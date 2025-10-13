Hội Phụ nữ Bộ Công an và dàn nghệ sĩ dọn dẹp ở Thái Nguyên

TPO - Ngày 12/10, các hoạt động thiện nguyện liên tiếp được triển khai tại Thái Nguyên, địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 11. Hội Phụ nữ Bộ Công an và dàn hoa hậu, á hậu, nam vương, hơn 30 nghệ sĩ từ chương trình Em xinh say hi cũng đồng loạt quyên góp, lan tỏa tinh thần sẻ chia, hướng về đồng bào vùng lũ.

Hội Phụ nữ Bộ Công an, 30 em xinh hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ



Ngày 12/10, đoàn công tác của Hội Phụ nữ Bộ Công an do Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng ban Phụ nữ CAND - làm trưởng đoàn đến phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên để trao quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Cùng đi với đoàn có Đại tá Hà Trọng Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên và bà Hoàng Thị Tám - trưởng văn phòng Công ty DatVietVAC tại Hà Nội.

Hội Phụ nữ Bộ Công an và đại diện Đất Việt VAC trao quà cho đồng bào vùng lũ, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn.

Thay mặt đoàn, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu bày tỏ: “Thái Nguyên là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 11. Chúng tôi đến đây với tấm lòng sẻ chia cùng những mất mát mà bà con phải trải qua, mong rằng chính quyền và nhân dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Đoàn công tác trao tặng UBND phường Phan Đình Phùng nguồn lực trị giá 500 triệu đồng, cùng 1.800 sản phẩm quần áo phụ nữ trị giá 66,5 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, hỗ trợ các gia đình khó khăn, đặc biệt là phụ nữ chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão.

Cùng ngày, đoàn đến xã Thành Công (Thái Nguyên) thắp hương và thăm hỏi gia đình đồng chí Phan Văn Thành, tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự xóm Xuân Hà 1 (đã hy sinh khi cứu ba cháu nhỏ bị đuối nước trong đợt mưa lũ).

Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ 10 triệu đồng, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên nhận đỡ đầu hai con của đồng chí Thành. Công an xã Thành Công hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho gia đình.

“Sự hy sinh của đồng chí Phan Văn Thành là tấm gương sáng về tinh thần vì dân quên mình. Chúng tôi mong gia đình giữ vững tinh thần, các cháu noi gương cha, trở thành công dân tốt, tiếp nối truyền thống đẹp của lực lượng công an nhân dân”, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu chia sẻ.

Tối 11/10, trong đêm concert thứ hai của chương trình Em xinh say hi, hơn 30 nghệ sĩ trẻ đã cùng phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.

“Sự đóng góp của các bạn là hành động lan tỏa yêu thương. Hãy cùng nhau biến đêm nhạc trở thành khoảnh khắc ý nghĩa, nơi âm nhạc và lòng nhân ái hòa làm một”, ban tổ chức và các em xinh kêu gọi.

Các em xinh kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng bão lũ trong concert tại Hà Nội.

Dàn hoa hậu, á hậu và Nam vương đến Thái Nguyên

Dịp cuối tuần, nhiều người đẹp như Kiều Duy, Thu Trà, Thu Ngân, Phương Anh, Nam vương Tuấn Ngọc... có mặt tại Thái Nguyên hỗ trợ đồng bào vùng lũ, dọn dẹp đất đá, bùn lầy và rác thải trên các tuyến đường bị ngập.

Các hoa hậu, á hậu sau đó di chuyển đến Trường Mầm non Chùa Hang, cùng giáo viên và phụ huynh vệ sinh khuôn viên, lau chùi bàn ghế, giặt rèm cửa, sắp xếp lại trang thiết bị học tập để trường sớm hoạt động trở lại.

Á hậu Lê Thu Trà chia sẻ quê hương Nghệ An của cô thường xuyên hứng chịu bão lũ. Cô thấu hiểu hoàn cảnh người dân Thái Nguyên và cho rằng đây là thời điểm cần đến sức trẻ để cùng chung tay khôi phục cuộc sống.

Kiều Duy cho biết cô cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, sẻ chia khi cùng mọi người bắt tay dọn dẹp. Cô mong người dân Thái Nguyên sớm vượt qua khó khăn, học sinh có thể trở lại trường học.

Nhiều hoa hậu, á hậu và nam vương có mặt ở Thái Nguyên hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, đoàn hoa hậu, á hậu và nam vương quyên góp hơn 330 triệu đồng hỗ trợ người dân Thái Nguyên, Cao Bằng và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Trước đó, đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam gửi 50 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM để tiếp sức cho người dân Thái Nguyên, Cao Bằng. Từ Thái Lan, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi gửi 50 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM ủng hộ 100 triệu đồng để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Trong đợt bão Bualoi, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Thanh Thủy và Á hậu Bùi Khánh Linh cũng chung tay đóng góp cho Quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thể hiện tinh thần sẻ chia, hướng về cộng đồng.