Diễn biến bất ngờ trong phiên tòa xét xử trùm cuối ‘Squid Game’

Ngày 11/11 (giờ Hàn Quốc), Phòng phúc thẩm hình sự số 6-1 thuộc Tòa án quận Suwon (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) hủy bỏ phán quyết của tòa sơ thẩm, tuyên trắng án đối với bị cáo O Yeong Su - bị truy tố về tội tấn công tình dục nữ đồng nghiệp cấp dưới ở nhà hát kịch.

O Yeong Su được trắng án trong vụ kiện tấn công tình dục. Ảnh: News1

Trong bản cáo trạng, ông O bị cáo buộc ôm và hôn bị đơn A khi đang đi bộ trên đường mòn ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) vào tháng 8/2017. Ông cũng bị tố hôn vào má A trước nhà riêng của cô vào tháng sau đó.

Tháng 12/2021, A nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát. Ban đầu, cảnh sát quyết định không chuyển vụ án để truy tố. Tuy nhiên, A vẫn quyết tâm kiện đến cùng, buộc Văn phòng Công tố quận Suwon ở Seongnam (tỉnh Gyeonggi) mở lại cuộc điều tra.

Kết quả, đến tháng 11/2022, các công tố viên truy tố ông O Yeong Su mà không giam giữ.

Trong phiên toàn đầu tiên vào tháng 3/2024, Tòa án quận Suwon kết án bị cáo O 8 tháng tù giam, cho hưởng án treo 2 năm về tội quấy rối tình dục. Trùm cuối Squid Game đồng thời trải qua 40 giờ tham gia chương trình phòng chống bạo lực, tấn công tình dục.

Cả ông O và phía công tố đều quyết định kháng cáo sau đó. Bị cáo cho rằng hình phạt bản thân phải nhận “quá khắc nghiệt” và có sai lầm về chứng cứ. Trong khi đó, công tố lại muốn một hình phạt nghiêm khắc hơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông O một lần nữa khẳng định vô tội trong lời khai cuối cùng: “Ở tuổi này, tôi cảm thấy xấu hổ khi phải ra hầu tòa. Nếu hành vi của tôi lúc đó là sai trái và bị coi là phạm tội, tôi sẽ chấp nhận hậu quả. Nhưng ngay cả bây giờ, tôi tin rằng không có gì trong hành động của mình có thể bị coi là khiếm nhã. 80 năm cuộc đời tôi xem như vỡ nát. Thật đau đớn và trống rỗng. Tôi chỉ hy vọng được trở về đúng vị trí của mình".

Cuối cùng, tòa phúc thẩm đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới, tuyên vô tội đối với bị cáo.

Tòa án chỉ ra khoảng 6 tháng sau thời điểm bị cho là xảy ra hành vi cưỡng ép, nạn nhân viết nhật ký ám chỉ bị cáo có lời nói và hành vi không phù hợp, đồng thời tìm đến trung tâm tư vấn về bạo lực tình dục, cũng kể lại sự việc với một số đồng nghiệp. Tuy nhiên, mặc dù khả năng cao bị cáo có những lời nói và hành vi không phù hợp với nạn nhân, không có bằng chứng trực tiếp chứng minh hành vi phạm tội thực sự xảy ra trên thực tế.

“Trong trường hợp có nghi ngờ, phán quyết phải được đưa ra theo hướng có lợi cho bị cáo. Do đó không thể tuyên có tội”, tòa tuyên bố.

Ông O hài lòng với kết quả này. Ông nói với phóng viên sau đó: “Tôi bày tỏ sự kính trọng và biết ơn tòa án vì phán quyết sáng suốt của họ”.

Ngược lại, nạn nhân lên tiếng phản đối phán quyết thông qua tuyên bố gửi đến tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ Womenlink: "Bất chấp phán quyết hôm nay, tôi sẽ tiếp tục nói lên sự thật đến cùng".

Womenlink cũng chỉ trích quyết định của tòa phúc thẩm, cho rằng họ đang che giấu bạo lực tình dục trong ngành sân khấu.

O Yeong Su (SN 1944), được biết đến với vai Oh Il Nam - người chơi số 001, cũng là người tạo ra Squid Game trong phần 1, là một trong những diễn viên thành công nhất series ăn khách. Ông mang về cho phim một giải Quả cầu Vàng vào năm 2022 ở hạng mục Nam diễn viên phụ phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất. Ông nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử giành được giải thưởng tại Quả cầu vàng.