Hoa hậu Hong Kong chia sẻ về vụ cháy kinh hoàng

TPO - Hoa hậu Kong Kong Tạ Gia Di cho biết nhà bà cô bị thiêu rụi trong vụ cháy kinh hoàng ở quận Đại Bộ của Hong Kong, Trung Quốc.

Chiều 26/11, vụ hỏa hoạn cấp độ 5 (cấp cao nhất, đặc biệt nghiêm trọng) xảy ra tại cụm chung cư thuộc khu Wang Fuk Court ở Tai Po (Đại Bộ), Hong Kong, Trung Quốc.

Ngọn lửa bùng phát và lan rộng suốt hơn 16 giờ mà chưa thể dập tắt hoàn toàn. Tính đến trưa 27/11, hỏa hoạn khiến ít nhất 44 người thiệt mạng (trong đó có một lính cứu hỏa), hơn 279 người mất tích và hàng loạt cư dân buộc phải sơ tán. Truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là một trong những vụ cháy nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở Hong Kong (Trung Quốc).

Tạ Gia Di cập nhật hình ảnh về vụ cháy trên trang cá nhân.

Như nhiều người khác, Hoa hậu Hong Kong 2020 Tạ Gia Di liên tục cập nhật hình ảnh hiện trường trên trang cá nhân.

Ban đầu, cô chia sẻ đoạn video quay trực diện đám cháy, cho thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, kèm theo những dải lửa đỏ rực bùng lên ngoài giàn giáo tre màu xanh. Cô chú thích: “Thật kinh hoàng”.

Vào đêm khuya, cô đăng loạt ảnh hiện trường, thấy rõ toàn bộ khu chung cư vẫn cháy rừng rực, không có dấu hiệu yếu đi.

“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và cầu nguyện cho tất cả người thiệt mạng, bị thương và mất nhà cửa hôm nay”, cô bày tỏ.

Người đẹp sinh năm 1995 cho biết thêm căn hộ của bà nội cô cũng nằm trong khu bị cháy. Tận mắt chứng kiến nơi gắn bó suốt nhiều năm bị thiêu rụi khiến cô vừa xót xa, vừa bất lực. Tạ Gia Di cảm thán: “Một ngày thật quá đỗi đau lòng”.

Theo một số thông tin, Tạ Gia Di đã liên lạc được với bà nội và xác nhận an toàn.

Ông nội của Tạ Gia Di từng kinh doanh quán cháo gà trên con đường thuộc quận Đại Bộ. Quán mở từ năm 1972, nức tiếng một thời, từng tiếp đón nhiều ngôi sao giải trí. Trong một chương trình truyền hình, cha Tạ từng nấu lại món cháo gà bằng công thức gia truyền.

Tạ Gia Di từ nhỏ cùng cha mẹ sang Scotland định cư, nhưng năm nào cũng trở về Hong Kong (Trung Quốc) thăm bà nội. Do đó, căn hộ bị cháy gắn liền với ký ức tuổi thơ của cô.

Ngoài cập nhật hình ảnh, Hoa hậu Hong Kong còn Tạ Gia Di chia sẻ thông tin hỗ trợ khẩn cấp trong cộng đồng, liệt kê các điểm trú ẩn và dịch vụ cứu trợ mở cửa ngay sau vụ cháy (gồm trung tâm thanh thiếu niên, hội trường cộng đồng, nhà thờ và các nhóm hỗ trợ nhận chăm sóc vật nuôi). Cô cũng kêu gọi mọi người lan truyền thông tin để giúp những cư dân đang cần trợ giúp.

Tạ Gia Di đau lòng vì nhà bà cô bị thiêu rụi. Ảnh: HK01.

Vụ cháy phủ lên Hong Kong (Trung Quốc) bầu không khí tang thương. Hàng loạt sự kiện giải trí bị hủy bỏ hoặc lùi lịch phát sóng.

Tài tử Trần Gia Lạc và vợ, ca sĩ Liên Thi Nhã, vốn có lịch trình tham dự buổi ký tặng Giáng sinh dành cho người hâm mộ vào ngày 27/11, nhưng đã thông báo hủy ngay sau khi xảy ra vụ cháy.

Tương tự, ca sĩ Trần Khải Vịnh cũng hoãn bán vé công khai cho buổi hòa nhạc sắp tới, kèm dòng nhắn gửi: “Tôi vô cùng đau buồn và tiếc thương về vụ hỏa hoạn ở Đại Bộ. Có lẽ việc tổ chức bán vé công khai cho buổi hòa nhạc vào thời điểm này là không phù hợp. Chúng tôi quyết định hoãn hoạt động dự kiến vào ngày 28/11 này. Công ty Jace World sẽ thông báo thời gian mới sau. Nếu có gì bất tiện mong mọi người thông cảm. Chúc tất cả bình an”.

Trong khi đó, theo Sinchew, TVB điều chỉnh chương trình phát sóng, đẩy chương trình tin tức buổi tối lên sớm hơn, trong khi show thực tế vào tối 26/11 bị hoãn chiếu.

Đài ATV tuyên bố di dời tầng 2 và 4 của trụ sở ở Đại Bộ để làm chỗ trú ẩn cho người bị nạn trong vụ cháy, với con số có thể tiếp nhận khoảng 150-200 người.

Bên cạnh đó, loạt nghệ sĩ như Sam Hui, Giang Mỹ Nghi, Dung Tổ Nhi, Trần Mẫn Chi, Đường Thi Vịnh… đều gửi lời cầu nguyện cho các nạn nhân, mong người bị thương sớm bình phục.

Mặt khác, Lễ trao giải MAMA 2025 được thông báo vẫn diễn ra tại sân vận động thể thao Kai Tak, Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 28 và 29/11, bất chấp lời kêu gọi hoãn từ đông đảo cư dân mạng. Nơi tổ chức sự kiện cách hiện trường vụ cháy khoảng 20 km.