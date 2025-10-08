Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

[Video] Bị giật 140 tờ vé số, bé trai 11 tuổi đạp xe đuổi theo rồi bị ngã

Hữu Huy
Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bị người phụ nữ bịt mặt giật mất toàn bộ 140 tờ vé số, bé trai 11 tuổi ở xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cố đạp xe đuổi theo rồi ngã xuống đường, đầu gối trầy xước.

Ngày 8/10, UBND xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết, công an xã đang làm rõ vụ việc một bé trai 11 tuổi nghi bị người phụ nữ giật vé số khi đang bán dọc tuyến đường trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/10, bé trai tên P. (11 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) đạp chiếc xe cũ đi bán vé số để phụ giúp gia đình. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, một người phụ nữ bịt kín mặt tiến lại gần, giả vờ hỏi mua vé. Sau khi cầm cả xấp gồm 140 tờ vé số, người này bất ngờ nổ máy xe bỏ chạy.

Video ghi lại cảnh bé trai đạp xe đuổi theo người phụ nữ giật 140 tờ vé số ở Tây Ninh.

Bị giật mất vé số, bé trai cố gắng đạp xe đuổi theo nhưng sau đó bị té xuống đường, đầu gối trầy xước, chảy máu. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, đưa bé đi sơ cứu vết thương và đến Công an xã Đức Hòa trình báo.

Công an địa phương cho biết hiện đang xác minh thông tin, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy tìm người phụ nữ liên quan.

anh-man-hinh-2025-10-08-luc-142004.png
Hình ảnh ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội.

Clip ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước hành vi của người phụ nữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hữu Huy
Trí Viễn
#bé trai #vé số #giật vé số #Tây Ninh #trộm cắp #đuổi theo #người phụ nữ #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục