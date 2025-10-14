Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Gia đình có hai thế hệ NSND

Trạch Dương
TPO - Giữa lúc sân khấu cải lương đối mặt thực trạng dần mai một, gia đình NSND Nguyễn Thanh Tùng bền bỉ giữ lửa nghề, ba thế hệ nỗ lực lan tỏa giá trị của bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Trong khi sân khấu cải lương dần thu hẹp trước làn sóng giải trí hiện đại, vẫn còn những nghệ sĩ tâm huyết, gắn bó trọn đời với loại hình nghệ thuật truyền thống.

Gia đình NSND Nguyễn Thanh Tùng, NSND Nguyễn Mạnh Hùng và ca sĩ Khánh An là minh chứng hiếm hoi, khi ba thế hệ đều cùng đứng trên sân khấu, cùng gìn giữ và làm mới hơi thở cải lương.

Hai thế hệ NSND

Sinh ra và lớn lên cùng thời kỳ vàng son của sân khấu cải lương phía Bắc, NSND Nguyễn Thanh Tùng là một trong những tên tuổi gắn liền với sân khấu truyền thống. Dấu ấn nghệ thuật của NSND Thanh Tùng là góp mặt trong Vụ án một Vương phi (1990). Vở diễn giúp ông giành Huy chương vàng với vai Đô đốc Lê Ngân.

Hơn bốn thập kỷ gắn bó với sân khấu, NSND Thanh Tùng trải qua đủ những năm tháng rong ruổi cùng đoàn, những đêm thức trắng dựng vở, những hồi trống mở màn trong ánh đèn rực sáng. Bao nhiêu năm bám nghề, ông vẫn giữ tâm nguyện cải lương không chỉ là nghề mà là niềm tin, là giá trị phải được gìn giữ bằng sự nghiêm túc và tận tụy.

Ở tuổi 75, NSND Nguyễn Thanh Tùng nói điều khiến ông hạnh phúc nhất không phải là danh hiệu hay huy chương, mà là thấy con cháu vẫn chọn nối nghiệp sân khấu nhiều thử thách.

“Cải lương chỉ mất khán giả khi người làm nghề quên mất gốc. Nếu biết cách kể chuyện và chạm vào cảm xúc, giới trẻ vẫn có thể yêu nó”, ông chia sẻ.

nsnd-thanh-tung-2024.jpg
nsnd-manh-hung-va-nsnd-thanh-tung.jpg
NSND Mạnh Hùng (trái) và cha là NSND Thanh Tùng được trao tặng danh hiệu NSND đợt tháng

Là con trai của NSND Thanh Tùng, nghệ sĩ Mạnh Hùng từ nhỏ đã quen với không gian ngập tràn tiếng đàn, giọng ca và hơi thở của sân khấu. Lớn lên từ những điệu hát, câu hò, nghệ sĩ Mạnh Hùng trải nghiệm rõ cảm giác những ngày "gạo chợ nước sông, ăn quán ngủ đình", rong ruổi theo cha lưu diễn.

Từ đó, nam nghệ sĩ xác định anh không thể từ bỏ ánh đèn sân khấu, âm hưởng ngũ cung đã "ngấm vào máu". Ông luôn nỗ lực vực dậy bộ môn nghệ thuật cổ truyền của dân tộc giữa làn sóng nhạc hiện đại. Danh hiệu NSND là thành quả cho những ngày không ngừng nỗ lực cho nghệ sĩ Mạnh Hùng.

Từ lúc sân khấu cải lương thoái trào, nam nghệ sĩ luôn đau đáu tìm cách để khán giả trẻ tiếp cận với loại hình nghệ thuật truyền thống. Ông cho rằng sức hấp dẫn của cải lương nằm ở sự hòa quyện giữa bi và hùng, giữa cảm xúc sâu lắng và tinh thần tráng ca. Nếu thế hệ cha ông đặt nền móng, anh và những người kế thừa cần mang hơi thở mới, cập nhật ngôn ngữ sân khấu đương đại nhưng vẫn giữ được linh hồn của cải lương.

“Không thể làm lại hoàn toàn những gì cha ông đã làm. Việc của thế hệ sau là giữ tinh thần ấy, nhưng phải tìm cách kể khác để khán giả hôm nay vẫn thấy xúc động”, anh nói.

Nỗ lực gìn giữ nghề gia truyền

NSND Mạnh Hùng có con gái đang theo đuổi nghệ thuật tên Khánh An (sinh năm 2006). Dù không hoàn toàn đặt chân vào lĩnh vực sân khấu cải lương, thỉnh thoảng cô vẫn "đá chéo sân", mục đích giữ gìn bộ môn nghệ thuật gia truyền, tiếp nối truyền thống ba thế hệ làm nghệ thuật.

.

nsnd-manh-hung-va-khanh-an-1.jpg
Ca sĩ Khánh An tiếp tục giữ lửa bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Giống như cha, cuộc sống của Khánh An từ nhỏ được bao bọc bởi những làn điệu dân ca, những câu vọng cổ, bài bản cải lương. Những câu chuyện đời, chuyện nghề, buồn vui khi theo nghiệp sân khấu luôn nằm trong tâm trí của ca sĩ Gen Z.

Khánh An từng ghi dấu ở nhiều cuộc thi âm nhạc như Thần tượng tương lai, Giọng hát Việt nhí 2019, Solo cùng bolero 2024 - nơi cô giành ngôi Á quân. Dù theo đuổi dòng nhạc dân ca - bolero, cô vẫn thể hiện niềm gắn bó đặc biệt với cải lương qua những tiết mục kết hợp giữa bolero và vọng cổ, cho thấy kỹ thuật và cảm xúc đặc trưng của người “con nhà nòi”.

“Tôi không chọn nghề, nghề chọn tôi. Tôi biết mình không thể quay lưng với máu nghệ thuật truyền thống chảy trong người”, Khánh An từng chia sẻ trong cuộc thi hát.

Trạch Dương
