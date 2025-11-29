Clip hồi hộp giây phút giành lại sự sống cho người đàn ông trên xe khách

TPO - Phát hiện người đàn ông ngồi trên xe khách đột nhiên gục đầu, ngưng tim, một nhân viên y tế có mặt trên chuyến xe đã có xử lý tình huống nhanh, cứu sống nạn nhân.

Ngày 29/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bên trong chiếc xe khách đang di chuyển, mọi người đang cố gắng cứu sống người đàn ông ngồi gục trên ghế.

Clip: Diễn biến vụ việc

Theo tìm hiểu của phóng viên, clip được ghi lại trên một chiếc xe khách, chạy qua địa phận TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên, anh Phan Nhật Linh cho biết, anh chính là người xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội, khi đang cố gắng cứu sống người đàn ông bị đột quỵ.

Anh Linh cho biết, anh là nhân viên y tế, hiện đang công tác tại một bệnh viện trên địa bàn TPHCM. Tối 28/11, anh đón xe khách Thành Công di chuyển từ trung tâm TPHCM theo hướng về phường Bình Phước.

Khi xe di chuyển trên Quốc lộ 13, đến đoạn thuộc địa phận phường Thủ Dầu Một thì anh Linh phát hiện vị khách ngồi ghế trước mặt mình, đột nhiên gục đầu, có dấu hiệu đột quỵ. Lúc bấy giờ, anh Linh tiến tới kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã ngưng tim.

“Khi đó, tôi chạy lên bắt động mạch cảnh, phát hiện mạch không còn đập, nên tiến hành ép tim, khoảng 1 phút nỗ lực, anh ấy tim đập trở lại. Sau đó, tài xế lập tức cho xe chạy vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Khi tới bệnh viện, người đàn ông đã tỉnh lại và được bác sĩ tiếp tục điều trị”- anh Linh nhớ lại.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, người đàn ông có biểu hiện đột quỵ trên xe khách, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị, theo dõi sức khỏe.