Bị mèo cào, sau 3 tháng cụ ông phát bệnh dại tử vong

TPO - Chỉ vì chủ quan không tiêm ngừa sau một lần bị mèo cào, cụ ông 71 tuổi đã phát bệnh dại, tử vong trong đau đớn. Bác sĩ cảnh báo, nếu không được tiêm ngừa kịp thời, người bị nhiễm bệnh, phát dại sẽ không còn cơ hội cứu chữa.

Ngày 14/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cụ ông 71 tuổi, được người nhà đưa đến trong tình trạng ớn lạnh, sốt cao liên tục, mệt mỏi, nuốt nghẹn và suy kiệt nhanh.

Ban đầu, người bệnh nhập viện theo dõi tại khoa Nội Tiêu hóa Gan Mật Tụy. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi nhập viện, tình trạng lâm sàng diễn tiến rất nhanh và bất thường. Người bệnh xuất hiện các cơn ngợp, bứt rứt, run rẩy toàn thân, mỗi cơn kéo dài khoảng 30 giây.

Đáng chú ý, bệnh nhân bắt đầu có các biểu hiện điển hình của bệnh dại như sợ gió, sợ nước, sợ lạnh, cảm giác nghẹn ngày càng tăng, kèm theo những cử chỉ cào cấu không tự chủ. Theo thông tin từ người nhà, 3 tháng trước khi nhập viện, cụ ông bị mèo cào nhưng chủ quan không đi tiêm ngừa.

Nguy cơ nhiễm bệnh dại từ các vết mèo cào, chó cắn. Cộng đồng không nên chủ quan (ảnh minh họa)

Trước diễn biến nghiêm trọng, các bác sĩ lập tức nghĩ đến khả năng bệnh nhân phát bệnh dại. Cụ ông được chẩn đoán theo dõi bệnh dại và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tuy nhiên, do bệnh đã phát triệu chứng, mọi nỗ lực y tế đều không thể đảo ngược tình trạng. Bệnh nhân tử vong sau khi chuyển viện.

BS-CKI Nguyễn Ngọc Chín, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa Gan Mật Tụy, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh dại hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi bệnh đã phát triệu chứng lâm sàng, tỷ lệ tử vong gần như 100%, bất kể người bệnh được điều trị ở tuyến y tế nào. Vì vậy, phòng bệnh là biện pháp duy nhất và hiệu quả nhất.

Để ngăn chặn sự lưu hành của bệnh dại, bác sĩ khuyến cáo các gia đình nuôi chó, mèo cần chủ động tiêm vắc xin phòng dại đầy đủ và đúng lịch cho vật nuôi. Đây không chỉ là biện pháp bảo vệ thú nuôi mà còn là cách bảo vệ trực tiếp sức khỏe và tính mạng của các thành viên trong gia đình và cộng đồng.

Đặc biệt, khi bị chó hoặc mèo cào, cắn, dù vết thương nhỏ hay không chảy máu, người dân tuyệt đối không được chủ quan. Việc sơ cứu đúng cách và tiêm vắc xin phòng dại kịp thời có ý nghĩa quyết định. Vết thương cần được rửa kỹ ngay dưới vòi nước chảy với xà phòng trong thời gian dài, sau đó sát trùng bằng dung dịch thích hợp. Quan trọng hơn, người bị phơi nhiễm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 24 giờ.

Các bác sĩ cũng cảnh báo người dân không tin vào các phương pháp điều trị dân gian như đắp lá, uống thuốc nam hay tự theo dõi tại nhà. Những cách làm này không những không có tác dụng phòng bệnh mà còn làm mất “thời gian vàng” tiêm vắc xin, khiến nguy cơ tử vong tăng cao khi vi rút dại đã xâm nhập cơ thể.