Hiện tượng rap Việt thay nhau 'gãy cánh'

TPO - Những thí sinh nổi bật của Rap Việt mùa 4 đều tranh thủ thời cơ để phát hành sản phẩm âm nhạc. Song, đến hiện tại, không một rapper nào đủ sức bứt lên.

Hậu Rap Việt mùa 4, Robber, Gill, Dangrangto, 7dnight, Danmy, Nhật Hoàng và nhiều rapper khác lần lượt ra mắt sản phẩm mới. Trong số này, chuỗi sản phẩm của Dangrangto có sức hút tốt nhất. MV Bức tranh chưa hoàn thiện của Robber là sản phẩm duy nhất chen chân vào danh sách thịnh hành âm nhạc trên YouTube nhưng không đủ sức thành hit. Phần còn lại đều rất chật vật để chạm đến con số trăm nghìn view.

7dnight đang là thí sinh được biết đến nhiều nhất sau game show. Lý do bởi đoạn nhạc Không sao cả, với câu rap "Gwenchana" gây sốt trên TikTok và được nhiều thần tượng Kpop hưởng ứng. Song, nghịch lý xảy ra là khi 7dnight phát hành một sản phẩm mới, sự quan tâm của khán giả cho rapper quê Nghệ An không đáng kể.

So với Rap Việt mùa 3, các thí sinh ở Rap Việt mùa 4 khởi đầu chật vật hơn nhiều khi bơi ra biển lớn. Một phần lý do đến từ việc mùa mới nhất của Rap Việt đã hết "hot", do đó độ phủ sóng của thí sinh không đủ mạnh mẽ như Double2T, Rhyder, Captain, 24k.Right cách đây một năm.

Trò cưng Suboi chơi lớn

Gần đây, Shayda khiến giới rap bất ngờ khi phát hành album 13 bài. Với một tân binh như Shayda, phát hành một album, thay vì tập trung cho từng sản phẩm là quyết định dũng cảm. Nữ rapper còn chơi lớn khi trọn vẹn 13 ca khúc đều ở phiên bản tiếng Anh.

Tại Rap Việt mùa 4, Shayda là trò cưng của Suboi. Nữ rapper được Suboi chọn ngay từ vòng casting. Bước vào chương trình, Shayda liên tục bị khán giả chỉ trích và dừng bước từ vòng 3. Shayda đã thất bại ở một trận chiến nhưng xét về độ nhận diện tên tuổi, cô vẫn nổi trội hơn nhiều thí sinh khác.

Loạt sản phẩm mới của Shayda ít nhiều được khán giả chú ý ở chặng khởi đầu. Nhưng lao vào cuộc đua âm nhạc, album Four không thể cạnh tranh nổi với nhiều đối thủ nặng ký hơn. MV Kill Me, hút hơn 40.000 lượt xem, là ca khúc có hiệu ứng tốt nhất trong album. Trên Spotify, tất cả ca khúc trong album không qua nổi mốc 10.000 lượt nghe.

5 ngày trước, Nhật Hoàng ra mắt bản Visualizer MV Hành tinh khác. Sản phẩm hiện chỉ hút hơn 150.000 view trên YouTube và không cạnh tranh nổi ở "top trending". Vài tháng trước, Nhật Hoàng là cái tên cực hot trên mạng xã hội, từ bản rap hiện tượng Anh đã làm gì đâu. Song, khi ra mắt sản phẩm độc lập, sự chú ý của khán giả cho Nhật Hoàng không còn mạnh mẽ như vậy.

Danmy - thí sinh nữ nổi bật của Rap Việt mùa 4, được đánh giá có tiềm năng rất tốt - cũng đang chật vật ở những nước đi đầu tiên. 6 ngày trước, học trò Karik tung sản phẩm Chơi sao nổi, đến nay chưa chạm mốc 10.000 view.

Hiện tượng 7dnight tung bản rap Để tôi giúp bạn một tay giữa thời điểm Không sao cả gây sốt toàn cầu. Song, hiệu ứng từ TikTok chưa giúp 7dnight một bước bật lên thành ngôi sao. MV mới nhất của 7dnight đang dừng lại ở con số 146.000 lượt xem.

Trước đó, quán quân Robber tung MV Bức tranh chưa hoàn thiện ngay sau khi chiến thắng ở Rap Việt. MV này nhanh chóng vào top trending, thu hút chú ý. Nhưng càng về sau, Robber đuối vì ca khúc Bức tranh chưa hoàn thiện không mạnh về tính nghe lại. Đến nay, Robber đang mất hút khỏi thị trường.

Á quân Gill được đánh giá là thí sinh có tiềm năng nhiều nhất để vụt sáng thành ngôi sao hậu game show. Gill có ngoại hình sáng, cá tính âm nhạc catchy (bắt tai) và được hậu thuẫn bởi công ty quản lý mát tay. Dù vậy, sau chương trình, Gill chưa kịp làm gì đã vướng biến cố với công ty quản lý. Lúc này, á quân Rap Việt tuyên bố rời công ty và đang tranh chấp để đòi quyền lợi.

Nếu tính thành tích nhạc số, Dangrangto đang là người thành công nhất từ sau Rap Việt mùa 4. Dù vậy, thí sinh đội BigDaddy vướng một loạt bê bối đời tư, dẫn đến hình ảnh có vấn đề. Dangrangto có nhiều bản hit là vậy nhưng vẫn chật vật để vượt qua chuỗi scandal và xây dựng hình tượng của một rapper ngôi sao.

Rap Việt ảm đạm

5 năm qua, chưa bao giờ nhạc rap bị lấn áp trên thị trường như hiện tại. Game show Rap Việt giảm sức hút, dẫn đến dư âm sức hút ở giai đoạn sau không tốt là một trong những lý do. Các rapper hàng đầu trong giới đang tập trung phát triển sự nghiệp ở nhánh âm nhạc khác. Trong khi đó, nhiều tài năng mới nổi của rap Việt đang ẩn mình.

Album The Wxrdie của rapper Wxrdie tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ là vậy nhưng chưa đủ để kéo sức nóng của rap trở lại. Trong khi đó, những rapper đình đám thế hệ mới, nổi lên trong 2 năm qua như MCK, Obito đang "bế quan tỏa cảng", sau một năm 2023 bùng nổ.

Nhạc rap đi xuống, những màu sắc khác như Pop Ballad, Rn'B, dân gian đương đại lại trỗi dậy. Những ca sĩ từng bị lu mờ bởi hiện tượng rap Việt, nay gây sốt với các bản hit gần nhất.

Từ đầu năm 2025, rap Việt chưa có một bản hit khiến làng nhạc phải bàn tán sôi nổi. Thay vào đó, bộ mặt của rap Việt đang trở nên xù xì, cay nghiệt vì những trận chiến âm nhạc của nhóm rapper trẻ và bê bối bốc phốt nhau giữa các tổ chức hoạt động trong rap/hip hop.

Bộ mặt của rap Việt giai đoạn gần đây khiến khán giả cảm giác như đang đi lùi. Trước khi game show Rap Việt gây sốt, rap Việt cũng hoạt động như hiện tại, sôi nổi ở underground với nhiều góc khuất nhưng không cạnh tranh được trên thị trường.

Nhiều rapper cộm cán trong giới từng dự đoán khi game show Rap Việt giảm sức hút, rap Việt sẽ về đúng vị trí cũ. Thực tế là rap Việt không còn gây sốt khi sức hút của Rap Việt đi xuống.