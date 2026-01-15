Kỳ tích cứu sống 1 trong 2 bé song thai từ thụ tinh ống nghiệm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Vân Sơn
TPO - Sau hành trình mang thai đầy biến cố, từ phát hiện dị tật bẩm sinh nặng ở một thai nhi đến nguy cơ sinh non cực sớm, một em bé song thai được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cứu sống. Đây là một trong số vài chục trường hợp được y văn thế giới ghi nhận.

Ngày 14/1, thông tin từ BS-CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết, bệnh nhân là chị N.T.H.N. (21 tuổi, quê Tây Ninh). Theo bệnh sử, chị N. mang thai sau ba năm mong con nhờ thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả ban đầu là song thai hai nhau – hai ối, một dạng song thai được xem là an toàn hơn so với song thai chung nhau.

Trong ba tháng đầu, thai kỳ diễn tiến thuận lợi, các xét nghiệm sàng lọc trước sinh đều cho kết quả tốt. Tuy nhiên, ở tuần thai 16–17, qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện một thai nhi có dị tật bẩm sinh nặng ở cột sống và hệ thần kinh, không có khả năng sống sau sinh. Sau khi được tư vấn, gia đình đã đưa ra quyết định rất khó khăn: Cho thai dị tật ngừng phát triển nhằm bảo vệ cơ hội sống cho thai còn lại. Thủ thuật được thực hiện an toàn, thai nhi còn lại tiếp tục phát triển ổn định trong những tuần tiếp theo.

Vượt qua nhiều khó khăn trong thai kỳ, bé gái đã trở về bên vòng tay yêu thương của y bác sĩ và gia đình

Các bác sĩ cho biết, biến cố lớn xảy ra khi thai được gần 25 tuần. Thai lưu đã sảy ra ngoài một phần, cổ tử cung mở, nguy cơ sinh non rất cao. Ở thời điểm này, thai nhi còn lại chỉ nặng khoảng 620 gram, khả năng sống nếu sinh ra gần như rất thấp. Trước tình huống hiếm gặp và nhiều rủi ro, các bác sĩ đã lựa chọn phương án khó nhất: cố gắng dưỡng thai, kéo dài thai kỳ tối đa trong điều kiện đảm bảo an toàn cho người mẹ.

Phân tích chuyên môn của BS-CK2 Nguyễn Hữu Trung - trưởng khoa Sản B chỉ ra, trong y học sản khoa, mỗi tuần thai tăng thêm đều có ý nghĩa sống còn với trẻ sinh non. Thai càng non tháng, phổi, não, hệ miễn dịch và khả năng điều hòa thân nhiệt càng chưa hoàn thiện. Một em bé sinh ở 24–25 tuần có nguy cơ tử vong và di chứng rất cao, trong khi nếu vượt qua được mốc 30–32 tuần, cơ hội sống và phát triển khỏe mạnh sẽ tăng lên rõ rệt.

Với chị N., các bác sĩ đã theo dõi sát từng ngày, kiểm soát cơn gò tử cung, phát hiện sớm và điều trị nhiễm trùng, đồng thời đánh giá liên tục tình trạng thai nhi qua siêu âm và các chỉ số doppler. Dù thai nhi bị giới hạn tăng trưởng trong tử cung, các dấu hiệu tuần hoàn vẫn cho phép tiếp tục theo dõi. Thai kỳ đã được kéo dài hơn 8 tuần, một khoảng thời gian vượt xa những ca tương tự được ghi nhận trong y văn thế giới.

Khi thai đạt 32 tuần, nặng khoảng 1,8kg sản phụ chuyển dạ và sinh non một bé gái. Em bé nhanh chóng được chăm sóc sơ sinh tích cực, ổn định hô hấp, thân nhiệt và dần thích nghi với môi trường bên ngoài. Sau thời gian theo dõi, ngày 14/1, cả mẹ và bé đều đủ điều kiện xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ.

Từ trường hợp trên các bác sĩ khuyến cáo, thai kỳ song thai, đặc biệt là thai kỳ sau hỗ trợ sinh sản, cần được theo dõi chặt chẽ tại các cơ sở chuyên khoa. Việc siêu âm hình thái sớm giúp phát hiện dị tật bẩm sinh, từ đó có hướng xử trí phù hợp, giảm nguy cơ cho thai còn lại và cho mẹ.

Trong những tình huống hiếm gặp, quyết định y khoa không chỉ dựa trên phác đồ mà còn cần kinh nghiệm, sự phối hợp đa chuyên khoa và theo dõi sát để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

