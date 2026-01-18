Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Nam thanh niên gục trên bàn, ngưng tim vì mối nguy tiềm ẩn trong mọi gia đình

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 18/1, BS Nguyễn Hữu Tín, khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận nam thanh niên trẻ bị điện giật gục trên bàn máy may, ngưng tim. Bác sĩ cảnh báo đây là nguy hiểm tiềm ẩn trong mọi gia đình, cơ sở lao động nhưng ít được chú trọng phòng ngừa.

Trường hợp trên là nam bệnh nhân N.V.T. (28 tuổi). Theo bệnh sử, khi đang làm việc với máy may thì anh T. đột ngột gục xuống bàn, mất ý thức. Trước tình huống xảy ra bất ngờ, những người xung quanh vội hỗ trợ thì phát hiện anh T. bị điện giật. Ngay lập tức, nguồn điện được ngắt, nạn nhân nhanh chóng được sơ cứu tại chỗ rồi chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, theo BS Tín, khi nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn – hô hấp (ngừng tim, ngừng thở).

Tại đây, các bác sĩ khẩn trương tiến hành hồi sinh tim phổi, sốc điện cấp cứu. Sau nỗ lực hồi sức tích cực, bệnh nhân đã có nhịp tim, hô hấp trở lại. Tuy nhiên, do nguy cơ tổn thương đa cơ quan và di chứng thần kinh sau ngừng tim, bệnh nhân tiếp tục được chuyển gấp đến khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (HSTC&CĐ), Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị chuyên sâu.

soc-dien.jpg
Các bác sĩ đã tiến hành sốc điện, hồi sức tim phổi tích cực giúp bệnh nhân qua nguy kịch (ảnh minh họa)

Tại khoa hồi sức, bệnh nhân được theo dõi sát, kiểm soát hô hấp – tuần hoàn và điều trị theo phác đồ hồi sức phù hợp. Sau một tuần được điều trị tích cực, theo dõi liên tục, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, điện là nguồn năng lượng thiết yếu trong mọi gia đình và nơi làm việc, nhưng cũng là một trong những nguyên nhân gây tai nạn nguy hiểm hàng đầu nếu thiếu an toàn. Tai nạn điện giật có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ dây điện rò rỉ, thiết bị cũ hỏng, ổ cắm chập chờn đến thao tác bất cẩn trong môi trường ẩm ướt.

Về mặt y học, BS Tín cho biết, điện giật gây tổn thương cơ thể qua nhiều cơ chế cùng lúc. Dòng điện sinh nhiệt làm bỏng mô, phá hủy da và cơ quan bên trong. Điện còn làm rối loạn màng tế bào, biến tính các đại phân tử, dẫn đến tổn thương thần kinh và cơ quan nội tạng. Đặc biệt nguy hiểm là tác động lên tim, có thể gây loạn nhịp tim ác tính hoặc ngừng tim đột ngột.

Với dòng điện xoay chiều tần số thấp – loại điện sinh hoạt phổ biến – nạn nhân dễ bị co cứng cơ, “hút dính” vào nguồn điện, không thể tự tách ra. Thời gian tiếp xúc càng lâu, nguy cơ ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn và tử vong càng cao nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra dây điện, ổ cắm, phích cắm trong gia đình và nơi làm việc; bảo trì thiết bị định kỳ, không sử dụng thiết bị có dấu hiệu rò điện, chập chờn. Tuyệt đối không thao tác điện khi tay ướt, nền nhà ẩm, tránh cắm quá tải và sắp xếp dây điện gọn gàng, xa nguồn nước.

Với những người làm việc trong môi trường nguy cơ cao, việc được tập huấn sơ cứu tai nạn điện giật là rất cần thiết. Trong gia đình, cần che chắn ổ cắm và hướng dẫn trẻ em các nguyên tắc an toàn điện cơ bản.

Theo các bác sĩ, điện hiện diện trong mọi gia đình, mọi nơi làm việc. Chính sự quen thuộc ấy khiến nhiều người chủ quan. Nhưng chỉ một khoảnh khắc bất cẩn, rủi ro tưởng nhỏ có thể khiến một nhịp tim ngừng lại. Cẩn trọng với điện không bao giờ là thừa, bởi đó là cách đơn giản nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

Các bác sĩ cho biết, khi phát hiện người nghi bị điện giật, điều quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho người cứu. Cần ngắt nguồn điện ngay lập tức bằng cầu dao hoặc aptomat. Nếu chưa thể ngắt điện, tuyệt đối không chạm tay trần vào nạn nhân; phải dùng vật khô, không dẫn điện để tách nguồn điện ra khỏi cơ thể người bị nạn. Sau đó, cần gọi cấp cứu ngay. Trong trường hợp người bị điện giật không thở, không đáp ứng, cần tiến hành hồi sức tim phổi (nhấn tim, thổi ngạt) càng sớm càng tốt cho đến khi có nhân viên y tế hoặc thiết bị hỗ trợ. Việc hồi sức tim phổi sớm trong “thời gian vàng” sẽ quyết định khả năng sống còn và mức độ hồi phục sau này của nạn nhân.

Vân Sơn
#Nguy cơ tai nạn điện giật trong gia đình #Hồi sức cấp cứu ngừng tim do điện giật #An toàn điện và phòng tránh tai nạn #Tác động của dòng điện lên cơ thể người #Khuyến cáo kiểm tra và bảo trì hệ thống điện #Vai trò sơ cứu tai nạn điện giật #Nguy hiểm của điện trong môi trường sinh hoạt #Cần thiết tập huấn sơ cứu tai nạn điện

Xem thêm

Cùng chuyên mục