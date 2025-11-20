Bệnh viện JW cứu trợ khẩn cấp cho gần 600 hộ dân miền Trung sau thiên tai dồn dập

Miền Trung vừa oằn mình qua 2 cơn bão, 2 trận lũ liên tiếp,cuốn theo nhà cửa, tài sản và cả sự bình yên của hàng nghìn hộ gia đình. Từ sự đồng cảm sâu sắc, bác sĩ Tú Dung cùng 4 thành viên của Bệnh viện JW Hàn Quốc đã trở về Đà Nẵng, trực tiếp hỗ trợ 600 hộ dân bị thiệt hại nặng

Bác sĩ Tú Dung và hành trình trở về sau bão lũ liên tiếp ở Miền Trung

Hành trình kéo dài hàng trăm nghìn cây số - chúng tôi -Bệnh viện JW Hàn Quốc, đều là những người con tứ xứ nhưng lại có chung một dòng máu Việt ấm nóng - đã có mặt tại Đà Nẵng sau tháng ngày màn trời chiếu đất của bà con.

Dọc những con đường quê còn nặng mùi bùn non, những mái tôn cong quẹo bật nóc vì gió lớn, chúng tôi thấm thía rõ sự tàn phá khủng khiếp mà cơn bão số 12, 13 để lại. Đây là nơi chôn rau cắt rốn của TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - người lãnh đạo dẫn dắt Bệnh viện JW – nơi chất chứa những ký ức tuổi thơ, và cũng là nơi thôi thúc chúng tôi quay về trong lúc đồng bào cần nhất, mang theo tình người Sài Gòn - tình người JW gửi về miền Trung thân thương.

Một chuyến đi ‘về nhà’ không đo bằng dặm đường, mà bằng tấm lòng và trách nhiệm của người con miền Trung trở về từ phương Nam.

4h sáng tại sân bay Đà Nẵng, bác sĩ Tú Dung và ekip Bệnh viện JW đã sẵn sàng cho hành trình đặc biệt năm 2025 mang tên “JW cùng miền Trung vượt qua bão lũ”

Bão lũ có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng không lấy được tình JW

Cả buổi sáng, chúng tôi cùng Bác sĩ Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện JW trao tận tay gần 300 phần quà đến bà con thôn Phú Hòa 1, thôn Phước Thái và 22 thôn khác của xã Bà Nà, Đà Nẵng.

Mỗi túi quà an sinh, mỗi phong bì sẻ chia đều chất chứa tấm lòng của JW – là hơi ấm của Sài Gòn gửi về miền Trung, là tinh thần tương thân tương ái giữa lúc hoạn nạn.

Căn phòng nhỏ như ấm lên từng chút một. Bà con đón nhận quà trong sự lặng lẽ rất đẹp - không vồn vã, không ồn ào. Chỉ là những nụ cười hiền khô, đôi mắt đỏ hoe, những lời cảm ơn nghẹn ngào mà sâu thẳm… cái mộc mạc mà ai đi xa cũng thương người miền Trung.

Dẫu sau chuỗi ngày mưa bão, nỗi vất vả vẫn còn hằn sâu trên những gương mặt khắc khổ, vậy mà chỉ cần nghe tin bác sĩ Tú Dung trở về, cả mấy thôn trong xã Bà Nà như bừng sức sống. Người lau vội giọt nước mắt, người mỉm cười mà chẳng nói thành lời, có bà con còn nắm lấy tay bác sĩ, ôm chặt như gặp lại người thân ruột thịt sau bao giông gió “Cảm ơn bác sĩ Tú Dung”.

Bác sĩ Tú Dung lặng người khi đỡ cụ Chiến 70 tuổi với đôi chân yếu ớt, sống cô quạnh giữa căn nhà lạnh lẽo

Sau những nụ cười nghẹn ngào ở các điểm tập trung, ekip bệnh viện JW lại tiếp tục theo chân bác sĩ Tú Dung len vào từng con ngõ, ghé từng mái nhà xập xệ của những cụ già yếu, không thể di chuyển. Mỗi bước chân đi qua một cảnh đời, lại khiến lòng chúng tôi như chùng xuống. Những câu chuyện đau lòng cứ mãi không dứt. Nhà bị cuốn trôi, lúa mất sạch, đồ đạc hư hỏng…

Càng đi, càng thấy mất mát quá lớn. Càng đi, càng thấy thương xót cho số phận bà con.

Thùy Trang – một bạn trẻ Gen Z trong đoàn – đã lặng người khi nghe cụ Chiến, 70 tuổi, kể lại trong run rẩy: “Bão lớn lắm con ơi… nhà cửa tan hoang hết, đâu đâu cũng nước là nước.” Giọng cụ khàn đi, không biết vì tuổi già, vì lạnh, hay vì nỗi sợ chưa kịp nguôi sau những ngày kinh hoàng vừa quét qua.

Bác sĩ Tú Dung cùng ekip Bệnh viện JW vượt đường xa đến vùng hẻo lánh trao quà hỗ trợ người dân bị hư hại nhà cửa sau bão lũ.

Thuận Phát cũng không khỏi xúc động trước câu chuyện của bà con. “Mất hết rồi con ơi…” câu nói như một nhát cắt thẳng vào lòng. Nước mắt cứ thế chực trào, không phải vì thương hại, mà vì cảm giác bất lực khi chứng kiến những điều mà trước giờ chỉ thấy qua màn hình tivi.

Hành trình Ekip Bệnh viện JW ghé thăm những hộ dân bị sập nhà sau bão lũ

Càng đi qua nhiều ngôi nhà tan hoang, chúng tôi càng hiểu vì sao miền Trung luôn khiến người ta nể phục. Sau bão gió, bà con nơi đây không kể khổ, không trách trời… Chỉ lặng lẽ gom lại từng mảnh vỡ cuộc sống, rồi nhìn về phía trước với niềm tin rất riêng của miền Trung: “Ngày mai rồi sẽ sáng.”

Trong đôi mắt còn sưng vì thiếu ngủ và lo toan, chúng tôi thấy rõ một thứ mạnh mẽ hơn cả bão lũ — đó là ý chí không chịu khuất phục.

Hai ngày một đêm, hành trình ngắn nhưng tràn đầy ý nghĩa. Ekip Bệnh viện JW biết rằng, những món quà nhỏ không thể bù đắp hết mất mát, nhưng ít nhất giá trị của sự ấm áp mà nó mang lại đủ để sưởi ấm trái tim miền Trung lúc này.

Bệnh viện JW hỗ trợ khẩn 600 hộ dân Đà Nẵng sau bão số 12 và lũ lụt nghiêm trọng

Miền Trung rồi sẽ hồi sinh sau bão lũ, như cách con người nơi đây luôn chọn đứng dậy từ gian khó. Và trên hành trình ấy, Bệnh viện JW Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành bằng những hoạt động thiết thực, xuất phát từ giá trị cốt lõi mà JW theo đuổi suốt 25 năm qua: “Chất lượng & Nhân văn.”

Mỗi phần quà trao đi không chỉ là sẻ chia vật chất, mà còn là cam kết của JW: luôn trở thành điểm tựa đáng tin cậy cho cộng đồng, mang đến sự an yên trong sức khỏe – và sự ấm áp trong tình người.