Phim trường bốc cháy dữ dội trong đêm

TPO - Trường quay bộ phim "Nguyệt Lân Ỷ Kỷ" bốc cháy dữ dội trong đêm 20/3. Đám cháy xảy ra khi đoàn phim đang quay cảnh đốt lửa trại.

Vào tối 20/3, phim trường của bộ phim cổ trang Nguyệt Lân Ỷ Kỷdo Quách Kính Minh đạo diễn gặp sự cố hỏa hoạn nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể do cảnh quay đốt lửa trại bị mất kiểm soát, dẫn đến lửa lan rộng và thiêu rụi nhiều hạng mục trong trường quay.

Video từ hiện trường cho thấy ngọn lửa lớn bao trùm một số khu vực, trong đó có các công trình phục vụ quay phim. Lửa có dấu hiệu lan sang rừng cây gần đó, gây lo ngại về an toàn. May mắn, đạo diễn Quách Kính Minh cùng dàn diễn viên như Cúc Tịnh Y, Trần Đô Linh, Điền Gia Thụy, Tăng Thuấn Hy đều đã kịp thời di chuyển đến khu vực an toàn.

Hiện tại, đoàn phim vẫn chưa đưa ra phản hồi về mức độ thiệt hại cũng như khả năng tiếp tục ghi hình. Người hâm mộ tỏ ra lo lắng vì sự cố có thể ảnh hưởng đến tiến độ phát sóng của bộ phim trên nền tảng Youku.

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ là bộ phim cổ trang huyền huyễn do đạo diễn Quách Kính Minh thực hiện, lấy cảm hứng từ câu chuyện "Liêu trai chí dị" về nàng hồ ly Vấn Tâm - đồ đệ của Tiểu Duy (hồ ly từng xuất hiện trong phim Họa bì). Phim xoay quanh Lộ Vu Y (Cúc Tịnh Y), hồ ly nhỏ tuổi nhất của tổ chức bí ẩn Vô Tướng Nguyệt, cùng Vụ Vọng Ngôn (Trần Đô Linh), hồ ly có khả năng thao túng tâm lý. Cả hai thâm nhập vào phủ Lạc An để tìm kiếm đại yêu - kẻ gây ra hàng loạt vụ án moi tim người. Trong hành trình, họ hợp tác với pháp sư Ký Linh (Điền Gia Thụy) và yêu quái Võ Thập Quang (Tăng Thuấn Hy), đối mặt với các đại yêu như Thao Thiết, Vô Chi Kỳ, Bạch Trạch và Hạn Bạt, từng là bề tôi của Long Thần.

Đặc biệt, phim có sự tham gia của các diễn viên khách mời như Hạ Chi Quang, Phạm Thế Kỹ và Trường Thời An. Phim dự kiến dài 30 tập, phát sóng trên nền tảng Youku.​

Quách Kính Minh là đạo diễn nổi tiếng với phong cách thẩm mỹ độc đáo, đã nhận nhiều ý kiến trái chiều về các tác phẩm của mình. Phim Vân chi vũ từng nhận được nhiều phản hồi tiêu cực vì cái kết lừa dối khán giả, nhiều người tuyên bố không xem phim của ông. Ngoài ra, phim Đại mộng quy ly cũng bị chỉ trích vì kỹ xảo kém chất lượng, dù được đầu tư lớn. ​Quách Kính Minh cũng vướng vào tranh cãi đạo nhái. Phim Âm Dương Sư: Tình nhã tập bị cáo buộc sao chép hình ảnh từ Doctor Strange của Marvel, dẫn đến việc phim bị gỡ bỏ khỏi các rạp chiếu.