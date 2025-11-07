Cà Mau: Bé gái sinh non ở tuần thứ 25

TPO - Sau 80 ngày điều trị, bé gái sinh cực non ở tuổi thai 25 tuần và cân nặng lúc mới chào đời chỉ 850g, vừa được xuất viện với cân nặng 2kg, tự thở và bú mẹ hoàn toàn.

Ngày 7/11, bác sĩ Võ Phi Ấu, Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản nhi tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa cho xuất viện một bé gái sinh cực non ở tuổi thai 25 tuần, cân nặng chỉ 850g, sau hơn 80 ngày điều trị tích cực.

Bé gái sinh cực non ở tuổi thai 25 tuần vừa được xuất viện về nhà.

Bé là con của chị Võ Thị Thanh N. (xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau), sinh ngày 18/8 tại Trung tâm y tế U Minh. Do sinh quá sớm so với dự kiến (dự sinh 29/11), bé được hỗ trợ hô hấp rồi chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Cà Mau trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Tại đây, êkip khoa Sơ sinh đã khẩn trương đặt bé vào lồng ấp, hỗ trợ hô hấp không xâm lấn, truyền dịch dinh dưỡng tĩnh mạch, sử dụng thuốc giúp nở phổi. Sau 7 ngày hồi sức tích cực, bé bắt đầu tập uống sữa qua ống sonde dạ dày và đến ngày thứ 20, bé có thể thở oxy, được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo cùng mẹ.

Sau 40 ngày, bé tự thở khí trời; đến ngày thứ 58, bé bú mẹ hoàn toàn, tăng cân tốt, không ghi nhận bệnh lý võng mạc hay thính giác. Bé được xuất viện ở tuổi thai điều chỉnh 35 tuần, cân nặng 2kg, tự thở và bú mẹ hoàn toàn sau 80 ngày điều trị.

Theo bác sĩ Võ Phi Ấu, đây là trường hợp đầu tiên Bệnh viện Sản nhi Cà Mau hỗ trợ thành công cho bé được sinh non ở tuần thứ 25.