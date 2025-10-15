Toan tính của Meghan Markle

TPO - Từ việc liên tiếp xuất hiện dày đặc từ Âu sang Mỹ, cho đến loạt động thái "chìa cành ô liu" với Hoàng gia Anh, truyền thông quốc tế cho rằng Meghan Markle đang có kế hoạch bài bản để nâng tầm thương hiệu, kỳ vọng bước ngoặt mới trong sự nghiệp lẫn tình cảm gia đình vốn sứt mẻ từ lâu.

Chuyến đi Pháp sóng gió đầy tính toán

Tuần trước, Meghan Markle xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris trong bối cảnh gây nhiều tranh cãi. Theo Page Six, cô chủ động liên hệ với nhà thiết kế Pierpaolo Piccioli để được mời dự show Balenciaga, động thái bị một bộ phận công chúng coi là “đi show theo dạng gọi điện xin”.

Meghan trong bộ trang phục trắng toàn tập cũng không nhận được đánh giá tích cực. Một số ý kiến cho rằng bộ đồ thiếu tinh tế, khiến cô trông cứng và già hơn tuổi thật, lạc lõng khi dự tuần lễ thời trang.

Truyền thông sau đó đặt câu hỏi lý do Meghan chọn xem show Balenciaga. Thương hiệu từng dính bê bối quảng cáo nhạy cảm năm 2022, trong khi cô luôn nhấn mạnh hình ảnh người mẹ và nhà hoạt động xã hội. Nước đi khiến uy tín của Markle giảm càng thêm giảm.

Meghan Markle và chuyến đi đầy ồn ào tại Pháp.

Không chỉ bị chê về gu thời trang, Meghan bị chỉ trích khi đăng video lái xe limousine gần đường hầm Pont de l’Alma, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến Công nương Diana qua đời. Chuyên gia hoàng gia Richard Fitzwilliams mô tả hành động này là “thiếu nhạy cảm đến khó hiểu”.

"Meghan Markle là khách không mời tại show diễn ở Pháp", "Meghan Markle xin làm khách mời ở show thời trang", "Chuyến đi Pháp đầy sóng gió của Meghan Markle"... là những thông tin bủa vây nữ Công tước xứ Sussex, dù chuyến đi sang Pháp kết thúc từ tuần trước.

Tuy nhiên, truyền thông không "bỏ mặc" Meghan Markle. Hình ảnh cô sóng đôi cùng Hoàng tử Harry đến sự kiện Project Healthy Minds, nơi hai người được vinh danh là Nhà nhân đạo của năm nhận mưa lời khen.

Meghan trông khác hẳn với phong cách sang trọng. Cô chơi lớn, diện nguyên cây hàng hiệu với váy Chanel, giày Balenciaga phối túi Giorgio Armani. Bộ trang phục được hoàn thiện với đôi hoa tai kim cương, món quà Hoàng tử Harry tặng nhân ngày tình nhân năm ngoái.

Chiếc váy Chanel tối Chủ nhật được nữ công tước mặc trong buổi chụp hình cho tạp chí The Cut năm 2022. Việc tái sử dụng váy cũ nhưng kết hợp phụ kiện hàng hiệu cũng nằm trong tính toán, cách để chứng minh Meghan vẫn biết cách nổi bật.

Meghan không phát ngôn gì về chuyến đi Paris nhiều sóng gió. Nhưng hình ảnh Meghan hiện tại như lời đáp trả cho mọi ê chề tại Pháp. Với cách xử lý này, Meghan lần nữa cho thấy khả năng kiểm soát hình ảnh, khả năng "đấu trí" môi trường truyền thông vốn luôn khắc nghiệt với vợ chồng Harry.

Việc Meghan Markle tiếp tục bị công kích khiến Harry càng lạc lõng. Anh vướng trong mớ hỗn độn cảm xúc vì có người cố tình mượn cái chết của mẹ anh để công kích nữ công tước.

Ngược lại, Meghan Markle đã quen với sự bàn tán. Cô thậm chí có chiến lược bài bản, mượn truyền thông để liên tục giữ sức nóng, nâng tầm hình ảnh. Daily Mail cho rằng nữ công tước bỏ qua quá khứ buồn, âm thầm thực hiện "dự án tan băng" nhằm hòa giải với Hoàng gia Anh.

Harry vẫn khó xử sau khi gặp lại Vua Charles, mong mỏi chờ ngày được về lại Anh trong sự chào đón của gia đình. Chuyên gia hoàng gia cho rằng Meghan Markle tiếp tục kiểm soát câu chuyện.

“Meghan hiểu rằng nếu để Harry về Anh một mình, dư luận xem cô là rào cản. Cô muốn xuất hiện song hành để định hình lại nhận thức công chúng về cả hai”, người trong cuộc nói với Page Six.

Tuy nhiên, việc “đồng hành chiến lược” của cả hai không cùng mục đích. Harry hướng đến cảm xúc và gia đình, Meghan lại coi đây là cơ hội tái tạo hình ảnh, trăn trở về thương hiệu Meghan - Harry, học cách không dựa dẫm hoàng gia.

Cái kết nào cho nhà Sussex?

Sau 5 năm rời Hoàng gia Anh, nhà Sussex đang chuyển từ giai đoạn kể lại quá khứ, bất mãn với hoàng gia sang giai đoạn xây dựng tương lai thương hiệu.

Thời gian đầu sau kế hoạch Megxit, Meghan và Harry thường chọn kể lại những trải nghiệm cá nhân qua sách, phim tài liệu và các cuộc phỏng vấn. Những sản phẩm đó tạo tiếng vang nhưng cũng gây chia rẽ sâu sắc, gây nhiều ấn tượng xấu về mặt truyền thông.

Meghan có dấu hiệu chuyển sang một lộ trình khác, mở đầu bằng việc tận dụng thời trang và truyền thông như công cụ để duy trì tầm mắt công chúng, đồng thời liên kết hình ảnh với những thương hiệu lớn và sự kiện nhân đạo.

Meghan Markle có nhiều tính toán.

Nữ Công tước xứ Sussex cũng đẩy mạnh mở rộng hoạt động kinh doanh và sáng tạo nội dung, hợp tác với các nhà sản xuất Mỹ để tiến tới các dự án phù hợp với thị trường quốc tế. Cô tích cực xuất hiện ở những sân khấu có tính xã hội để giảm thiểu phản ứng tiêu cực và nâng cao uy tín nhân văn.

Nếu thành công, Meghan sẽ tái định vị thương hiệu, trở thành một nhân vật công chúng độc lập, có sức ảnh hưởng toàn cầu và có nền tảng kinh tế, phong cách. Nếu thất bại, những xuất hiện gây tranh cãi tiếp tục bóp méo thông điệp, khiến nỗ lực hòa giải với hoàng gia khó có tiến triển thực chất, sự nghiệp của cô bị phủ bóng bởi bàn tán.

Điều cuối cùng cần lưu ý là mỗi bước đi của Meghan Markle đều bị soi xét kỹ từ giới báo chí Anh và Mỹ. Chuyên gia hoàng gia nhận định sự khéo léo trong từng chi tiết, từ thời điểm xuất hiện đến lựa chọn đối tác truyền thông sẽ quyết định bước ngoặt sắp tới của cô.

Có thể đó sẽ là một cú chuyển mình đầy toan tính, hoặc là chuỗi cố gắng làm mềm hình ảnh chưa đủ để thay đổi nhận thức công chúng trong thời ngắn.