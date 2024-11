Cứu cặp song sinh non tháng bị nhiễm trùng đe dọa tính mạng

TPO - Ngày 28/11, BS Lê Thị Chuyền, Trưởng khoa Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa hỗ trợ sinh sản, kịp thời cứu chữa cho một cặp song sinh non tháng, bị nhiễm trùng sơ sinh, đe dọa tính mạng.

Đó là trường hợp của sản phụ N.T.T.M. (28 tuổi, ngụ tại An Giang). Chị M. mang thai lần thứ 3 ở tuần thai 35 tuần 5 ngày, nhập viện trong tình trạng đau bụng. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ đã vỡ ối kèm vỡ ối, chuyển dạ sinh non. Tuy nhiên, ngôi thai thời điểm chuyển dạ không thuận lợi để sinh qua ngã âm đạo, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh mạng của cả mẹ và bé.

Trước tình huống khẩn cấp, các bác sĩ đã hội chẩn nhanh và quyết định thực hiện cuộc mổ lấy thai khẩn. Ngay sau khi được đưa đến phòng sinh, ê kíp bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật bắt con. Cặp song sinh nặng 2,1 và 2,4kg an toàn rời khỏi bụng mẹ nhưng lại đối mặt với tình trạng nhiễm trùng sơ sinh và suy hô hấp, nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay lập tức, cả hai bé được chuyển đến khoa Nhi để tiếp tục theo dõi, điều trị. Cả hai bệnh nhi đã được nằm giường sưởi sơ sinh, thở áp lực dương liên tục qua đường mũi (NCPAP), kiểm soát thân nhiệt, đường huyết, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch, điều trị bằng kháng sinh và tập cho uống sữa mẹ sớm. Sau 5 ngày điều trị tích cực, cả hai bé đã qua được nguy hiểm, sức khỏe bình phục tốt.

BS Lê Thị Chuyền cho biết, thai phụ mang song thai luôn đối mặt với nhiều nguy cơ hơn so với thai kỳ đơn thai. Thai kỳ song thai có thể gặp phải các biến chứng phổ biến như truyền máu song thai, song thai dính, sinh non, ối vỡ non hoặc ối vỡ sớm. Vì vậy, việc khám thai định kỳ ngay từ đầu thai kỳ của người mẹ là vô cùng quan trọng để bác sĩ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và có kế hoạch can thiệp kịp thời.

BS Chuyền khuyến cáo, để tránh nguy hiểm cho cả mẹ và bé sản phụ nói chung đặc biệt là những sản phụ mang song thai cần chọn sinh tại những cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, phòng mổ đạt chuẩn, khoa Sản chất lượng và khoa Nhi có điều kiện chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo thai kỳ "mẹ tròn con vuông".