Âm nhạc có thể giúp ích trong phẫu thuật

TP - Một nghiên cứu mới cho thấy việc nghe nhạc không lời êm dịu trong quá trình phẫu thuật có thể cải thiện khả năng hồi phục của bệnh nhân.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng bệnh nhân nghe nhạc trong khi phẫu thuật cần ít propofol hơn để duy trì trạng thái bất tỉnh và ít liều fentanyl bổ sung hơn để kiểm soát huyết áp hoặc nhịp tim tăng đột biến.

Bệnh nhân được nghe nhạc có biểu hiện tích cực hơn trong và sau phẫu thuật

Nghiên cứu này được thực hiện tại Bệnh viện Lok Nayak và Trường Cao đẳng Y khoa Maulana Azad ở Ấn Độ với những bệnh nhân trải qua phẫu thuật cắt túi mật nội soi. Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Âm nhạc và Y học, được thực hiện từ tháng 3/2023 đến tháng 1/2024, nghiên cứu 56 bệnh nhân từ 18-65 tuổi, nhằm giảm nhu cầu gây mê và hỗ trợ giảm căng thẳng trong phẫu thuật.

Phẫu thuật cắt túi mật thường diễn ra trong thời gian ngắn, dưới một giờ và sử dụng hỗn hợp năm hoặc sáu loại thuốc để giúp bệnh nhân ngủ, giảm đau, ngăn ngừa ký ức về ca phẫu thuật và thư giãn các cơ khi ở trên bàn mổ. Bệnh nhân thường được dùng propofol, một loại thuốc gây mất ý thức trong vòng vài giây.

Mục đích chính của nghiên cứu là so sánh tổng lượng propofol được sử dụng giữa những người được điều trị bằng liệu pháp âm nhạc và những người không được điều trị. Cả 56 bệnh nhân đều được dùng cùng một phác đồ gây mê bao gồm thuốc chống buồn nôn, thuốc an thần, fentanyl, propofol và thuốc giãn cơ. Tất cả đều đeo tai nghe chống ồn, nhưng chỉ có một nhóm nghe nhạc.

Bệnh nhân được lựa chọn giữa hai bản nhạc cụ Ấn Độ, từ sáo đến piano. Nhiều người đã chọn một bản nhạc sáo mà các nhà nghiên cứu tin rằng có giai điệu êm dịu. Những bệnh nhân nghe nhạc cần ít propofol hơn đáng kể.

Trung bình, họ chỉ cần 6,7mg/kg/giờ so với 7,86mg của nhóm còn lại. Nhóm nghe nhạc cũng cần ít liều fentanyl bổ sung hơn - loại thuốc giảm đau được sử dụng để kiểm soát huyết áp hoặc nhịp tim tăng đột biến trong quá trình phẫu thuật.

Điều quan trọng là phản ứng căng thẳng sinh lý đối với phẫu thuật, được đo bằng cortisol huyết thanh, cũng thấp hơn đáng kể ở những bệnh nhân được tiếp xúc với âm nhạc. Nồng độ cortisol sau phẫu thuật ở nhóm đối chứng tăng lên trung bình 536 IU/ml, trong khi ở nhóm nghe nhạc trung bình là 417 IU/ml.

Những bệnh nhân nghe nhạc cũng tỉnh dậy dễ dàng hơn sau khi gây mê và cho biết mức độ hài lòng cao hơn 24 giờ sau phẫu thuật. Nghiên cứu kết luận rằng “liệu pháp âm nhạc có thể được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ phi dược lý an toàn và hiệu quả, để giảm nhu cầu gây mê trong phẫu thuật và cải thiện kết quả chung của bệnh nhân mà không để lại tác dụng phụ”.

Liệu pháp âm nhạc trong quá trình điều trị y tế không phải là điều mới mẻ. Nó đã được sử dụng từ lâu để giảm căng thẳng, lo lắng và đau đớn trước và sau các thủ thuật y tế. Nó được sử dụng rộng rãi trong chăm sóc ung thư, sức khỏe tâm thần, vật lý trị liệu và phục hồi sau phẫu thuật.