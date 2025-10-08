[Video] Bị giật 140 tờ vé số, bé trai 11 tuổi đạp xe đuổi theo rồi bị ngã

TPO - Bị người phụ nữ bịt mặt giật mất toàn bộ 140 tờ vé số, bé trai 11 tuổi ở xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cố đạp xe đuổi theo rồi ngã xuống đường, đầu gối trầy xước.

Ngày 8/10, UBND xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết, công an xã đang làm rõ vụ việc một bé trai 11 tuổi nghi bị người phụ nữ giật vé số khi đang bán dọc tuyến đường trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/10, bé trai tên P. (11 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) đạp chiếc xe cũ đi bán vé số để phụ giúp gia đình. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, một người phụ nữ bịt kín mặt tiến lại gần, giả vờ hỏi mua vé. Sau khi cầm cả xấp gồm 140 tờ vé số, người này bất ngờ nổ máy xe bỏ chạy.

Video ghi lại cảnh bé trai đạp xe đuổi theo người phụ nữ giật 140 tờ vé số ở Tây Ninh.

Bị giật mất vé số, bé trai cố gắng đạp xe đuổi theo nhưng sau đó bị té xuống đường, đầu gối trầy xước, chảy máu. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, đưa bé đi sơ cứu vết thương và đến Công an xã Đức Hòa trình báo.

Công an địa phương cho biết hiện đang xác minh thông tin, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy tìm người phụ nữ liên quan.

Hình ảnh ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội.

Clip ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước hành vi của người phụ nữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.