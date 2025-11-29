Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Kỳ tích y học: Nuôi sống trẻ sinh cực non chỉ nặng hơn 600g

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - BS-CKII Lê Anh Thi – Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (NICU), Bệnh viện Hùng Vương, cho biết bệnh viện vừa lập nên một cột mốc đặc biệt khi nuôi sống thành công một trẻ sinh cực non chỉ 23 tuần tuổi, nặng 640g.

Ngày 28/11, thông tin từ bệnh viện cho biết, lúc 23h20 ngày 21/8, bé N.L.H. được sinh thường trong tình trạng tím tái, phản xạ kém và suy hô hấp nặng. Đội ngũ bác sĩ nhi sơ sinh có mặt ngay tại phòng sinh đã hồi sức tích cực: giữ ấm khẩn cấp, đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Sau khi vượt qua “vạch xuất phát” đầy thử thách, bé được chuyển thẳng vào NICU – nơi bắt đầu hành trình giành giật sự sống từng phút.

sinh-non-2.jpg
Sau 3 tháng được các bác sĩ nỗ lực chăm sóc, điều trị trẻ từ ngưỡng cửa sinh tử đã đủ điều kiện xuất viện

Theo BS Anh Thi, trẻ sinh ở tuần thai 23 được xếp vào nhóm cực non – ngưỡng giới hạn của sự sống. Ở tuổi thai này, phổi chưa kịp hình thành đầy đủ để tự thở, chất hoạt động bề mặt Surfactant gần như không có; não bộ mỏng manh, dễ xuất huyết não thất; da quá mỏng khiến trẻ mất nhiệt nhanh, dễ nhiễm trùng; hệ miễn dịch chưa hoạt động. Với cân nặng chỉ 640g, em bé N.L.H. khi chào đời gần như là một cơ thể chưa hoàn thiện.

Vấn đề lớn nhất là hô hấp ngay khi nhập NICU, bé được bơm Surfactant vào phổi để mở phế nang, cải thiện trao đổi khí. Bé phải phụ thuộc thở máy xâm lấn suốt 55 ngày liên tục – giai đoạn đòi hỏi điều chỉnh áp lực thở tỉ mỉ để tránh tổn thương phổi non nớt. Sau đó, bé chuyển sang thở hỗ trợ không xâm lấn (HFNC) thêm 18 ngày.

Trong nhiều tuần liên tiếp bé phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng huyết, được điều trị bằng nhiều đợt kháng sinh mạnh; truyền máu để cải thiện tình trạng thiếu máu; sử dụng thuốc vận mạch để đảm bảo huyết áp ổn định. Từ mức 640g ban đầu, đến ngày 58 sau sinh, bé đạt 1.180g – một bước tiến cho thấy cơ thể đã bắt đầu thích ứng với môi trường sống.

Theo các bác sĩ, khi chuyển sang khoa Sơ sinh, bé vẫn còn cơn tím tái và thở co kéo nhẹ, tiếp tục được vật lý trị liệu hô hấp, theo dõi ngưng thở và điều trị hỗ trợ. Bé được thực hành Chăm sóc Kangaroo (KMC) – phương pháp da kề da giúp ổn định nhịp thở, giữ ấm và kết nối mẹ con. Từ bú sonde, bé chuyển sang bú muỗng rồi tự bú mẹ – một cột mốc quan trọng thể hiện sự trưởng thành thần kinh. Ngày 26/11, sau 97 ngày điều trị, bé đạt 1.745g và đủ điều kiện xuất viện, khép lại hành trình hồi sức giàu nghị lực.

sinh-non-1.jpg
Trẻ sinh cực non với cân nặng chỉ đạt 640g được cứu sống sẽ mở ra cơ hội cho nhiều trẻ sinh non khác.

Theo BS Lê Anh Thi, cứu sống trẻ 23 tuần tuổi không chỉ là thách thức kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ phòng sinh đến NICU, cùng trang thiết bị hiện đại như lồng ấp, máy thở cao tần, hệ thống theo dõi liên tục. Quy trình hồi sức chuẩn mực – đặc biệt là đặt nội khí quản và bơm Surfactant ngay tại phòng sinh – là yếu tố quyết định mở ra cơ hội sống cho trẻ cực non.

Nhưng trên tất cả, thành công còn đến từ nghị lực của bé và tình yêu thương bền bỉ của gia đình. Người mẹ đã miệt mài vắt sữa trong suốt nhiều tuần, thực hành KMC mỗi ngày (tiếp xúc da kề da liên tục giữa trẻ và mẹ) trở thành điểm tựa tinh thần giúp con vượt qua những giai đoạn nguy kịch nhất.

Ca nuôi sống trẻ chỉ nặng hơn 600g tại Bệnh viện Hùng Vương là dấu mốc quan trọng của ngành sơ sinh Việt Nam, tiệm cận với những trung tâm điều trị hàng đầu thế giới về giới hạn sinh tồn. Em bé N.L.H. – từ một mầm sống mong manh ở tuần thai 23 – đã trở về nhà trong vòng tay cha mẹ, mở ra hy vọng mới cho nhiều gia đình có con sinh cực non trong tương lai.

Vân Sơn
#Cứu sống trẻ sinh cực non #Tiến bộ y học sơ sinh Việt Nam #Hồi sức trẻ sơ sinh đặc biệt #Phương pháp chăm sóc Kangaroo #Thách thức của sinh non 23 tuần #Trang thiết bị y tế hiện đại #Chống lại các nguy cơ sinh non #Hành trình hồi phục của trẻ sơ sinh #Nghị lực và tình yêu gia đình #Cột mốc y học trong điều trị sơ sinh

