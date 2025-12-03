Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố nhóm người cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán

TPO - Sau khi cưa bom và thu 90kg thuốc nổ, 2 nghi phạm nhờ 1 người khác móc nối với đối tượng mua trực tiếp, bán với giá 40 triệu đồng.

Ngày 3/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 nghi phạm về tội mua bán trái phép vật liệu nổ theo khoản 3, Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Ba nghi phạm gồm N.S. (63 tuổi, trú xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi); H.V.Đ. (38 tuổi, trú xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) và V.L. (65 tuổi, trú xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 5/2025, S. cùng Đ. đã tháo một quả bom và thu được 90 kg thuốc nổ. Sau đó, thông qua L., số thuốc nổ này được bán cho bị can N.C. (đã bị khởi tố trước đó) với giá 40 triệu đồng.

3 nghi phạm tại cơ quan công an.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, các nghi phạm liên quan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 7 bị can liên quan trong vụ án.

Đây được xác định là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với số lượng vật liệu nổ thu giữ 1.397kg thuốc nổ và 3.895 kíp nổ điện.

Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo mọi tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, mua bán, chế tạo trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo và đặc biệt là vật liệu nổ.

Nguyễn Ngọc
