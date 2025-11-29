Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Clip hồi hộp giây phút giành lại sự sống cho người đàn ông trên xe khách

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện người đàn ông ngồi trên xe khách đột nhiên gục đầu, ngưng tim, một nhân viên y tế có mặt trên chuyến xe đã có xử lý tình huống nhanh, cứu sống nạn nhân.

Ngày 29/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bên trong chiếc xe khách đang di chuyển, mọi người đang cố gắng cứu sống người đàn ông ngồi gục trên ghế.

Clip: Diễn biến vụ việc

Theo tìm hiểu của phóng viên, clip được ghi lại trên một chiếc xe khách, chạy qua địa phận TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên, anh Phan Nhật Linh cho biết, anh chính là người xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội, khi đang cố gắng cứu sống người đàn ông bị đột quỵ.

Anh Linh cho biết, anh là nhân viên y tế, hiện đang công tác tại một bệnh viện trên địa bàn TPHCM. Tối 28/11, anh đón xe khách Thành Công di chuyển từ trung tâm TPHCM theo hướng về phường Bình Phước.

Khi xe di chuyển trên Quốc lộ 13, đến đoạn thuộc địa phận phường Thủ Dầu Một thì anh Linh phát hiện vị khách ngồi ghế trước mặt mình, đột nhiên gục đầu, có dấu hiệu đột quỵ. Lúc bấy giờ, anh Linh tiến tới kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã ngưng tim.

“Khi đó, tôi chạy lên bắt động mạch cảnh, phát hiện mạch không còn đập, nên tiến hành ép tim, khoảng 1 phút nỗ lực, anh ấy tim đập trở lại. Sau đó, tài xế lập tức cho xe chạy vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Khi tới bệnh viện, người đàn ông đã tỉnh lại và được bác sĩ tiếp tục điều trị”- anh Linh nhớ lại.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, người đàn ông có biểu hiện đột quỵ trên xe khách, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị, theo dõi sức khỏe.

Hương Chi
#đột quỵ #cứu sống #xe khách #TPHCM #y tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục