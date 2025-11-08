Số phận Harry - Meghan

TPO - Cuộc thảo luận lớn nổ ra về số phận của Hoàng tử Harry và Meghan Markle sau khi Hoàng tử Andrew bị tước bỏ danh hiệu hoàng gia.

Cuối tháng 10, Cung điện Buckingham ra tuyên bố Vua Charles đã khởi động quy trình chính thức nhằm loại bỏ cách xưng hô, tước hiệu và huân chương của Hoàng tử Andrew. Sau thông báo trên, ông không còn được gọi với danh xưng "Hoàng tử" đã có từ khi sinh ra nữa, chỉ còn là Andrew Mountbatten Windsor.

Đến ngày 5/11, trên tờ The Gazette, Văn phòng Hoàng gia thông báo Vua Charles đã ban hành văn bản có Đại Ấn của Vương quốc Anh, chính thức thông qua quyết định tước bỏ tư cách thành viên hoàng gia của em trai.

Cùng với đó, Andrew cũng bị đuổi khỏi dinh thự Royal Lodge, nơi ở của ông trong 20 năm qua.

Andrew đã chính thức bị tước bỏ danh hiệu Hoàng tử Anh. Ảnh: Getty Images.

Sau sự sụp đổ của Andrew, cuộc thảo luận về việc tước bỏ danh hiệu của Harry và Meghan một lần nữa được khơi lại, còn sôi nổi hơn bao giờ hết.

Bắt đầu từ cuộc phỏng vấn trên truyền hình với Oprah Winfrey vào năm 2021, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex nhiều lần chĩa mũi nhọn vào Hoàng gia Anh. Họ tuyên bố bị đối xử tồi tệ phía sau cánh cửa cung điện là lý do cặp đôi quyết định từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia và chuyển sang Mỹ định cư vào đầu năm 2020.

Hành động của họ khiến phần lớn công chúng Anh và giới truyền thông phẫn nộ. Vợ chồng Sussex thậm chí bị gắn mác “phản quốc” và nhiều lần bị kêu gọi tước bỏ danh hiệu hoàng gia.

Những ngày qua, nhiều độc giả của tờ Daily Mail kêu gọi xử lý Harry và Meghan theo cách làm với Andrew. Tờ báo Anh đưa tin nhiều ý kiến cho rằng việc loại bỏ tư cách hoàng gia của vợ chồng Sussex là cần thiết để cứu vãn chế độ quân chủ Anh.

Không chỉ người dân bình thường, các chuyên gia và nhân vật có sức ảnh hưởng cũng lần lượt bày tỏ quan điểm.

Dan Wootton, nhà báo gốc New Zealand của tờ The Sun on Sunday, nhận định vụ của Andrew thiết lập tiền lệ mới, do đó Harry và Meghan nên lo sợ.

“Tin tôi đi, giờ đây, vấn đề là khi nào, chứ không phải liệu điều tương tự có xảy ra với họ không”, ông nói.

Phóng viên Hoàng gia Kinsey Schofield cũng đồng quan điểm. Bà cho biết trên TalkTV khi có người đầu tiên bị xử phạt, những trường hợp sau sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhà báo kiêm MC truyền hình Mỹ Megyn Kelly nói với Daily Mail Hoàng tử William sẽ là người hiện thực hóa điều đó sau khi thừa kế ngai vàng.

“Hai người đó chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Tôi nghĩ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ mất đi danh hiệu. Họ chắc chắn đã mất đi sự ủng hộ ở Mỹ”, Kelly nhấn mạnh.

Nữ nhà báo còn mỉa mai việc Meghan vẫn công khai sử dụng tước hiệu hoàng gia sau khi tố cáo nhà chồng phân biệt chủng tộc.

Nguồn tin giấu tên nói với nhà báo người Mỹ gốc Anh Rob Shuter rằng tin tức về Andrew khiến Harry choáng váng: "Anh ấy suy sụp hoàn toàn. Anh ấy nghĩ rằng danh hiệu là điều không thể chạm tới. Giờ thì, anh ấy không còn chắc chắn nữa".

Nguồn tin nói thêm Meghan cũng bị ảnh hưởng không kém chồng mình trước tình hình của Andrew.

Harry và Meghan được cho là đứng trước nguy cơ bị tước bỏ cả tước hiệu lẫn cách xưng hộ. Ảnh: Getty Images.

Theo Newsweek, việc tước bỏ danh hiệu “hoàng tử” của Andrew là bước ngoặt lớn đối với Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, tác động của nó vẫn còn hạn chế.

BBC dẫn lời Chính phủ Anh cho biết dù bị đuổi, Andrew vẫn còn tư cách thừa kế ngai vàng. Ông hiện là người thứ 8 trong danh sách kế vị và phải có đạo luật của quốc hội mới có thể hủy bỏ quyền này.

Tương tự, mặc dù từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia, Hoàng tử Harry vẫn đứng thứ 5 trong danh sách kế vị ngai vàng.