Sức khỏe

Google News

Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Geonevita Biocare tại Thái Lan

P.V

Ngày 15/1, tại Bệnh viện Quốc tế Ruimiairak (Bangkok, Thái Lan), Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) chiến lược với Tập đoàn Geonevita Biocare, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác học thuật, nghiên cứu khoa học và truyền thông y tế trong khu vực.

h2.jpg

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị chuyên đề Bangkok về Hệ sinh thái Y học tái tạo tích hợp và chuyển giao, với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các tổ chức y tế quốc tế.

Theo nội dung MOU, hai bên thống nhất xây dựng khuôn khổ hợp tác phi thương mại và không ràng buộc, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi học thuật, đối thoại chuyên môn, đồng tổ chức hội thảo – hội nghị khoa học, cũng như triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, y học tái tạo, miễn dịch học và các lĩnh vực liên quan.

h1.jpg

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM nhận định:

“Việc ký kết MOU với Tập đoàn Geonevita Biocare không chỉ mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của Hội, mà còn tạo nền tảng để các nhà khoa học, chuyên gia y tế Việt Nam tăng cường trao đổi học thuật, tiếp cận các xu hướng nghiên cứu tiên tiến, từ đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khoa học sức khỏe trong nước.”

Về phía đối tác, TS. Sun Jin James – Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Geonevita Biocare cho biết:

“Chúng tôi tin rằng sự hợp tác với Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM sẽ thúc đẩy các sáng kiến nghiên cứu khoa học mang tính liên ngành, dựa trên giá trị học thuật và nhân văn, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái y học tái tạo bền vững tại khu vực châu Á.”

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, MOU cũng hướng tới các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, trao đổi chuyên gia, diễn giả, nhà nghiên cứu; phát triển các ấn phẩm học thuật chung, báo cáo nghiên cứu và tài liệu định hướng chính sách nhằm phục vụ cộng đồng khoa học và xã hội.

h3.jpg

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực trong thời hạn 3 năm, là nền tảng cho các chương trình hợp tác lâu dài giữa hai bên, hướng tới mục tiêu phát triển khoa học sức khỏe dựa trên giá trị học thuật, minh bạch và bền vững.

P.V
