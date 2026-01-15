Gây ra hàng trăm ca ngộ độc, một chủ cửa hàng bánh mì bị đề xuất phạt hơn 200 triệu đồng

TPO - Liên quan vụ hàng trăm người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì Hồng Vân tại Quảng Ngãi, cơ quan chức năng xác định cơ sở này có 7 hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, với tổng mức xử phạt đề xuất hơn 200 triệu đồng, đồng thời buộc chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị cho các nạn nhân bị ngộ độc.

Tối 14/1, UBND phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nem chả, bánh mì Hồng Vân (số 280 Nguyễn Nghiêm) do liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người nhập viện.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ chiều 11/12 đến sáng 13/12/2025, hàng trăm người sau khi ăn bánh mì có nhân tại các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân ở phường Cẩm Thành và khu vực lân cận đã xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt cao, đau đầu và phải điều trị tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Các trường hợp nhập viện điều trị vì ngộ độc sau khi ăn bánh mì từ hệ thống Hồng Vân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Cẩm Thành đã phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, làm việc với ông Nguyễn Hồng (chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nem chả, bánh mì Hồng Vân).

Tại đây, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy 17 mẫu thực phẩm tại các điểm kinh doanh và tại địa chỉ số 280 Nguyễn Nghiêm (phường Cẩm Thành) và 8 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định mẫu thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Căn cứ hồ sơ, UBND phường Cẩm Thành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng (chủ cơ sở Hồng Vân) với 7 hành vi vi phạm, gồm: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, chế biến thực phẩm.

Một cửa hàng bánh mì Hồng Vân trên đường Quang Trung (tỉnh Quảng Ngãi).

Quy trình sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều; khu vực sản xuất, bảo quản không cách biệt nguồn ô nhiễm; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không có bản tự công bố; sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với các hành vi trên, cơ quan chức năng đề xuất phạt tiền ông Nguyễn Hồng tổng cộng hơn 213 triệu đồng, trong đó mức phạt cao nhất là 90 triệu đồng đối với hành vi gây ngộ độc thực phẩm cho nhiều người.

Ngoài phạt tiền, cơ sở bánh mì Hồng Vân còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng; buộc đăng ký hộ kinh doanh theo quy định; thu hồi và tiêu hủy toàn bộ thực phẩm vi phạm gồm chả các loại, xíu mại, bơ, ớt rim… Đồng thời chịu mọi chi phí khám, điều trị cho người bị ngộ độc theo quy định của pháp luật.