Phim kinh dị 18+ thu 50 tỷ đồng, hất văng phim Việt

TPO - "Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng" thu 50 tỷ đồng chỉ sau ba ngày chiếu, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu phòng vé cuối tuần. Phim kinh dị Thái Lan áp đảo hoàn toàn các đối thủ, hất văng mọi phim Việt khỏi bảng tổng sắp.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, sau ba ngày cuối tuần (10-12/10), phòng vé Việt ghi nhận tổng doanh thu khoảng 55 tỷ đồng, trong đó riêng Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng 3 mang về 32,6 tỷ đồng, chiếm hơn 59% thị phần doanh thu.

Thành tích này giúp thương hiệu kinh dị Thái Lan độc chiếm vị trí số một và trở thành hiện tượng hiếm thấy của phòng vé Việt nửa cuối năm 2025.

Riêng ngày Chủ nhật 12/10, Quỷ ăn tạng 3 thu 11,3 tỷ đồng từ 124.171 vé/4.300 suất chiếu, dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu ngày và bỏ xa các đối thủ còn lại. Dịp cuối tuần, phim đạt tổng cộng 32,6 tỷ đồng từ 363.993 vé/10.618 suất chiếu. Hiện, tổng doanh thu phim ở mức 50 tỷ đồng, thành tích đáng nể đối với dòng phim kinh dị châu Á.

Tee Yod 3 không đối thủ ngoài phòng vé.

Thành công của Quỷ ăn tạng 3 cho thấy dòng phim kinh dị Thái Lan vẫn giữ được sức hút đặc biệt với khán giả Việt nhờ yếu tố tâm linh dân gian và thương hiệu Quỷ ăn tạng kéo dài suốt 3 phần phim.

Đứng thứ hai là Tử chiến trên không - phim hành động Việt Nam được kỳ vọng nối dài thành thị trường nội địa sau mùa phim 2/9. Tác phẩm thu 4 tỷ đồng trong ngày Chủ nhật, và đạt 10,5 tỷ đồng sau ba ngày cuối tuần (từ 106.950 vé/3.702 suất chiếu).

Hiện, bộ phim của Điện ảnh Công an nhân dân có tổng doanh thu 234,8 tỷ đồng. Tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần bị phim Thái Lan "hất văng" khỏi vị trí số 1 bảng xếp hạng doanh thu ngày sau hơn ba tuần ra rạp.

Các tựa phim còn lại đều có doanh thu khiêm tốn. Chị ngã em nâng thu 1,06 tỷ đồng trong ngày Chủ nhật và thu 2,53 tỷ đồng sau cuối tuần (28.156 vé/1.163 suất chiếu). Bộ phim gia đình của đạo diễn Vũ Thành Vinh đang có tổng doanh số 14,1 tỷ đồng.

Tay anh giữ một vì sao mang về 901 triệu đồng ngày Chủ nhật, tổng 2,23 tỷ đồng sau ba ngày cuối tuần từ 20.330 vé/921 suất chiếu. Chốt vị trí top 5 phòng vé cuối tuần là Trò chơi ảo giác: Ares. Phim đạt 865 triệu đồng ngày Chủ nhật và 2,65 tỷ đồng cuối tuần (20.112 vé/1.361 suất chiếu).

Nhóm phim hoạt hình và âm nhạc ghi nhận kết quả ổn định trong phân khúc nhỏ: Cậu bé cá heo và bí mật 7 đại dương đạt 764 triệu đồng ngày Chủ nhật và 1,43 tỷ đồng cuối tuần. Chú thuật hồi chiến: The Movie đạt 583 triệu đồng ngày Chủ nhật, tổng 1,49 tỷ đồng sau ba ngày.

Cục vàng của ngoại được kỳ vọng vực dậy phim Việt sau hai tuần ảm đạm.

Bước sang tuần mới, rạp chiếu đón loạt phim mới. Tác phẩm được quan tâm nhất là Cục vàng của ngoại, phim tình cảm của đạo diễn Khương Ngọc, có sự tham gia của Hồng Đào và Việt Hương. Tác phẩm được kỳ vọng là điểm nhấn Việt Nam giữa mùa phim ngoại chiếm ưu thế.

Ngoài ra, Năm của anh, ngày của em - tác phẩm do Hứa Quang Hán đóng chính, từng được quảng bá rầm rộ tại Việt Nam từ tháng 9 cũng được xem là đối trọng đáng gờm của các phim châu Á đang thắng thế.

Một số phim khác như Tổ quốc trong tim: The Concert Film, Gió vẫn thổi và Vận may sẽ ra mắt cùng ngày 17/10, góp phần tạo nên tuần lễ phòng vé sôi động trước mùa phim cuối năm.