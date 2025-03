Cái kết của bản nhạc gây sốt TikTok

TPO - Với đoạn nhạc ban đầu tung lên TikTok, "Có đáng để yêu thương" của Du Uyên và Đức Anh gây khuynh đảo. Đến khi phát hành MV chính thức, hiệu ứng của sản phẩm chưa thể bật lên.

Đây là sự kết hợp giữa Đức Anh - một giọng ca trẻ còn xa lạ trên thị trường - và Du Uyên - người đang dần định hình lại sự nghiệp sau biến cố chia tay Đạt G. Từ bản nhạc demo, Có đáng để yêu thương gây chú ý vì phần hòa âm khá bắt tai, tạo nên giai điệu dễ chịu, phù hợp để làm nhạc nền ở CapCut và TikTok. Với hiệu ứng TikTok, Có chắc để yêu thương chạy đà hoàn hảo, được kỳ vọng thành bản hit của 2 ca sĩ, song sức hút của MV chỉ ở mức cầm chừng.

Những năm gần đây, có một loạt bản nhạc Việt bất ngờ gây sốt trên TikTok. Nhưng khi hoàn thiện ca khúc và phát hành chính thức trên YouTube, nhạc số, thành tích không còn bùng nổ. Đây là hiện tượng dễ lý giải, vì giải quyết bài toán tạo một đoạn nhạc lan tỏa ở TikTok bao giờ cũng dễ hơn phát hành trọn vẹn sản phẩm

So với nhiều sản phẩm "đầu voi đuôi chuột", bước ra từ TikTok, đã thất bại của nhạc Việt, Có đáng để yêu thương của Đức Anh và Du Uyên vẫn thành công. MV này có thời điểm vươn đến thứ 7 ở danh sách âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Giữa thời điểm cơn sốt Bắc Bling tung hoành, tiếp đó là Dacing In The Dark của SOOBIN ra mắt, thành tích của Đức Anh và Du Uyên đáng để khích lệ.

Có đáng để yêu thương chưa thể bật lên thành hit vì thiếu nhiều thứ ở âm nhạc. Về tổng thể, đây là ca khúc Pop Ballad có cấu trúc cơ bản, dễ nghe. Phần verse của Có đáng để yêu thương được hoàn thiện khá ấn tượng nhưng trôi đến điệp khúc không giữ được hấp dẫn. Màn song ca của 2 ca sĩ cũng ở mức tròn vai, thiếu sự bùng nổ trong cao trào và sự hòa quyện.

Đức Anh được đặt vào quãng giọng lý tưởng nhất cho các phân đoạn ca khúc. Trong khi đó, Du Uyên bị kìm lại. Điều đáng tiếc nhất ở Có đáng để yêu thương là không có thêm đoạn phát triển để dẫn vào điệp khúc lặp lại cuối cùng. Cái kết của ca khúc cũng hụt hẫng, thay vì đẩy tổng lực cao trào để dọn đường cho các phân cảnh cảm xúc cuối MV.

MV Có đáng để yêu thương được đầu tư ở mức kinh phí trung bình. MV không có các bối cảnh hoành tráng và góc máy sáng tạo. Sự đầu tư lớn nhất của Đức Anh và Du Uyên đã đặt vào phần âm nhạc và quảng bá sản phẩm từ nền tảng TikTok.

Trước bộ đôi Đức Anh và Du Uyên, mô hình song ca giữa ca sĩ nam - nữ dần biến mất khỏi thị trường nhạc Việt. Màu nhạc của Có đáng để yêu thương cho người nghe cảm xúc của nhạc Việt giai đoạn 10 năm trước. Hiệu ứng ban đầu của Có đáng để yêu thương chính là gợi mở để Đức Anh, Du Uyên tính đến chuyện kết hợp nhiều hơn trong tương lai.

Sau nhiều năm, Du Uyên định hình lại tên tuổi bằng một ca khúc song ca với giọng nam. Trước đó, chính Du Uyên, khi kết hợp với Đạt G cũng là bộ đôi hiếm hoi cùng nhau làm nhạc và thành công.

Từ đỉnh cao Bánh mì không, Du Uyên dần mất hút. Khi tách biệt Đạt G, nữ ca sĩ vẫn tích cực phát hành sản phẩm, nhưng không thể bật lên với vị thế ca sĩ độc lập hoạt động trên thị trường. Sau chừng ấy năm, biến cố của Du Uyên và Đạt G đã trôi qua. Cả 2 cùng trở lại sự nghiệp âm nhạc và đều gặt về thành quả riêng.

Trong khi đó, Đức Anh đang cho thấy tiềm năng của một tân binh trên thị trường nhạc Việt. Đức Anh có thể sáng tác, đó là lợi thế để nam ca sĩ hòa vào guồng quay chung của thị trường hiện tại.