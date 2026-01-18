Nam thanh niên gục trên bàn, ngưng tim vì mối nguy tiềm ẩn trong mọi gia đình

TPO - Ngày 18/1, BS Nguyễn Hữu Tín, khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận nam thanh niên trẻ bị điện giật gục trên bàn máy may, ngưng tim. Bác sĩ cảnh báo đây là nguy hiểm tiềm ẩn trong mọi gia đình, cơ sở lao động nhưng ít được chú trọng phòng ngừa.

Trường hợp trên là nam bệnh nhân N.V.T. (28 tuổi). Theo bệnh sử, khi đang làm việc với máy may thì anh T. đột ngột gục xuống bàn, mất ý thức. Trước tình huống xảy ra bất ngờ, những người xung quanh vội hỗ trợ thì phát hiện anh T. bị điện giật. Ngay lập tức, nguồn điện được ngắt, nạn nhân nhanh chóng được sơ cứu tại chỗ rồi chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, theo BS Tín, khi nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn – hô hấp (ngừng tim, ngừng thở).

Tại đây, các bác sĩ khẩn trương tiến hành hồi sinh tim phổi, sốc điện cấp cứu. Sau nỗ lực hồi sức tích cực, bệnh nhân đã có nhịp tim, hô hấp trở lại. Tuy nhiên, do nguy cơ tổn thương đa cơ quan và di chứng thần kinh sau ngừng tim, bệnh nhân tiếp tục được chuyển gấp đến khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (HSTC&CĐ), Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ đã tiến hành sốc điện, hồi sức tim phổi tích cực giúp bệnh nhân qua nguy kịch (ảnh minh họa)

Tại khoa hồi sức, bệnh nhân được theo dõi sát, kiểm soát hô hấp – tuần hoàn và điều trị theo phác đồ hồi sức phù hợp. Sau một tuần được điều trị tích cực, theo dõi liên tục, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo, điện là nguồn năng lượng thiết yếu trong mọi gia đình và nơi làm việc, nhưng cũng là một trong những nguyên nhân gây tai nạn nguy hiểm hàng đầu nếu thiếu an toàn. Tai nạn điện giật có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ dây điện rò rỉ, thiết bị cũ hỏng, ổ cắm chập chờn đến thao tác bất cẩn trong môi trường ẩm ướt.

Về mặt y học, BS Tín cho biết, điện giật gây tổn thương cơ thể qua nhiều cơ chế cùng lúc. Dòng điện sinh nhiệt làm bỏng mô, phá hủy da và cơ quan bên trong. Điện còn làm rối loạn màng tế bào, biến tính các đại phân tử, dẫn đến tổn thương thần kinh và cơ quan nội tạng. Đặc biệt nguy hiểm là tác động lên tim, có thể gây loạn nhịp tim ác tính hoặc ngừng tim đột ngột.

Với dòng điện xoay chiều tần số thấp – loại điện sinh hoạt phổ biến – nạn nhân dễ bị co cứng cơ, “hút dính” vào nguồn điện, không thể tự tách ra. Thời gian tiếp xúc càng lâu, nguy cơ ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn và tử vong càng cao nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra dây điện, ổ cắm, phích cắm trong gia đình và nơi làm việc; bảo trì thiết bị định kỳ, không sử dụng thiết bị có dấu hiệu rò điện, chập chờn. Tuyệt đối không thao tác điện khi tay ướt, nền nhà ẩm, tránh cắm quá tải và sắp xếp dây điện gọn gàng, xa nguồn nước.

Với những người làm việc trong môi trường nguy cơ cao, việc được tập huấn sơ cứu tai nạn điện giật là rất cần thiết. Trong gia đình, cần che chắn ổ cắm và hướng dẫn trẻ em các nguyên tắc an toàn điện cơ bản.

Theo các bác sĩ, điện hiện diện trong mọi gia đình, mọi nơi làm việc. Chính sự quen thuộc ấy khiến nhiều người chủ quan. Nhưng chỉ một khoảnh khắc bất cẩn, rủi ro tưởng nhỏ có thể khiến một nhịp tim ngừng lại. Cẩn trọng với điện không bao giờ là thừa, bởi đó là cách đơn giản nhất để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.