

Stheadline cho biết Chân Chí Cường sở hữu nhà tại Thượng Hải và thường xuyên chơi thể thao. Ông qua đời đột ngột, có thể do trụy tim sau khi chơi bóng.

00220un2gy1i6vi81fmq3j60gw0b975f02.jpg
Chân Chí Cường đột ngột qua đời.

Trong cáo phó, bà Phương Tâm Viện cho biết toàn thể gia đình đều ở bên cạnh khi ông trút hơi thở cuối cùng. Bà mong công chúng tôn trọng mong muốn của chồng, tổ chức tang lễ đơn giản, phù hợp với tính cách khiêm nhường, kín tiếng của ông. Thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau.

Sinh năm 1966, Chân Chí Cường vốn là vận động viên Taekwondo, từng đại diện Hong Kong (Trung Quốc) thi đấu quốc tế trước khi bén duyên nghệ thuật. Ông được ATV mời đóng vai Triển Chiêu trong hai phần phim Bích huyết Thanh Thiên Dương Gia TướngBích huyết Thanh Thiên Trân Châu Kỳ, nhanh chóng nổi tiếng nhờ ngoại hình điển trai, phong thái chính trực cùng nền tảng võ thuật vững vàng. Báo chí Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990 gọi ông là “Triển Chiêu điển trai nhất”.

Ngoài vai diễn để đời này, ông còn góp mặt trong nhiều tác phẩm như Nhạc Phi truyện, Tuyết hoa thần kiếm, Kẻ thắng làm vua, Sống chung với sói, Truyền thuyết mỹ lệ, Cuộc chiến thế kỷ, Mèo béo chính truyện...

Sau vài năm gắn bó với ATV, Chân Chí Cường chuyển sang TVB với kỳ vọng phát triển sự nghiệp, song chỉ được giao vai phụ trong 14 bộ phim suốt 7 năm. Năm 2009, ông tuyên bố rời giới giải trí vì không chịu nổi cảnh bị lạnh nhạt.

osmziwwifvb91cvoffcz1hj0c5liyn4a.jpg
008vnu9zgy1i6vfzifugzj30p013on1f.jpg
008vnu9zgy1i6vfzgz2baj30mo0x8ae9.jpg
Triển Chiêu là vai nổi tiếng nhất của Chân Chí Cường.

Bước ra khỏi showbiz, Chân Chí Cường thử sức kinh doanh với nhà hàng tại Thượng Hải, dạy golf, mở lớp vũ đạo rồi chuyển sang bán hàng trực tuyến, nhưng hầu hết đều thất bại.

Dù lận đận, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan và nhận lời trở lại màn ảnh khi có cơ hội, với các vai nhỏ trong Quỷ thámĐội cơ động PTU.

Trong những năm cuối đời, nam diễn viên từng chia sẻ lại mối tình năm xưa với nữ doanh nhân Triệu Kim Khanh, người hơn ông 23 tuổi, thừa nhận bản thân từng chịu áp lực nặng nề từ dư luận.

Sau khi chia tay Triệu Kim Khanh, ông gặp được người vợ hiện tại là Phương Tâm Viện, hiệu trưởng một học viện ballet và âm nhạc. Năm 2019, cả hai cùng tham gia sản xuất vở nhạc kịch, trong đó Chân Chí Cường đảm nhận vai trò chủ tịch, còn bà Phương giữ chức giám đốc điều hành. Sau khi kết hôn, ông hầu như không chia sẻ về đời sống hôn nhân, luôn giữ thái độ kín tiếng.

Hà Trang
