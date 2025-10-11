Bé trai sinh non bị mẹ bỏ lại ở bệnh viện

TPO - Sáng 11/10, Bệnh viện Đa khoa Long An (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tìm người thân của một bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ lại tại bệnh viện hơn một tuần qua.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 3/10, bệnh viện tiếp nhận một sản phụ khai tên Tống Thị Dệt (38 tuổi, ngụ xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) đến sinh con. Người phụ nữ này không xuất trình được giấy tờ tùy thân nào, chỉ cung cấp thông tin cá nhân bằng lời khai để bệnh viện ghi nhận vào hồ sơ bệnh án.

Ngày 4/10, sản phụ sinh bé trai nặng 2,2kg. Do bé chào đời khi mới 31 tuần tuổi (sinh non), các bác sĩ Khoa sản đã chuyển bé sang Khoa nhi để theo dõi và điều trị.

Bé trai sơ sinh một tuần tuổi đang được điều trị tại Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa Long An (tỉnh Tây Ninh) - trong tình trạng suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Tuy nhiên, đến khoảng 20h30 cùng ngày, sản phụ trên rời khỏi bệnh viện mà không làm bất kỳ thủ tục xuất viện nào. Mọi nỗ lực liên lạc qua số điện thoại sản phụ cung cấp đều không có kết quả. Khi bệnh viện liên hệ với chính quyền địa phương theo địa chỉ sản phụ khai báo nhưng không có kết quả phù hợp.

Hiện bé trai được điều trị tại Khoa nhi trong tình trạng suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Ai là người thân hoặc biết thông tin về sản phụ nêu trên, xin liên hệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An qua số điện thoại: 0272.3826.330 hoặc 0272.3581.113 (Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Đa khoa Long An) để phối hợp xác minh và hỗ trợ bé sớm đoàn tụ gia đình.