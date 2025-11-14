Cảnh báo 1/4 ca tử vong sơ sinh liên quan sinh non

TPO - Tại Việt Nam, sinh non vẫn là vấn đề y tế đáng lo ngại khi chiếm khoảng 25% nguyên nhân gây tử vong sơ sinh. Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh, chiếm khoảng 1 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới. Những trẻ sống sót sau sinh non thường phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe.

Thông tin trên được đưa ra tại Lễ hưởng ứng “Ngày Thế giới vì trẻ sinh non” do Bộ Y tế phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức ngày 14/11, nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng cao điểm hành động vì trẻ sinh non năm 2025.

Trẻ sinh non đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.

Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ trẻ sinh non - nhóm trẻ dễ bị tổn thương nhất trong giai đoạn đầu đời. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu ghi nhận hơn 13 triệu trẻ sinh non, tương đương cứ 10 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ sinh non. Sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh với khoảng 1 triệu ca tử vong mỗi năm. Ngay cả khi sống sót, trẻ sinh non phải đối mặt với nhiều hệ lụy sức khỏe lâu dài như chậm phát triển, khuyết tật vận động, giảm thị lực, thính lực và rối loạn hành vi, học tập. Tại Việt Nam, sinh non vẫn là vấn đề y tế đáng lo ngại khi chiếm khoảng 25% nguyên nhân gây tử vong sơ sinh. Mặc dù hệ thống y tế đã đạt nhiều tiến bộ trong chăm sóc sơ sinh, nhóm trẻ sinh non vẫn cần sự quan tâm đặc biệt từ cả ngành y tế và toàn xã hội.

Hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non (17/11 hằng năm), Bộ Y tế đã chỉ đạo triển khai “Tháng cao điểm hành động vì trẻ sinh non” trên toàn quốc từ 1/11 đến 30/11/2025. Các địa phương tập trung truyền thông dự phòng sinh non, tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai, đồng thời nâng cao năng lực điều trị cho trẻ sinh non. Hoạt động nhằm huy động sự chung tay của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng và các tổ chức quốc tế trong việc bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội sống và phát triển lành mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến đáng kể trong chăm sóc và điều trị trẻ sinh non. “Chúng ta đã cứu sống và chăm sóc thành công nhiều trẻ sinh non, nhẹ cân, thậm chí có trẻ dưới 500 gram. Mỗi nụ cười của trẻ và giọt nước mắt xúc động của cha mẹ là động lực để đội ngũ y tế tiếp tục cống hiến”, Thứ trưởng chia sẻ. Ông đồng thời khẳng định việc giảm tử vong sơ sinh, đặc biệt do sinh non, đòi hỏi sự tập trung nguồn lực và triển khai các can thiệp dự phòng hiệu quả. “Chúng ta phải bảo đảm mọi trẻ sinh non đều được chăm sóc tốt nhất, có khởi đầu vững chắc để trở thành thế hệ tương lai của đất nước”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Bộ Y tế cho biết nỗ lực giảm tỉ lệ trẻ sinh non không chỉ thuộc trách nhiệm ngành y tế mà cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều bộ, ngành, chính quyền các cấp và cộng đồng. Các yếu tố nguy cơ như dinh dưỡng kém, bệnh lí thai kì, làm việc quá sức, căng thẳng hoặc sinh con quá sớm/quá muộn cần được truyền thông rộng rãi để phụ nữ chủ động khám, quản lí thai định kì. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong hỗ trợ các chương trình chăm sóc trẻ sinh non.