Bệnh viện JW Hàn Quốc chuyển đổi mô hình hoạt động bệnh viện đa khoa

Vân Sơn

Tối 17/1, Bệnh viện JW Hàn Quốc chính thức công bố chuyển đổi mô hình hoạt động từ bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ sang bệnh viện đa khoa, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 15 năm hình thành và phát triển.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Tiệc Tất niên – Year End Party 2025 mang chủ đề “JW NEW VISION: Nhân văn tiếp nối – Mở lối Đa khoa”, với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, các chuyên gia y tế đầu ngành, lãnh đạo nhiều bệnh viện lớn cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, cho biết quyết định chuyển đổi mô hình xuất phát từ thực tiễn điều trị ngày càng phức tạp và yêu cầu bảo đảm an toàn người bệnh ở mức cao hơn. Theo ông, trong nhiều năm qua, bệnh viện tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân lớn tuổi, mang nhiều bệnh nền, nguy cơ cao, trong khi mô hình chuyên khoa đơn lẻ không còn đủ điều kiện để xử lý toàn diện các tình huống y khoa phức tạp.

le-chuyen-doi-mo-hinh-hoat-dong-benh-vien-da-khoa-jw.jpg
Lễ chuyển đổi mô hình hoạt động Bệnh viện đa khoa JW

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung chia sẻ, bản thân ông từng công tác tại các bệnh viện đa khoa lớn và tham gia điều trị nhiều ca bệnh nặng. Từ thực tiễn đó, ông nhận thấy để phẫu thuật an toàn cho những bệnh nhân có bệnh nền phức tạp, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. “Đa khoa không phải là làm cho bệnh viện lớn hơn, mà là làm cho vững hơn về chuyên môn, để mỗi ca bệnh đều được hỗ trợ đầy đủ, đúng chuẩn” - ông nhấn mạnh.

Thực tế trong hơn 10 năm triển khai các chương trình phẫu thuật tạo hình miễn phí cho bệnh nhân nghèo, với hơn 1.000 trường hợp, cho thấy nhiều người bệnh đồng thời mắc u bướu, bệnh lý nội khoa, tim mạch hoặc các vấn đề sức khỏe phức tạp khác. Điều này đặt ra yêu cầu bắt buộc phải có mô hình điều trị đa chuyên khoa, bảo đảm an toàn từ khâu chẩn đoán, phẫu thuật đến hồi sức và theo dõi lâu dài.

Trên cơ sở đó, Bệnh viện JW Hàn Quốc đã xây dựng lộ trình chuyển đổi sang mô hình bệnh viện đa khoa, phát triển 11 chuyên khoa trọng điểm gồm: Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Cơ xương khớp, Ngoại tiết niệu, Điều trị u bướu, Tai – Mũi – Họng, Tạo hình – Thẩm mỹ, Răng – Hàm – Mặt, Da liễu – Skincare, Y học trường thọ, Tầm soát sức khỏe và ung thư. Việc mở rộng chuyên khoa nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, tăng cường khả năng hội chẩn liên chuyên khoa và kiểm soát rủi ro y khoa.

benh-vien.jpg
TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại sự kiện

Song song với mở rộng chuyên môn, lãnh đạo bệnh viện khẳng định tiếp tục lấy chất lượng, an toàn và y đức làm nền tảng. Công tác gây mê hồi sức, chuẩn hóa quy trình điều trị, đào tạo liên tục và nghiên cứu khoa học được xác định là trụ cột trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh đó, các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo và hỗ trợ cộng đồng vẫn được duy trì như một phần không tách rời trong định hướng phát triển.

Đánh giá về sự kiện này, TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), ghi nhận những đóng góp của Bệnh viện JW Hàn Quốc trong 15 năm qua. Ông cho rằng việc chuyển đổi sang mô hình bệnh viện đa khoa sẽ giúp JW phát huy tốt hơn năng lực chuyên môn, đóng góp tích cực cho hệ thống y tế, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và du lịch y tế đang gia tăng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần y đức, tuân thủ quy định chuyên môn, lấy người bệnh làm trung tâm. Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh kỳ vọng, Bệnh viện JW sẽ trở thành một mắt xích tin cậy trong hệ thống y tế, không chỉ với người dân trong nước mà còn ngày càng thu hút nhiều bệnh nhân quốc tế trong bối cảnh du lịch y tế đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Vân Sơn
