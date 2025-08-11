Sở Y tế TPHCM công bố: 100% người bệnh hài lòng với Bệnh viện JW Hàn Quốc

Trong số 162 bệnh viện được Sở Y tế TP.HCM đánh giá chất lượng, chỉ có 6 bệnh viện đạt tỷ lệ hài lòng tuyệt đối 100%. Bệnh viện JW Hàn Quốc là một trong những đơn vị tiêu biểu được ghi nhận với kết quả ấn tượng này.

Bệnh Viện JW lọt top 6 đơn vị y tế được khách hàng hài lòng tuyệt đối 100%

Sở Y tế TP.HCM đã chính thức công bố điểm chất lượng bệnh viện năm 2024 theo Quyết định 3652/QĐ‑BYT do Bộ Y tế ban hành. Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với 162 bệnh viện trực thuộc Sở Y Tế TP.HCM (bao gồm: TP.HCM cũ + các tỉnh mới sáp nhập quản lý như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Top 5 bệnh viện khu vực TP.HCM (mới) đạt 100% hài lòng bệnh viện JW góp mặt ngay năm đầu thành đa khoa

Theo kết quả đánh giá trung bình toàn thành phố, có 98,4% người bệnh ngoại trú và 99,2% người bệnh nội trú hài lòng với dịch vụ, trong khi tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế đạt 93,8%. Rất ít bệnh viện trong danh sách đạt điểm hài lòng tuyệt đối 100% ở cả 3 hạng mục.

Bệnh viện JW Hàn Quốc là một trong 6 cơ sở hiếm hoi đạt điểm 100% hài lòng tuyệt đối. Cụ thể 100% hài lòng từ người bệnh ngoại trú, 100% hài lòng từ người bệnh nội trú, 100% hài lòng từ nhân viên y tế. Đây là kết quả do Sở Y tế trực tiếp thực hiện kiểm tra tại bệnh viện vào tháng 4 vừa qua.

Năm đầu tiên chuyển đổi từ mô hình chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ thành đa khoa, Bệnh viện JW Hàn Quốc vào top 6 bệnh viện 100% khách hàng hài lòng

“Chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá rất cao Bệnh viện JW, đầy tâm huyết, có trách nhiệm với Bộ tiêu chí. Dựa vào khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, điểm số của bệnh viện JW là cao nhất. Nhân sự rất hài lòng về tất cả mọi điều kiện: cơ sở vật chất, môi trường, thu nhập. Đây là thế mạnh cũng là nền tảng để nhân viên gắn bó với bệnh viện” – Bà Nguyễn Thị Thoa, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế chia sẻ.

100% người bệnh, nhân viên Y tế đều hài lòng về Bệnh viện JW

Với việc luôn đầu tư bài bản trang thiết bị, thường xuyên cập nhật công nghệ tiên tiến, đảm bảo không gian trải nghiệm dịch vụ sang trọng - riêng tư - an toàn - vô trùng; Đặc biệt là đội ngũ chuyên môn gồm các y bác sĩ, điều dưỡng viên có đầy đủ chứng chỉ hành nghề, tận tâm chăm sóc đã giúp 100% người bệnh ngoại trú và nội trú đều hài lòng khi đến JW.

Bệnh viện JW được 100% khách hàng đánh giá hài lòng trên mọi phương diện

Cụ thể, đáp ứng tuyệt đối các tiêu chí:

– 100% hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị

– 100% hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

– 100% hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

– 100% hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ

Đầu tư nhân lực là mũi nhọn cốt lõi của Bệnh viện JW

Bên cạnh đó, nhân sự luôn là giá trị nòng cốt được TS. BS Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW chú trọng đầu tư. Đây là con số ấn tượng phản ánh sự quan tâm thiết thực từ Ban Giám đốc. Bệnh viện chú trọng chính sách phúc lợi như sinh nhật, khen thưởng, teambuilding… nhằm khích lệ tinh thần và gắn kết đội ngũ. Song song đó, Bệnh viện JW luôn đầu tư vào đào tạo và phát triển toàn diện. Hằng năm, bệnh viện tổ chức huấn luyện chuyên môn, cập nhật kỹ thuật hiện đại trong và ngoài nước. Bác sĩ được tham dự các hội nghị khoa học lớn, tiếp cận xu hướng thẩm mỹ quốc tế.

JW còn đào tạo kỹ năng mềm như giao tiếp, chăm sóc khách hàng, xử lý tình huống… Nó giúp đội ngũ nâng cao tác phong chuyên nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng mang đến trải nghiệm tốt cho khách hàng.

Đây chính là những yếu tố giúp JW đạt điểm hài lòng 100% từ nhân viên Y tế:

– 100% hài lòng về môi trường làm việc

– 100% hài lòng về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp

– 100% hài lòng về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi

– 100% hài lòng về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến

JW – Kỷ nguyên vươn mình: Bệnh viện Đa khoa tiêu chuẩn Hàn Quốc

Từ năm 2025, Bệnh viện JW được Bộ Y tế phê duyệt mở rộng mô hình hoạt động theo định hướng đa khoa chuyên sâu. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của bệnh viện. Ngoài chuyên khoa tạo hình – thẩm mỹ, JW bổ sung thêm 10 chuyên khoa khác gồm: Nội tổng quát, Ngoại tổng quát, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tiết niệu, Da liễu – Skincare, Khám sức khỏe tổng quát, Tầm soát ung thư và Y học trường thọ.

Bệnh viện JW Hàn Quốc được Bộ Y tế cấp phép hoạt động dưới mô hình bệnh viện đa khoa từ đầu năm 2025

Việc mở rộng mô hình đa khoa giúp JW đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám và điều trị toàn diện của người bệnh, đồng thời tăng cường khả năng chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp lâu dài. Đây là định hướng phù hợp với nhóm khách hàng quan tâm đến chất lượng sống và các dịch vụ y tế trọn gói. Điều này cũng thể hiện rõ sứ mệnh mà JW theo đuổi: Khỏe đẹp chuẩn Hàn.