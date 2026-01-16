Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Bay trong đêm cứu bệnh nhân nguy kịch trên quần đảo Trường Sa

Vân Sơn
TPO - Lúc 0 giờ 30 phút ngày 15/1/2026, chuyến bay cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175 được triển khai, tiếp cận bệnh nhân trên đảo Sinh Tồn trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch. Trước khi từ đảo về đất liền, bệnh nhân được các bác sĩ đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy.

Ngày 16/1, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và xử lý thành công một trường hợp bệnh nhân trên đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa) lên cơn co giật toàn thân, sốt cao, nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn ý thức, mê sâu, diễn tiến nặng chỉ trong thời gian ngắn.

Bệnh nhân là V.N.P.A. (20 tuổi), ngày 14/1 đang làm việc trên đảo Sinh Tồn thì gặp tình trạng kể trên.

capcuu-1.jpg
Bác sĩ nghi ngờ nam bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, đã thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt để ngăn chặn nguy cơ lây lan

Sau khi được sơ cứu ban đầu, lúc 16 giờ cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn. Qua thăm khám, các y bác sĩ nhận định bệnh nhân hôn mê nghi do tổn thương thần kinh trung ương, lập tức kích hoạt hội chẩn chuyên môn từ xa với Bệnh viện Quân y 175 ngay trong tối 14/1 thông qua hệ thống telemedicine.

Hội chẩn xác định bệnh nhân rối loạn ý thức cấp tính, nghi ngờ nhiễm trùng thần kinh trung ương nặng, diễn tiến rất nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí và điều trị kịp thời tại tuyến chuyên sâu. Bệnh viện Quân y 175 đã chỉ đạo áp dụng ngay các biện pháp cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn theo đúng quy định, đồng thời hướng dẫn điều trị tích cực tại chỗ và theo dõi sát diễn biến.

Nhận định đây là tình huống tối cấp, nếu chậm trễ có thể dẫn đến tử vong, Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương báo cáo, xin ý kiến Cục Quân y – Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và kích hoạt phương án cấp cứu đường không trong thời gian ngắn nhất. Lúc 0 giờ 30 phút ngày 15/1/2026, chuyến bay cấp cứu được triển khai, tiếp cận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, đã được đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy trước khi rời đảo Sinh Tồn về đất liền.

capcuu-2.jpg
Bệnh nhân đã được tổ bay cấp cứu đường hàng không vận chuyển an toàn về đất liền điều trị chuyên sâu

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thế Nhã, Trưởng kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, cho biết do bệnh nhân có tổn thương não, ê kíp buộc phải yêu cầu máy bay bay thấp hơn so với thông thường nhằm hạn chế ảnh hưởng của thay đổi áp suất, khiến thời gian bay kéo dài hơn. Đồng thời, đây là trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nên toàn bộ kíp cấp cứu và tổ bay đã tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn trong suốt hành trình để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trưa cùng ngày, bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Quân y 175 an toàn, nhanh chóng tiếp nhận tại khoa Cấp cứu trong điều kiện cách ly nghiêm ngặt. Các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu được triển khai khẩn trương, đồng thời tổ chức hội chẩn toàn viện nhằm xác định chẩn đoán và phác đồ điều trị tích cực.

Vân Sơn
