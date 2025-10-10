Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt 'nữ quái' giật 135 tờ vé số của bé trai

Hữu Huy - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi giật 135 tờ vé số từ bé trai 11 tuổi, Tuyền (34 tuổi, quê An Giang) mang đi bán được 1.060.000 đồng và tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Tây Ninh đã tìm ra nghi phạm cướp giật vé số của bé trai 11 tuổi xảy ra tại xã Đức Hòa cách đây 3 ngày.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, sáng 7/10, bé trai tên P. (11 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) đạp chiếc xe đi bán vé số để phụ giúp gia đình. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, một người phụ nữ bịt kín mặt tiến lại gần, giả vờ hỏi mua vé. Sau khi cầm cả xấp gồm 135 tờ vé số, người này bất ngờ nổ máy xe bỏ chạy.

Bị giật mất vé số, bé trai cố gắng đạp xe đuổi theo nhưng sau đó bị té xuống đường, đầu gối trầy xước, chảy máu. Video và thông tin vụ việc được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Video ghi lại cảnh bé trai đuổi theo nghi phạm giật vé số rồi bị té ngã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh) đã thụ lý điều tra vụ án “Cướp giật tài sản” nói trên.

Nghi phạm nhanh chóng được xác định là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1991, quê An Giang, tạm trú tại ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa, Tây Ninh).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 30 sáng 7/10, Tuyền điều khiển xe máy hiệu Sirius biển số 71C3-203.11 đi chợ. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 2, xã Đức Hòa, Tuyền phát hiện cháu L.Đ.P. đang đạp xe bán vé số. Do túng tiền tiêu xài, Tuyền nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số.

9218d1ca-889c-4eba-ac33-d6c12e52bc27.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tuyền tại cơ quan công an.

Tuyền chạy xe bám theo, đến đoạn đường vắng liền gọi cháu P. lại, giả vờ hỏi mua vé số. Sau khi cầm sấp vé số, Tuyền bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Sau khi cướp được vé số, Tuyền bán cho một số người bán vé số khác tại khu vực xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) thu được 1,06 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Công an Tây Ninh đã làm việc với Tuyền để làm rõ hành vi "cướp giật tài sản", đồng thời, đã thu giữ tang vật gồm xe máy biển số 71C3-203.11 cùng một số vật dụng mà đối tượng này sử dụng khi gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hữu Huy - Trí Viễn
#cướp vé số #Tây Ninh #bé trai #nữ quái 9x #tội phạm #giật vé số #công an Tây Ninh

