Đắk Lắk có Giám đốc Bệnh viện mới sau bê bối 'tán sỏi khống'

Ngày 17/1, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận: Ông đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo đó, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kể từ ngày 20/1/2026.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2025, ông Nguyễn Đăng Giáp (cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên), đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Sự việc bắt nguồn từ vụ bê bối máy tán sỏi laser của bệnh viện này bị hỏng nhưng các bác sĩ vẫn tiến hành làm thủ thuật cho 255 bệnh nhân.

Sau khi ông Giáp bị bắt, Sở Y tế Đắk Lắk từng phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh (Phó Giám đốc bệnh viện) tạm thời điều hành các hoạt động. Tuy nhiên, ông Thịnh sau đó đã có đơn xin từ chối nhiệm vụ phụ trách để tập trung cho công tác chỉ đạo chuyên môn.

﻿Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt (bìa phải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Liên quan đến vụ án gây chấn động dư luận này, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu) và ông Bùi Ngọc Đức (Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết quả điều tra xác định, dù máy tán sỏi laser hỏng không sử dụng được trong nhiều tháng của năm 2024, nhưng hai trưởng khoa này vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật sai quy trình và ghi khống hơn 255 hồ sơ bệnh án. Hành vi trục lợi này không chỉ gây thiệt hại 273 triệu đồng cho quỹ bảo hiểm y tế và hơn 59 triệu đồng của người bệnh, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành y tế cũng như sức khỏe của các bệnh nhân tin tưởng điều trị tại đây.